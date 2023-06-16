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Міжнародне право забороняє судити військових за те, що вони брали участь у бойових діях. Нобелівська лауреатка Матвійчук про суд у Ростові
Голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук вважає, що суд, який відбувається в російському Ростові-на-Дону над полоненими бійцями батальйону «Азов», є «воєнним злочином». Про це правозахисниця заявила в ефірі Радіо Свобода.
За її словами, Росія порушує міжнародне гуманітарне право відразу у кількох напрямках, зокрема, влаштовує незаконні суди над військовопоолоненими та незаконно затримує цивітльних.
Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір
«Військові є військовополоненими і, власне, мають привілей комбатанта і, відповідно до міжнародного гуманітарного права, заборонено проводити суди над військовими, за те що вони брали участь в бойових діях. Коли ми подивимось, у чому їх звинувачують, то ми зрозуміємо що їх судять саме за це. Їх судять за те, що вони захищали Україну, захищали людей і захищали наш демократичний вибір», – стверджує Матвійчук в ефірі програми «Свобода.Ранок».
Як пояснює правозахисниця, «воїнам Національної гвардії України інкримінують участь у терористичній організації та спробі захопити владу, що не відповідає дійсності. Окрім того – російська сторона ще й незаконно утримує цивільних».
«Їм інкримінують участь у терористичній організації. Напевно так Росія бачить Національну гвардію України і всі Збройні сили України. А також (інкримінують – ред.) участь у спробі захопити владу, і це зрозуміло тому що Росія вважає окуповані українські території російською територією», – каже правозахисниця.
Щодо цивільних, то міжнародне право говорить чітко – їхню свободу не можна обмежувати, якщо не йдеться про коротку безпекову перевірку.
«Коли ми говоримо про цивільних, то їх Росія взагалі не мала права затримувати. Є досить обмежені підстави для затримання цивільних, і точно утримувати більше того часу, коли з’ясовується наскільки вони становлять небезпеку. Тут є очевидним воєнний злочин» , – пояснює правозахисниця.
Напередодні Центр громадянських свобод офіційно звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, однак відповіді ще не отримав і офіційної реакції не було, каже правозахисниця. Олександра Матвійчук вважає, що міжнародне право не працює у російської сторони.
«Є право, а є реалії життя. В наших реаліях право не працює. Стосовно права – військовополонені можуть йти на обмін, і тут, очевидно, що після отримання вироку відкриється «вікно можливостей» для того, щоби інтенсифікувати перемовини по цим людям, яких ми бачимо: зморених і замучених. А цивільні люди взагалі не мають йти на обмін, вони мають бути звільнені негайно без будь-яких умов і якихось затримок. Ми в ситуації, коли Росія чхає на міжнародне право і на всі рішення міжнародних організацій», – сказала Матвійчук.
Як повідомляв Голос Америки, 14 червня, на півдні Росії, у місті Ростов-на-Дону почався судовий процес над 22-ма українськими військовополоненими, членами батальйону «Азов», які потрапили в полон у травні 2022 року. У серпні 2022 року Росія визнала батальйон «Азов» терористичною організацією. Звинувачення у тероризмі тягне за собою термін ув’язнення від 15 років до довічного.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (АІ) у четвер засудила Росію за проведення суду над українськими військовополоненими, назвавши російські звинувачення у членстві в «терористичній організації» «свавільними», а процес у Ростові – «воєнним злочином».
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- Голос Америки
Байден відкритий до того, щоб спростити Україні шлях до НАТО - ЗМІ
Президент США Джо Байден "відкритий" до ідеї спростити шлях України до вступу в НАТО, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інформацію американських посадовців.
Зокрема йдеться про те, щоб скасувати вимогу Плану дій до членства в НАТО, затвердженого для України. План передбачає проведення низки реформ в цивільній та військовій сферах.
Хоча вимоги до вступу в Альянс залишаються, без ПДЧ союзники зможуть в будь-який час проголосувати за вступ України.
Відповідну ідею, кажуть в ЗМІ, Байдену представив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до США цього тижня. Про усунення вимог ПДЧ союзники можуть оголосити в липні на саміті у Вільнюсі.
"Ми намагаємось знайти спільну позицію з формулювань, які б підтримали відданість НАТО трансатлантичній інтеграції України", - наводить Politico слова високопосадовця США. В Washington Post уточнили, що рішення щодо ПДЧ не передбачає визначення дати вступу України до НАТО.
Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус заявив в п'ятницю, що союзники по НАТО готові усунути деякі перепони на шляху України до НАТО.
"Все більше сигналів, що всі погодяться", - заявив Пісторіус в Брюсселі, відповідаючи на питання про можливість спрощення шляху України до НАТО.
