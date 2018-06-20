Рекордна ціна акцій Facebook може зробити Цукерберга багатшим за Баффета

Співзасновник Facebook Марк Цукерберг, який більш ніж на півстоліття молодший за виконавчого директора Berkshire Hathaway Inc. Воррена Баффета, зараз має 81,3 мільярда доларів, що всього на 725 мільйонів доларів менше, ніж у Баффета, повідомляє видання Bloomberg.

Цукерберг збагатився цього року 8,5 мільярдів доларів, поки його компанія Facebook оговтувалася від кризи навколо конфіденційності персональних даних у одноіменній соцмережі. Скандал навколо використання даних користувачів політичними ділками спричинив падіння ціни акцій на 18 відсотків.

Але зараз ціна акцій зросла із $152.22 (у березні) до рекордних $201.45 цієї середи.

Відновлення акцій Facebook також позитивно відбилося на добробуті інших лідерів компанії, в тому числі Шерил Сендберг і Майкла Шропфера.

34-річний Цукерберг також наздоганяє засновника Amazon.com Inc. Джеффа Безоса, найбагатшу людину в світі зі статками вартістю 143,6 мільярда доларів і співзасновника Microsoft Corp. Білла Ґейтса, в якого зараз 92,7 мільярда доларів, пише Bloomberg.

87-річний Баффет, колись найбагатша людина в світі, опускається уW рейтингу через свою благодійну діяльність, яку він серйозно розпочав у 2006 році, йдеться в матеріалі.

Він пожертвував близько 290 мільйонів акцій Berkshire Hathaway класу B благодійним організаціям, більшість із яких – фундації Білла і Мелінди Ґейтс. За даними Bloomberg, ці акції зараз коштують понад 50 мільярдів доларів. Цукерберг пообіцяв віддати 99 відсотків своїх акцій Facebook упродовж життя.

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