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"Найтяжчі 500 днів в історії" - посолка України у США Оксана Маркарова про здобутки на її дипломатичному фронті
Посолка України у США Оксана Маркарова на запит Голосу Америки проаналізувала роботу її дипломатичної служби за 500 днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Цей період дипломатка називає "одним з найтяжчих", при цьому наголошує, що Україні вдалось отримати чимало здобутків, зокрема завдячуючи допомозі американського уряду.
Кожна маленька справа дозволяє Україні рухатися до великої перемоги, - переконана пані Маркарова.
"Якщо говорити про зброю, то кожен раз, коли ми отримували нову спроможність: від джавелінів до хаймарсів, до гаубиць, до інших видів озброєння - це невеличкі перемоги, які дозволяють нам рухатись до нашої великої Перемоги", - сказала очільниця українського посольства у Вашингтоні.
"Так само те, що Сполучені Штати надали нам грантове бюджетне фінансування. Я розумію, що це досить технічна і нудна тема, але це ті кошти, які дозволяють нам жити, дозволяють Україні підтримувати повністю свою життєдіяльність. І те, що вперше взагалі за історію США нам надають це не як кредити, навіть пільгові, а саме як грантові кошти, які не треба буде повертати, як і гуманітарну допомогу, військову і всю іншу, це величезний жест підтримки", - сказала Маркарова про здобутки України у США.
"Водночас за ці 500 днів нам вдалося пробитися через сторічну, мабуть, пропаганду, фейки й ілюзії, які існували у світу стосовно Росії і стосовно нас, і взагалі стосовно нашого регіону", - додала вона.
До списку маленьких перемог Оксана Маркарова додає й підтримку України в ООН під час голосувань. За її словами, світ насправді об'єднується навколо правильних цінностей: "Те, що у нас найбільше 143 країни, але дуже багато щоразу, голосує в рамках ООН на підтримку України і на засудження загалом агресії Росії й окремих її дій, це теж величезний наслідок".
"Найбільшим здобутком дипломатії" Оксана Маркарова називає "те, що нам вдалось досягнути, всій великій команді на чолі з президентом Зеленським, що Україну чи не вперше сприймають і розуміють як повноцінного партнера, можливо навіть партнера, який в дечому може показати й розказати більше, ніж хтось інший".
При цьому дипломатка наголошує, що жодного здобутку не вдалося б отримати без "наших сміливих захисників". Вона висловила подяку "тим людям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, тим людям, які по всій Україні, всім мільйонам українців, які незламно борються з цією жахливою навалою варварів".
“Ці 500 днів, я думаю, найтяжчі в історії нашої країни, сучасної країни, точно найтяжчі в нашому поколінні. Попри те, що війна розпочалась у 2014 році, кількість горя, кількість втрат, кількість руйнувань, які Україна побачила за ці 500 днів, неможливо порівняти, мабуть, з жодним іншим періодом в нашій сучасній історії", - зазначила українська посолка у США.
При цьому пані Маркарова зауважує, що Україна ще не досягнула всього необхідного. Вона перелічує умови, за яких Україна здобуде справжню перемогу.
"Чи знаходимось ми в точці, коли можемо сказати, що досягнули всього? Безумовно, ні. Ми будем там, коли зможемо припинити війну, виконати мирний план президента Зеленського, повернути всі наші території, повернути всіх наших людей, покарати Росію за те, що вона зробила, і всіх росіян, які до цього причетні. І почнемо нашу відбудову. Ось тільки тоді можна буде сказати, що ми ну десь трішки можемо відчувати задоволення від того, що вдалося цього досягнути", - наголосила Оксана Маркарова.
Кожне невеличке досягнення українців, каже дипломатка, "це просто один з етапів на шляху великої роботи, що триває двадцять чотири на сім".
Як повідомляв Голос Америки, напередодні в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна вдячна американцям за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.
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12 установок Patriot, система NASAMS, гаубиці, військові літаки, протиядерний захист – як у Вільнюсі захищатимуть саміт НАТО
Литовську столицю Вільнюс захистили потужним військовим озброєнням напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. Як інформує агенція Reuters, місто напередодні візиту лідерів оборонного альянсу перетворене на фортецю, а “НАТО грає м'язами”, щоб захистити саміт безпосередньо поблизу кордонів Білорусі та Росії.
