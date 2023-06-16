Міжнародне право забороняє судити військових за те, що вони брали участь у бойових діях. Нобелівська лауреатка Матвійчук про суд у Ростові

Голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук вважає, що суд, який відбувається в російському Ростові-на-Дону над полоненими бійцями батальйону «Азов», є «воєнним злочином». Про це правозахисниця заявила в ефірі Радіо Свобода.

За її словами, Росія порушує міжнародне гуманітарне право відразу у кількох напрямках, зокрема, влаштовує незаконні суди над військовопоолоненими та незаконно затримує цивітльних.

Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір

«Військові є військовополоненими і, власне, мають привілей комбатанта і, відповідно до міжнародного гуманітарного права, заборонено проводити суди над військовими, за те що вони брали участь в бойових діях. Коли ми подивимось, у чому їх звинувачують, то ми зрозуміємо що їх судять саме за це. Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір», – стверджує Матвійчук в ефірі програми «Свобода.Ранок».

Як пояснює правозахисниця, «воїнам Національної гвардії України інкримінують участь у терористичній організації та спробі захопити владу, що не відповідає дійсності. Окрім того – російська сторона ще й незаконно утримує цивільних».

«Їм інкримінують участь у терористичній організації. Напевно так Росія бачить Національну гвардію України і всі Збройні сили України. А також (інкримінують – ред.) участь у спробі захопити владу, і це зрозуміло тому що Росія вважає окуповані українські території російською територією», – каже правозахисниця.

Щодо цивільних, то міжнародне право говорить чітко – їхню свободу не можна обмежувати, якщо не йдеться про коротку безпекову перевірку.

«Коли ми говоримо про цивільних, то їх Росія взагалі не мала права затримувати. Є досить обмежені підстави для затримання цивільних, і точно утримувати більше того часу, коли з’ясовується наскільки вони становлять небезпеку. Тут є очевидним воєнний злочин» , – пояснює правозахисниця.

Напередодні Центр громадянських свобод офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак відповіді ще не отримав і офіційної реакції не було, каже правозахисниця. Олександра Матвійчук вважає, що міжнародне право не працює у російської сторони.

«Є право, а є реалії життя. В наших реаліях право не працює. Стосовно права – військовополонені можуть йти на обмін, і тут, очевидно, що після отримання вироку відкриється «вікно можливостей» для того, щоби інтенсифікувати перемовини по цим людям, яких ми бачимо: зморених і замучених. А цивільні люди взагалі не мають йти на обмін, вони мають бути звільнені негайно без будь-яких умов і якихось затримок. Ми в ситуації, коли Росія чхає на міжнародне право і на всі рішення міжнародних організацій», – сказала Матвійчук.

Як повідомляв Голос Америки, 14 червня, на півдні Росії, у місті Ростов-на-Дону почався судовий процес над 22-ма українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов», які потрапили в полон у травні 2022 року. У серпні 2022 року Росія визнала батальйон «Азов» терористичною організацією. Звинувачення у тероризмі тягне за собою термін ув’язнення від 15 років до довічного.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) у четвер засудила Росію за проведення суду над українськими військовополоненими, назвавши російські звинувачення у членстві в «терористичній організації» «свавільними», а процес у Ростові – «воєнним злочином».