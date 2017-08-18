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На тлі напружених відносин з Росією міністр оборони США відвідає Україну

  • Голос Америки
Президент Порошенко і міністр оборони Маттіс (архівне фото)

За повідомленням Пентагону, міністр оборони Джим Маттіс наступного тижня прибуде в Україну з метою запевнити лідерів країни в тому, що США не приймають і не визнають анексії Росією українського Криму.

Візит відбудеться в той час, коли адміністрація Трампа розглядає плани щодо надання Україні смертоносної зброї. Такий план підтримує як Пентагон, так і Державний департамент.

У заяві Пентагону, оприлюдненій в п’ятницю, йдеться про те, що Маттіс має запевнити офіційний Київ, що США «непохитно віддані цілі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».

Київ буде останньою зупинкою у тижневому турне Маттіса, яке включатиме відвідини Йорданії і Туреччини.

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