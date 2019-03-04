"Тройка Лондромат". Журналісти розповіли про масштабну схему відмивання грошей в Росії

Російська компанія "Тройка діалог" перевела 4,6 мільярда доларів до Європи та США. Про це йдеться в новому розслідуванні, опублікованому міжнародною журналістською організацією "Проект з викриття організованої злочинності та корупції" (OCCRP).

Так званий "лондромат" створила престижна фінансова установа – "Тройка Діалог", яка колись була найбільшим приватним банком Росії, повідомляють розслідувачі, на основі аналізу масштабного витоку банківської інформації, яку отримало OCCRP.

Цей "Лондромат" дозволяв російським олігархам та політикам виводити гроші з Росії, таємно купувати акції державних компаній, нерухомість в Росії та за кордоном, розкішні яхти, наймати зірок першої величини для виступів на приватних вечірках, сплачувати медичні рахунки, та інше.

На той час Тройку очолював Рубен Варданян, фінансист, тісно пов'язаний з Путіним. Варданян відкидає звинувачення в незаконних операціях. Однак, дані, які розслідують прокурори в Литві, де офшори "Лондромата" утримували свої рахунки, ставлять питання про неналежну перевірку платежів, які обслуговувала фінансова установа, пише The Guardian.

Зокрема, в документах йдеться про те, як співробітники "Тройки" допомагали організувати передачу 70 мільйонів доларів одному з найкращих друзів Путіна – Сергію Ролдугіну, зазначає OCCRP.

Постать віолончеліста та хресного батька старшої доньки Путіна стала відомою завдяки так званим "Панамським документам". Його підозрюють в проведенні оборудок від імені російського президента. Деякі з цих коштів були виявлені Сергієм Магнітським.

Магнітський виявив змову російських податківців та правоохоронців, щоб шахрайським чином вкрасти у платників податків 230 мільйонів доларів. Коли Магнітський повідомив про це владу, проти нього були висунуті звинувачення у шахрайстві. Магнітського заарештували і він загинув в слідчому ізоляторі у віці 37 років.

Ще одна зі схем, відома як шахрайство з паливом в аеропорту Шеремєтьєво, працювала за участі "Тройки", заявляють розслідувачі. Схема діяла в 2003 -2008 роках і базувалась на завищенні цін на пальне, що призвело до збитків російського уряду на більше 40 мільйонів доларів США і зростання цін на авіаквитки.

В рамках іншої схеми, "Лондромат" відмив 17 мільйонів доларів доларів. Ця схема включала відмивання грошей, отриманих через уникнення від оподаткування страховими компаніями.

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