Від центру Вільнюса до білоруського кордону – менше години їзди автотранспортом, а саме місце проведення саміту - всього за 32 км від державної межі. До Росії – лише близько 150 км.
Союзники по НАТО надають для саміту війська, літаки, протиповітряну оборону, артилерію, поліцію, передову зброю.
“Було б безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли сюди прибувають Байден і лідери 40 країн”, - цитує Reuters президента Литви Гітанаса Науседу.
Водночас президент зазначає, що усі ці зусилля для безпеки повітря під час зустрічі лідерів НАТО означають, що альянсу слід терміново створити постійну протиповітряну оборону в країнах Балтії, а не лише на час проведення саміту.
Німеччина розгорнула 12 протиракетних установок Patriot, Іспанія привезла систему ППО NASAMS, Франція надсилає самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія та Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія та Франція надають засоби боротьби з безпілотниками.
Польща та Німеччина направили вертолітні сили спецоперації. Інші надсилають заходи для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними атаками.
“Якби Литва була наодинці, я б почувався інакше, – ділиться враженнями місцева мешканка журналістам Reuters. – Якби не членство в НАТО, тут уже могло б бути так, як в Україні”.
За інформацією Reuters, у Вільнюському аеропорту помічено 8 німецьких ракетних установок Patriot, спрямованих у бік російського Калінінграда. Ще двоє спрямовані на Білорусь.
Литва також втричі збільшила дислокацію прикордонників на кордонах Білорусі та Росії на літо, додавши офіцерів з Латвії та Польщі.
“Ми готуємося до різноманітних провокацій”, - заявив начальник прикордонної служби Рустамас Любаєвас. Він додав, що побоюється хвиль мігрантів на кордоні або військової техніки.
На час саміту також відновлено прикордонний контроль на кордонах Литви з Польщею та Латвією.
Мер Вільнюса запропонував громадянам поїхати на відпочинок за межі міста, якщо вони хочуть уникнути перешкод, оскільки значна частина центру Вільнюса буде перекрита під час саміту НАТО.
Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня цього року. Серед основних тем обговорення лідерів альянсу - підтримка України та вступ Швеції до НАТО.
Що може зробити Захід, аби уникнути ядерної аварії, і як українцям підготуватися до радіоактивного зараження
Загроза провокації Росії на Запорізькій АЕС зменшується, заявив в інтерв’ю британському виданню The Time голова ГУР Кирило Буданов. Генштаб ЗСУ заявив 4 липня про можливу підготовку Росією провокації на території окупованої ЗАЕС "найближчим часом". При цьому у МАГАТЕ раніше повідомляли, що уважно стежать за ситуацією на ЗАЕС, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили. Експерти МАГАТЕ не мають доступу до всіх частин території на ЗАЕС.
Як західні експерти оцінюють поточні шанси російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки, дізнавалася журналістка Голосу Америки Марія Прус.
Російська військова окупація атомної станції – це дуже небезпечно
Російська окупація Запорізької АЕС залишається дуже небезпечною, однак нових повідомлень про зміну ситуації там немає. Про це – попри низку застережень Києва про можливу підготовку атаки на ЗАЕС – заявили в середу у Білому домі.
"Ми й далі стежимо за ситуацією на АЕС, це те, що ми робили певний час. Як ми й казали раніше, продовження російської військової окупації атомної станції – це дуже небезпечно. Коли йдеться про атомну станцію, то довкола неї не повинні вестися жодні бойові дії", - сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили, заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.
За його словами, атомна електростанція ніколи не повинна піддаватися нападу. Її ні в якому разі не можна використовувати як військову базу. "Тож так, ми стурбовані, але ми присутні. Ми знаємо, що потрібно робити, щоб уникнути ядерної аварії. І ми сподіваємося, що всі ті, хто має відповідальні обов’язки, діятимуть відповідно до цього, і вбережуть усіх нас від трагічної радіологічної аварії там", - наголосив Гроссі.
