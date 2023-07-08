"Найтяжчі 500 днів в історії" - посолка України у США Оксана Маркарова про здобутки на її дипломатичному фронті

Посолка України у США Оксана Маркарова на запит Голосу Америки проаналізувала роботу її дипломатичної служби за 500 днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Цей період дипломатка називає "одним з найтяжчих", при цьому наголошує, що Україні вдалось отримати чимало здобутків, зокрема завдячуючи допомозі американського уряду.

Кожна маленька справа дозволяє Україні рухатися до великої перемоги, - переконана пані Маркарова.

"Якщо говорити про зброю, то кожен раз, коли ми отримували нову спроможність: від джавелінів до хаймарсів, до гаубиць, до інших видів озброєння - це невеличкі перемоги, які дозволяють нам рухатись до нашої великої Перемоги", - сказала очільниця українського посольства у Вашингтоні.

"Так само те, що Сполучені Штати надали нам грантове бюджетне фінансування. Я розумію, що це досить технічна і нудна тема, але це ті кошти, які дозволяють нам жити, дозволяють Україні підтримувати повністю свою життєдіяльність. І те, що вперше взагалі за історію США нам надають це не як кредити, навіть пільгові, а саме як грантові кошти, які не треба буде повертати, як і гуманітарну допомогу, військову і всю іншу, це величезний жест підтримки", - сказала Маркарова про здобутки України у США.

"Водночас за ці 500 днів нам вдалося пробитися через сторічну, мабуть, пропаганду, фейки й ілюзії, які існували у світу стосовно Росії і стосовно нас, і взагалі стосовно нашого регіону", - додала вона.

До списку маленьких перемог Оксана Маркарова додає й підтримку України в ООН під час голосувань. За її словами, світ насправді об'єднується навколо правильних цінностей: "Те, що у нас найбільше 143 країни, але дуже багато щоразу, голосує в рамках ООН на підтримку України і на засудження загалом агресії Росії й окремих її дій, це теж величезний наслідок".

"Найбільшим здобутком дипломатії" Оксана Маркарова називає "те, що нам вдалось досягнути, всій великій команді на чолі з президентом Зеленським, що Україну чи не вперше сприймають і розуміють як повноцінного партнера, можливо навіть партнера, який в дечому може показати й розказати більше, ніж хтось інший".

При цьому дипломатка наголошує, що жодного здобутку не вдалося б отримати без "наших сміливих захисників". Вона висловила подяку "тим людям, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну, тим людям, які по всій Україні, всім мільйонам українців, які незламно борються з цією жахливою навалою варварів".

“Ці 500 днів, я думаю, найтяжчі в історії нашої країни, сучасної країни, точно найтяжчі в нашому поколінні. Попри те, що війна розпочалась у 2014 році, кількість горя, кількість втрат, кількість руйнувань, які Україна побачила за ці 500 днів, неможливо порівняти, мабуть, з жодним іншим періодом в нашій сучасній історії", - зазначила українська посолка у США.

При цьому пані Маркарова зауважує, що Україна ще не досягнула всього необхідного. Вона перелічує умови, за яких Україна здобуде справжню перемогу.

"Чи знаходимось ми в точці, коли можемо сказати, що досягнули всього? Безумовно, ні. Ми будем там, коли зможемо припинити війну, виконати мирний план президента Зеленського, повернути всі наші території, повернути всіх наших людей, покарати Росію за те, що вона зробила, і всіх росіян, які до цього причетні. І почнемо нашу відбудову. Ось тільки тоді можна буде сказати, що ми ну десь трішки можемо відчувати задоволення від того, що вдалося цього досягнути", - наголосила Оксана Маркарова.

Кожне невеличке досягнення українців, каже дипломатка, "це просто один з етапів на шляху великої роботи, що триває двадцять чотири на сім".

Як повідомляв Голос Америки, напередодні в ефірі американської недільної телепрограми Face the Nation посолка України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна вдячна американцям за всю отриману допомогу, “але точно потребує більше” – на тлі посилення російських атак.