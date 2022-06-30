"Маріуполь мирний" та "Маріуполь героїчний" - фотовиставка у Вашингтоні 

Фотовиставку із світлинами нині окупованого російськими військами Маріуполя відкрили в Українському домі в столиці США м. Вашингтон у вівторок 28-го червня, 2022 р. Світлини поділили на два періоди - "до війни" та "під час війни".

"Ну от і все. Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя"

"Цією виставкою ми хочемо іще раз нагадати усім про те, що Росія вбиває найкращих. [Проводимо виставку], щоб повернути додому кожного, хто зараз із українців у полоні, а також щоб перемогти", - розповіла посолка України в США Оксана Маркарова у ексклюзивному коментарі для "Голосу Америки".

Довоєнні фотографії були зроблені оператором місцевого телеканалу Віктором Дєдовим, який загинув в березні цього року внаслідок російських обстрілів. Світлини надала його дружина Наталя. Вона була разом із чоловіком та їхнім сином, коли в квартиру прилетів російський снаряд і забрав життя Віктора. Чоловіка так і не вдалось поховати, тому що через чотири дні після його смерті внаслідок іншого ворожого обстрілу, їхній будинок згорів.

Фото воєнного періоду робив прес-секретар полку Азов Дмитро Козацький, позивний "Орест". У 2014-му Дмитро вирішив залишити Польщу, де вивчав ІТ та менеджмент і повернутися в Україну, щоб долучитися до Революції Гідності. А коли Росія напала на Донбас, хлопець пішов добровольцем до батальйону Азов. 26-тирічнй "Орест" потрапив у російський полон після вимушеного виходу українських військових із заводу Азовсталь. 20 травня він зберіг свою останню фотографію і відправив її друзям, щоб фото було подане на міжнародні фотоконкурси.

"Ну от і все. Дякую за прихисток, Азовсталь - місце моєї смерті і мого життя", - написав азовець "Орест" на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Ці фотографії закладають вічну пам’ять про незліченну кількість мирних жителів, які були вбиті та закатовані російськими загарбниками. Вони передають невідкладність дій і закликають усіх нас протистояти силам зла. Ця виставка і сьогоднішня подія - це іще раз нагадування усім нашим партнерам тут про те, що нам треба більше зброї, про те, що нам треба більше допомоги, про те, що нам треба більше санкцій для Росії. Щоб скоротити час до перемоги", - наголосила українська посолка в день відкриття виставки.

Нейт Мук, генеральний директор World Central Kitchen (Світової центральної кухні, ред.). Благодійна організація забезпечує їжею людей, які постраждали внаслідок війни та стихійних лих. Із березня цього року Нейт подорожує Україною, допомагаючи жертвам російської агресії.

"Я провів більшу частину останніх чотирьох місяців, подорожуючи Україною. Вперше я в'їхав в Україну 1 березня, їздив машиною та потягом по всій країні. Багато часу провів на сході, зокрема у Харкові та Донецькій області", - розповідає генеральный директор World Central Kitchen в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.

Вже за тиждень Нейт знову повертається в Україну. За його словами, світлини Маріуполя, зроблені загиблим оператором Віктором та азовцем "Орестом", допоможуть американцям побачити реальність, яку не можуть передати міжнародні кореспонденти.

"Ми багато бачимо в ЗМІ про те, що відбувається в Україні. Це все показують у місцевих новинах. Хоча зараз трохи менше, ніж, можливо, було раніше, на жаль. Але твори, які тут виставлені, це те, - що не могли побачити міжнародні кореспонденти. І тому, цими світлинами особливо важливо поділитися", - ділиться Нейт із кореспонденткою Голосу Америки.

Відкриття виставки було приурочене до дня Конституції України. Побачити світлини в американській столиці можна буде протягом місяця. Потім фототвори планують показувати в інших американських містах, розповідає Маркарова.

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