Натомість українська влада на різних рівнях застерегла: Росія готує провокацію на ЗАЕС.
Володимир Зеленський, президент України, заявив: "Максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз".
Ядерний шантаж проти Заходу
Аналітики вашингтонського Інституту дослідження війни вважають: невідворотної загрози атаки РФ за ЗАЕС немає. Експертка Інституту Катерина Степаненко пояснює, що Росія роками використовувала ядерний шантаж проти Заходу: "Зараз ми вважаємо, що Росія навряд чи зробить це, адже така атака непропорційно вплине на російські сили, враховуючи переважаючі вітри в цьому районі".
Але це також може бути інформаційна операція, ймовірно, спрямована як на саміт НАТО, так і на уповільнення просування України, вважає Степаненко.
Спільно з колегами експертка публікує детальні звіти про хід повномасштабної війни Росії в Україні від першого дня вторгнення. Вона каже: й раніше сплески російської ядерної риторики відбувались у моменти, коли українці мали відчутні здобутки на полі бою.
Коли українці досягали успіху під час херсонського контрнаступу, ядерна риторика різко посилювалася, а потім раптово зникала після того, як українці припинили проведення контрнаступальних операцій. Тож це те, на що Заходу слід звернути увагу, наголошує Степаненко.
Експертка застерігає: "Росія робитиме це, намагаючись вплинути на думку Заходу, щоб налякати західних посадовців, щоб вони обмежили військову допомогу Україні, а також, щоб деморалізувати українців і відохотити їх продовжувати цю війну".
Потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію
Навіть якщо Росія все ж влаштує диверсію на ЗАЕС, наслідком може стати витік радіоактивних речовин, але великого ядерного вибуху не станеться. Так вважає британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози.
"Навряд чи це буде величезна ядерна катастрофа, яка поширить забруднення на велику територію, тому що навіть якщо в реакторі підірвуть вибухівку, зверху є масивне залізобетонне покриття, яке поглине велику кількість вибухової хвилі. Частина забруднень може вийти назовні, але більша частина, ймовірно, залишатиметься на місці. Навряд чи станеться ядерна ланцюгова реакція, як у випадку ядерного вибуху", - переконаний колишній командувач ядерних сил НАТО.
Геміш де Бреттон-Гордон розповідає, що потенційний інцидент на ЗАЕС навряд чи нагадуватиме Чорнобильську аварію. Але будь-який ядерний інцидент може нести значну і тривалу загрозу, тож українцям він радить готуватись.
Підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити
Головне — підготуватися та мати достатньо їжі та води, щоб вижити. "Загалом вам потрібно залишатися вдома протягом 24 годин, але краще протягом двох днів, оскільки тоді радіація осяде на землі, де вона значно менш небезпечна. І тоді аварійні служби, Державна служба України з надзвичайних ситуацій можуть почати із цим працювати. Крім того — уважно слухати те, що кажуть українські екстрені служби", - радить експерт.
Навіть якщо у вас є медична маска - це добре, каже він. Небезпека радіації полягає у вдиханні радіоактивного пилу, навіть звичайна маска від COVID допоможе запобігти цьому. Головне — не пити заражену воду та не їсти заражену їжу.
Разом із британською неприбутковою медіафундацією Томсон, де Бреттон-Гордон розробив спеціальний чат-бот у Телеграм українською мовою. Він дозволяє журналістам і громадськості за лічені хвилини отримати ключову інформацію про те, як діяти в разі умисної атаки або випадкової аварії з викидом радіації. Там коротко пояснюється, як захистити обличчя, знезаразити поверхні та що покласти у тривожну валізу. Однак, британський полковник додає: світ має не допустити навіть найменшого ядерного інциденту.
Як на президента Байдена тиснуть партнери та експерти, аби прийняти Україну в НАТО якнайшвидше. Відео
Володимир Зеленський закликав Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО. Про це він сказав в інтерв’ю CNN, яке вийшло в ефір в середу ввечері.
Як західні експерти оцінюють імовірність російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки. Відео
Загроза провокації Росії на Запорізькій АЕС зменшується. Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю британському виданню Time.
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