15-16 червня в Брюсселі триває засідання міністрів оборони країн НАТО, зокрема союзники обговорюють нагальні і довготермінові потреби безпеки України, а також визначаються з відповіддю на заклики України прийняти її до лав Альянсу, якої очікують від саміту у Вільнюсі в липні.
Раніше в НАТО заявляли, що вступ України до Альянсу неможливий, поки війна триває і наголошували - нагальним пріоритетом є допомогти Україні захиститись від російської агресії.
"Настав час для інтенсивної дипломатії" - держсекретар США їде до Китаю
Сполучені Штати посилюють контакти з Китаєм на тлі зростання загрози прорахунків у відносинах з основним конкурентом, кажуть посадовці США.
Державний департамент США оголосив у середу, що держсекретар Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Пекін.
Очікується, що під час поїздки Блінкен зустрінеться з високопосадовцями Китаю, включаючи міністра закордонних справ Цінь Гана, повідомили у відомстві.
Ця поїздка - частина зусиль адміністрації Байдена налагодити відносини з Пекіном після серії дипломатичних зіткнень між двома країнами.
"Ми приїжджаємо до Пекіна з реалістичним, впевненим підходом і щирим бажанням керувати нашою конкуренцією найвідповідальнішим способом", — сказав Даніель Крітенбрінк, помічник держсекретаря у справах Східної Азії та Тихого океану, під час телефонного брифінгу з журналістами в середу.
Під час телефонного брифінгу Курт Кемпбелл, заступник помічника президента Джо Байдена та координатор із справ Індії та Тихого океану в Раді національної безпеки США, додав: "Зараз саме час для інтенсивної дипломатії".
Кемпбелл минулого тижня закликав проводити "належну дипломатію" з Пекіном, заявивши, що потенціал для прорахунків у відносинах з Китаєм зростає.
Про це він заявив на заході, організованому Гудзонівським інститутом США.
Блінкен у телефонній розмові з Цінь Ганом у вівторок закликав "тримати відкритими лінії зв’язку" з Китаєм, щоб уникнути "прорахунків і конфліктів", повідомили в Державному департаменті.
Цінь закликав США поважати "основні проблеми Китаю" і "припинити втручання у внутрішні справи Китаю, а також припинити завдавати шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю в ім'я конкуренції", згідно із китайським МЗС.
Аналітики кажуть, що ймовірність прогресу з ключових двосторонніх питань під час поїздки залишається низькою.
"Найкраще, чого може досягти цей візит, — це встановити межу двосторонніх відносин і прокласти шлях для інших взаємодій на робочому рівні", — сказав Денніс Вайлдер, колишній директор Ради національної безпеки з питань Китаю.
"Справжня стабільність у відносинах недосяжна через високий ступінь недовіри та нерозв’язний характер таких проблем, як Тайвань і обмеження США на експорт високотехнологічних товарів до Китаю", – додав Вайлдер, який зараз є старшим науковим співробітником проекту Ініціатива діалогу США та Китаю у Джорджтаунському університеті.
"Розмовляти важливо, навіть якщо немає проривів", — сказав Патрік Кронін, керівник безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону в Гудзонівському Інституті.
Кронін сказав, що обидві сторони можуть побачити певний прогрес щодо України, торгівлі та зміни клімату.
"Я думаю, що держсекретар Блінкен ... зможе знайти деякі сфери спільного інтересу. Мирне припинення війни в Україні, початок діалогу щодо штучного інтелекту, торгівля та зміна клімату", – сказав Кронін.
Про візит Блінкена до Пекіна домовились Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі на Балі, Індонезія, у листопаді 2022 року.
Ця зустріч не дала прориву, але її розцінили як важливий крок у стабілізації відносин між двома країнами.
Але напруга зросла через гострі питання, включаючи Тайвань і Україну.
У лютому Блінкен скасував свою поїздку до Пекіна після того, як ймовірна китайська шпигунська повітряна куля порушила повітряний простір США.
Відтоді США доклали постійних зусиль для відновлення діалогу з Пекіном, незважаючи на напруженість.
Останніми тижнями відбулися переговори на високому рівні між двома сторонами, можливе потепління у двосторонніх відносинах.
Минулого тижня Крітенбрінк і Сара Беран, старший директор Ради національної безпеки США з питань Китаю, вирушили до Пекіна, щоб зустрітися з Ма Чжаосю, заступником міністра закордонних справ, і Яном Тао, директором департаменту у справах Північної Америки та Океанії МЗС Китаю.
Крісті Лі з Голосу Америки долучилась до роботи над цією статтею.
