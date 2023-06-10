Масив доказів свідчить, що Каховську дамбу підірвала Росія. А пропаганда завжди діє за одним шаблоном - Поліграф

Масив доказів переконливо свідчить про те, що Каховську дамбу підірвала саме Росія. Такі висновки аналітичного розстеження опублікував проект Голосу Америки “Поліграф” . Його висновки, що включають пояснення причин впливу російської пропаганди на західні ЗМІ у процесі висвітлення підриву ГЕС, оприлюднює Українська служба Голосу Америки.

Поліграф нагадує заяву президента України Володимира Зеленського про те, що підірвати повністю контрольовану росіянами дамбу ззовні обстрілом було б “фізично неможливо”. Ще у жовтні 2022 року Зеленський попередив Раду Європи про те, що Росія замінувала дамбу. Його радник Михайло Подоляк заявив, що Росія планує зруйнувати дамбу, щоб затопити територію та зупинити український контрнаступ.

Модель обману і приховування дійсності – завжди та сама, що в Каховці, що в Бучі

Росія звинуватила у підриві дамби Україну, але Поліграф застерігає, що так само Кремль вчиняє з усіма злочинами, котрі скоює, та у котрих міжнародні інституції визнають винною саму Росію, у тому числі воєнні злочини з використанням терористичних методів.

Аналітик організації Alliance for Securing Democracy Джо Боднар, котрий відстежує російську дезінформацію, заявив, що російські пропагандисти “спрямували свої ресурси на те, щоб переконати світ, що Україна зруйнувала Каховську дамбу”. Російські державні ЗМІ та дипломатичні служби твітили про дамбу сотні разів різними мовами. Боднар порівнює це із поширенням інформації про російські злочини у Бучі.

До цього процесу долучився навіть колишній ведучий Fox News Такер Карлсон у першому випуску власного шоу у Twitter, котрий звинуватив Україну в руйнуванні дамби та обізвав президента Володимира Зеленського “щуроподібним”.

Росія звинувачує Україну у злочинах, які вчиняє сама

Таким же чином у ході свого вторгнення в Україну Росія створює наративи, звинувачуючи Київ у власних діях – пише Поліграф. Так поступали із інформацією про жорстокі вбивства у Бучі, братські могили в Ізюмі, атаку на Маріупольський театр, ракетні обстріли цивільних об’єктів та інші злочини.

Поліграф нагадує, що той же сценарій російської інформаційної політики був застосований, коли 17 липня 2014 року ракетна система 53-ї зенітно-ракетної бригади ППО Росії збила над Україною малайзійський авіалайнер MH17. Тоді Росія також закидала простір суперечливими повідомленнями.

Аналітики корпорації RAND, аналітичного та дослідницького інституту США, охарактеризували цей підхід як модель “пожежного рукава брехні”, що передбачає поширення численних і конкуруючих наративів з метою приголомшити чи розосередити аудиторію, а не переконати її в одній істині.

“Незважаючи на те, що Москва заперечує ймовірні військові злочини в Україні, ООН, міжнародні спостерігачі, правозахисні групи та інші звинуватили саме Росію в невибіркових обстрілах і бомбардуваннях населених пунктів, вбивствах цивільних і руйнуванні лікарень, шкіл і житлових будинків”, - нагадує Поліграф.

А Сергій Кислиця, представник України в ООН, звинуватив Москву в тому, що вона уникає відповідальності за руйнування дамби.

Раніше Кислиця в інтерв'ю Голосу Америки назвав підрив дамби "державним тероризмом".

Вплив російської пропаганди на висвітлення підриву дамби

Невдовзі після руйнування дамби американські урядовці сказали, що мають докази, що перед руйнуванням дамби на Каховській ГЕС стався потужний вибух, повідомив Голос Америки.

Це зафіксували американські розвідувальні супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, пише видання The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника в Білому домі.

Вплив пропаганди на висвітлення теми Каховської ГЕС навіть у західних ЗМІ детально пояснила у програмі Української служби Голосу Америки журналістка Тетяна Ворожко. Окремі публікації викликали навіть офіційне обурення зі сторони МЗС України та були згодом спростовані аналітиками і, як згадано вище, подальшими даними із супутників.

"Ми побачили за ці дні певну еволюцію виствітлення теми Каховської ГЕС", - каже Тетяна Ворожко. За її словами, у перший день із ЗМІ у ЗМІ кочували тези на кшталт "ми не знаємо, що сталося", "росіяни звинувачують українців, а українці звинувачують росіян", це викликало обурення не тільки української сторони.

Так, історик Тімоті Снайдер був вимушений нагадати американським журналістам, як слід висвітлювати подібні події.

"Не можна надавати рівнозначної ваги українцям і росіянам, тобто якщо ми надаємо слово Пєскову чи іншим російським можновладцям, то це слід робити у конексті того, як вони брехали весь цей час", - наголосила Тетяна Ворожко.

Величезний вплив російської пропаганди усе ж мав короткотерміновий ефект.

За її словами, наразі висвітлення змінилося: до речення "сторони звинувачують одна одну" додалося "але", після якого йдуть повідмолення про фактаж та аналіз, логіка вказують на те, що це імовірно був свідомий підрив дамби з боку Росії.

Тетяна Ворожко назвала також причини проблемного висвітлення підриву дамби:

відсутність вчасних чітких заяв американської влади про те, що підрив здійснила саме Росія

російська пропаганда зіграла значну роль: російські ЗМІ, симпатики Росії і російські дипломати багатьма мовами наводнили інформаційний простір світу повідомленням, що за руйнуванням дамби стоїть буцім-то Україна. Прикладом цього є і шоу Такера Карлсона.

американській пресі теж потрібен був час розібратися у безпрецедентній трагічній події, знайти власні джерела, перевірити інформацію.

"Зараз уже можна побачити, що величезний вплив російської пропаганди усе ж мав короткотерміновий ефект", - підсумувала Ворожко.