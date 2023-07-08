Важливе рішення, але працюємо далі. Потрібні літаки - посолка України у США про касетні бомби для України  

Рішення США надіслати в Україну касетні є дуже важливим, але Київ продовжувати працювати, щоб отримати союзників решту пріоритетного військового обладнання, зокрема, більше систем ППО та літаки. Про це в коментарі Голосу Америки заявила посолка України у США Оксана Маркарова.

"Це рішення було насправді для нас важливе з початку повномасштабного вторгнення. Ми працювали над усіма спроможностями, які потрібні нашим захисникам. А ці спроможності точно були потрібні", - сказала пані Маркарова.

Вона наголосила, що Україна запевнила своїх західних союзників, що ЗСУ "дуже відповідально" використовуватиме ці боєприпаси. Маркарова також висловила жаль, що на ухвалення цього рішення знадобилось багато часу.

"На жаль, стільки багато часу пішло на те, щоб це рішення стало можливим. Але ми розуміємо всі чутливості, які з ним пов'язані, і надзвичайно вдячні нашим партнерам, що сьогодні ми почули це рішення. Сподіваюсь, що дуже швидко зможемо його реалізувати. І наші сміливі захисники зможуть мати ці настільки потрібні спроможності", - зазначила посолка України у США.

Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли касетні боєприпаси, за день до 500-го дня від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Оксана Маркарова також запевнила, що Україна, і дипломати зокрема, продовжують працювати з союзниками, щоб отримати іншу, необхідне для ЗСУ, військову техніку.

"Наша робота не почалась з цього і не зупиняється на цьому. Нам все ще потрібні всі наші пріоритети: від протиповітряної оборони до літаків, до більше броньованої техніки. І можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна робота з нашими партнерами, і також постійна робота наших партнерів. Тому що тут, на жаль, одна країна, навіть така велика як США, не може забезпечити повністю наші потреби, які є надзвичайно великими. А наші потреби будуть до перемоги, і навіть після неї. Тому продовжуємо роботу активно”, - наголосила українська дипломатка у США.

Як повідомляв Голос Америки, у п'ятницю, 7 липня, Пентагон оголосив про 42-й пакет безпекової допомоги Україні вартістю у 800 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Міноборони.

До цього пакету увійшли: артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, касетні боєприпаси, боєприпаси для систем Patriot, 31 гаубиця, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker, зенітні комплекси Stinger, авіаційні боєприпаси, "джавеліни" та інші протитанкові системи, обладнання для розмінування, системи подолання перешкод, а також різні запасні частини та обладнання для оперативного забезпечення.