Що пропонують африканські лідери для припинення російської війни в Україні?
Делегація глав африканських держав та урядів на чолі з президентом Південноафриканської республіки Сирілом Рамафосою прибула 16 червня до Києва, а згодом планує відвідати Москву в межах так званої «мирної місії африканських лідерів».
До делегації входять чільні представники ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії, Республіки Конго і Коморських островів.
Київ досі давав зрозуміти розчарованість тим, що багато країн Африки відкрито не засудили напад Росії на Україну, а натомість деякі наполягають на нейтральності.
«Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені», - наголошував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час поїздки африканськими країнами минулого місяця.
Південноафриканська республіка виявилася серед небагатьох країн, які неодноразово утримувалися в ООН при голосуванні щодо резолюцій з вимогами, аби Москва вивела російські війська з української території.
Але агенція Reuters повідомляє, що серед пропозицій, які делегація африканських лідерів ймовірно обговорюватиме, можуть бути заклики до відведення російських військ в обмін зокрема на призупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт російського президента Путіна і на кроки до згортання міжнародних санкцій щодо Москви.
Африканські представники офіційно не оприлюднювали подробиць того, що вони пропонуватимуть Україні та Росії, але агенція цитує те, що названо проєктом «рамкового документа» з яким працювала делегація.
В тому повідомленні сказано, що африканські представники вважають своїм завданням «просувати важливість миру і заохочувати сторони погодитися на процес очолюваних
дипломатією переговорів».
У ще одній цитаті сказано, що «згадані кроки повинні мати на меті створення умов сприятливих для припинення вогню, а це дозволило б сторонам розбудувати довіру і розглянути формулювання стратегії для відновлення миру».
Також, згідно з повідомленням Reuters, йдеться, що мирне врегулювання мало б відбуватися разом з переговорами між Росією і Заходом про базування озброєнь середнього радіуса дії, про тактичну ядерну зброю та біологічну зброю.
«Конфлікт, а також санкції накладені на Росію головними торговельними партнерами (африканського) континенту, мають негативні наслідки для африканських економік та для засобів для існування», - йдеться в тому документі, переповідає агенція.
Київ під обстрілом
В день приїзду африканської делегації у Києві лунали сирени протиповітряної оборони і лунали вибухи.
Чільний радник українського президента Андрій Єрмак повідомив про обстріл Києва «саме тоді, коли до столиці приїхали лідери африканських країн».
«Путін хоче продемонструвати, що він готовий нехтувати безпекою лідерів іноземних держав, йому фактично байдуже, оскільки він відчуває повну безкарність. І на місці лідерів африканських країн може опинитися будь-хто», - написав Андрій Єрмак в Телеграмі.
Він нагадав, що Росія бомбардувала Україну і під час візитів інших світових лідерів, зокрема президента США Джо Байдена, а також генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Єрмак заявив, що дії Москви означають потребу міжнародної силової відповіді на дії Росії і наголосив, що основою для просування до миру повинні бути українські пропозиції викладені у так званій «Формулі миру президента Володимира Зеленського».
10 пунктів Зеленського
Мирні пропозиції України з виділеними десятьма головними положеннями були оприлюднені в листопаді 2022 року у промові президента Володимира Зеленського до зібрання керівників країн Групи двадцяти в Індонезії:
1. Радіаційна та ядерна безпека
«Радіаційна безпека має бути відновлена... Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків... Те саме стосується божевільних погроз ядерною зброєю, до яких вдаються російські посадовці. Немає й не може бути жодних виправдань ядерному шантажу...»
2. «Продовольча безпека»
«... Наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі... Кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем перемоги над голодом і продовольчою кризою...»
3. «Енергетична безпека»
«...Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу та всіх споживачів енергії у світі передбачуваності й стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії...»
4. «Звільнення всіх полонених і депортованих»
«Тисячі наших людей – військових і цивільних – у російському полоні. Їх піддають жорстоким тортурам – це масове знущання!.. Маємо звільнити всіх цих людей!..»
5. «Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку»
«... Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів...»
6. «Виведення російських військ і припинення бойових дій»
«... Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією...»
7. «Справедливість»
«... Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України та створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих цією війною...»
8. «Потреба негайного захисту природи»
«Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами. Майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, у якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух… Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу... Потрібні також кошти й технології для відновлення очисних споруд. Це все не просто українська проблема. Це виклик для усього світу...»
9. «Недопущення ескалації»
«...Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки... Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України...»
10. «Фіксація закінчення війни»
«Коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека й справедливість почнуть відновлюватися, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни...»
Як цивільні партнерства легалізують стосунки одностатевих пар в Україні. Відео
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