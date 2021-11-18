Носіння масок на 53% зменшує ризик заразитись COVID-19 - дослідження

Носіння масок зменшує кількість потенційних заражень COVID-19 на 53%. Такі результати масштабного дослідження опублікував Британський медичний журнал.

"Цей систематичний огляд та аналіз метаданих вказує, що декілька засобів особистого та суспільного захисту, включаючи миття рук, носіння масок та фізичне дистанціювання пов'язані зі зменшенням випадків COVID-19", - пишуть дослідники.

Найбільш ефективним з нефармакологічних засобів захисту виявилось носіння масок - воно знижує ризик заражень на 53%. Фізичне дистанціювання зменшує ризик заразитись на 25%, заявили науковці. Висновки було зроблено на основі аналізу 72-х досліджень проведених у світі.

Ефективність локдаунів та карантинних обмежень науковці оцінити не змогли, через надто велику різницю в методології досліджень цього питання.

Дослідники відзначили, що дотримуватись засобів особистого захисту варто навіть після вакцинації, адже щеплення не дають стовідсоткового захисту від хвороби.

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