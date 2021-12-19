Міністри оборони країн Європи обережні у заявах про відправлення до України військ у разі нової агресії Росії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав «малоймовірним» те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.

«Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей щодо цього», – сказав Воллес в інтерв’ю Spectator TV, опублікованому 18 грудня.

Раніше Воллес неоднозначно висловлювався щодо можливого військового втручання, заявляючи лише, що Британія може використати «обороноздатність» проти Москви.

А от Міністерка оборони в новому уряді Німеччини Крістіне Ламбрехт на запитання про можливе відправлення на Україну солдатів Бундесверу Ламбрехт відповіла: «Ми маємо вичерпати всі варіанти дипломатії та економічних санкцій».

За словами Ламбрехт, до нового санкційного пакета, який може бути введений у дію у разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, мають бути внесені санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.

«Ті, хто несе відповідальність за агресію, повинні відчути наслідки, для себе особисто – наприклад, що вони не зможуть більше з’їздити на Єлисейські поля до Парижа за покупками», – сказала Ламбрехт в інтерв’ю газеті Bild am Sonntag.

При цьому вона уникла відповіді на запитання про те, чи може бути внесений до списку санкцій газопровід «Північний потік – 2».

Тим часом, верховний головнокомандувач Збройних сил НАТО в Європі запропонував Альянсу розширити військову присутність у Болгарії та Румунії у відповідь на нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною, із посиланням на власні джерела повідомила у суботу німецька газета Der Spiegel.

Два тижні тому президент США Джо Байден заявив, що відправлення американських військ на захист України «не розглядається».

Байден додав, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Вашингтон також повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.

У суботу заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Москва готова до переговорів задля «перетворення військового чи військово-технічного сценарію конфронтації на політичний процес, який справді зміцнить оборонну безпеку».

У матеріалі використано джерела: "Радіо Свобода", російськомовна редакція "Голосу Америки"

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