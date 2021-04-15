Як українець став співрозробником марсіанського дрону Ingenuity

Роботизований гелікоптер - дрон Ingenuity (Геніальність) - злетить над Червоною планетою за лічені дні, заявили у НАСА. Він зараз перебуває на поверхні Марсу біля марсохода Perseverance (Наполегливість). Одним із розробників дрону є українець Ігор Панченко.

Інженер Ігор Панченко працює у компанії “Аеровайронмент” (Aerovironment) у містечку Семі Валлей в Каліфорнії.

Ця компанія має багаторічні контракти з Пентагоном та НАСА, для яких виробляє безпілотники. Ігор працює інженером у компанії близько 20 років.

Він є одним із розробників гелікоптера Ingenuity. У лютому апарат прибув на Марс на борту Марсохода Perseverance. Це перший пристрій, який літатиме над поверхнею Марсу.

Ігор розробляв сонячну батарею, лопатки пропелерів і шафт - вертикальний вал, на якому зібрані різні вузли та сполучення.

“Треба було робити частини дуже легкими та водночас міцними, бо гелікоптер мусить відповідати тим перепадам температур, які існують на поверхні Марсу. Він такий жорсткий як сталь, але легкий як пластик.”,– розповідає Ігор Панченко, інженер-технік гелікоптера Ingenuity

Атмосферний тиск біля поверхні Марсу є таким як на висоті більш ніж 35 кілометрів над Землею. Тож завданням команди інженерів і дизайнерів було змайструвати дрон, який буде літати у дуже розрідженій атмосфері. Він важить лише кілограм і 800 грамів.

“Лопатки пропелера є набагато більшими, ніж ми мали б на типовому вертольоті тут, на Землі. Їм також доводиться крутитися набагато швидше, ніж в атмосфері Землі”, – каже Бен Піпінберг, головний інженер гелікоптеру Ingenuity.

Матеріали, які використовували при будівництві гелікоптера - це титан, берилій і алюміній. Головне завдання дрону на Марсі - протестувати можливості польотів таких апаратів. Якщо все пройде згідно з планом, то гелікоптери схожого зразка будуть використовувати для відео та фото зйомок ділянок Марсу з близьких ракурсів.

“У нього дві відеокамери: одна спрямована вниз і вона використовується виключно для навігації аби знати, у якому напрямку рухається апарат. А тут, спереду є друга відеокамера, яка знімає поверхню Марсу, фотографії і відео, які відправлятимуться назад на Землю, щоб вчені та всі інші могли подивитися та оцінити”, – зазначив Бен Піпінберг, головний інженер гелікоптеру Ingenuity

Ingenuity не використовує системи GPS, а керується лише штучним інтелектом. За планом НАСА, перший політ триватиме приблизно 90 секунд. Гелікоптер підніметься на 4 з половиною метри над поверхнею Марса.

“Коли я бачу світлини поверхні Марсу, відчуваю гордість за те що я мав якийсь дотик до цього”, – каже Ігор Панченко

Ігор Панченко приїхав у Сполучені Штати у 1999 році, у Києві він закінчив авіаційний технікум. У США підтвердив диплом і здобув ступінь бакалавра з авіакосмонавтики.

“Я хотів привітати моїх усіх вчителів і подякувати за той час, який вони вкладали в мене, їхні знання, наполегливість і терплячість”, – додав Ігор Панченко.

Ігор з колегами чекають, коли з'явиться відео першого польоту їхнього творіння. І тоді вони дізнаються, чи витримає технологія перевірку Червоною планетою.

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