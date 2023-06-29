Доля 16 членів екіпажу обох катерів з того часу невідома. Які докази мають жінки, що їхні сини живі, та як Росія реагує на запити матерів – дізнавались Анна Костюченко та Павєл Суходольський.
Матері українських моряків півтора року чекають на повернення синів. Відео
Майже півтора року матері українських моряків чекають на своїх синів. Жінки впевнені – їхні діти в полоні в Росії. 3-го березня 2022 року біля Кінбурнської коси ураження зазнав катер "Слов'янськ", а 7 травня того ж року поблизу острова Зміїний російські окупанти підбили катер "Станіслав".
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