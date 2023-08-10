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36 людей загинули внаслідок лісових пожеж на Гаваях
Лісові пожежі на гавайському острові Мауї забрали життя щонайменше 36 людей, а сотні місцевих втратили свої домівки та майно.
Пожежа розгорілась у вівторок ввечері, коли потужний вітер від урагану Дора роздмухав вогонь. Полум'я швидко почало ширитися островом.
Мешканець Мауї Дастін Калейопу в інтерв'ю NBC News сказав, що його сім'я мала лише кілька хвилин, щоб евакуюватись, і втратила у полум'ї все майно: "Є ще дуже багато людей, з якими ми не можемо зв'язатися... Всі, кого я знаю, тепер безхатьки".
Дехто з місцевих навіть був змушений стрибати в Тихий океан, щоб уникнути диму та вогню, берегова охорона змушена була рятувати їх із води.
На кадрах з місця подій видно вщент випалені цілі райони, спалені машини, домівки й підприємства, а також курортні місця. Адже вогонь відрізав більшість доріг найбільшого туристичного місця на Мауї Лахайна, де розташовано кілька великих готелів.
Понад 11 тисяч туристів були евакуйовані. Попри те, що низка доріг була закрита, аеропорт повноцінно функціонував, а авіакомпанії знижували тарифи та пропонували безкоштовно вивозити людей з острова.
Причину першого займання на острові не встановлено, але Національна метеорологічна служба заявила, що найімовірніше загорілась суха рослинність, й цьому сприяли сильний вітер і низька вологість.
Експерти відзначають, що цього літа лісові пожежі набули небачених масштабів. Десятки тисяч людей були евакуйовані у Греції, Іспанії, Португалії та інших частинах Європи. У західній Канаді низка надзвичайно масштабних пожеж призвела до того, що хмари диму й смоґу поширилися на великі території США.
Загалом липень став найспекотнішим місяцем за всю історію метеоспостережень і, ймовірно, за всю історію людства, кажуть науковці.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
Перешкоджання доступу до VPN дедалі більше обмежує можливості росіян отримувати незалежну інформацію
У своїх спробах дедалі більше обмежити доступ росіян до незалежних джерел інформації, включаючи неупереджену інформацію про війну в Україні, Росія останнім часом посилила свої зусилля з перешкоджання доступу в країні до віртуальних приватних мереж або VPN (virtual private network англійською мовою).
Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії, яке зазначило через свою сторінку в мережі X (в минулому Twitter), що за останній тиждень, згідно з повідомленнями, багато з найбільш популярних сервісів VPN стали непридатними до використання у деяких регіонах Росії.
На додаток до технічного перешкоджання доступу до сервісів VPN, РФ також розпочала інформаційну кампанію з метою залякати своїх громадян, стверджуючи, що використання VPN ставить під ризик розголосу особисті дані користувачів, йдеться у аналізі британської розвідки.
Протилежно до тверджень Росії, віртуальні приватні мережі дозволяють користувачам зберігати конфіденційність під час доступу до мережі інтернет, а також оминати цензурні обмеження на використання деяких сайтів, зокрема, новинних, накладені державою за допомогою операторів послуг доступу до інтернету. Використання сервісів VPN є офіційно забороненим в РФ від 2017 року, однак, ці мережі є дуже популярними в країні.
Водночас, російські офіційні особи, зокрема прес-секретар президента РФ Дмитро Песков, продовжують звинувачувати західні ЗМІ в тому, що вони, медіа, нібито отримують від західних спецслужб вказівки, а також “професійно підготовлену брехню”. Такі твердження є не просто неправдивими, але і виступають яскравим прикладом так званих “дзеркальних звинувачень”, коли агресор звинувачує інших у вчиненні дій, які він сам здійснює.
Однак, як повідомляє Голос Америки, медійні експерти документально підтвердили, що саме Росія, а не західні країни, запровадила законодавчі обмеження на діяльність ЗМІ разом із широкомасштабною кампанією дезінформації в рамках своїх військових зусиль в Україні.
І на відміну від Заходу, де медіа є незалежними та мають структури та політику, щоб запобігти неправомірному політичному чи бізнесовому впливу, незалежна журналістика в Росії значною мірою викорінена, свідчать дані медіа-спостережників.
Наразі Росія посідає 164 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси, де 1 означає найкраще середовище для ЗМІ. Україна перебуває на 79 місці зі 180 країн за цим рейтингом, складеним організацією “Репортери без кордонів”. За словами організації, які цитує Голос Америки, від початку війни в Україні, “майже всі незалежні ЗМІ [в Росії] були заборонені, заблоковані та/або оголошені “іноземними агентами” або “небажаними організаціями”. Всі інші підлягають військовій цензурі”.
Ще до війни незалежні ЗМІ в Росії стикалися з переслідуваннями, нападами та судовими процесами з боку держави. Ситуація ускладнилася, коли Росія вторглася в Україну. Тепер за інформацію про війну чи російські збройні сили, яку Кремль вважає неправдивою, журналістів можуть покарати тюремним ув’язненням на строк до 15 років.
Водночас, продовження діяльності у вигнанні, як це вибрав робити телеканал “Дождь”, який переїхав до Нідерландів, не гарантує захисту від переслідувань. У липні влада визнала станцію “небажаною” організацією, тобто кожен, хто вважається офіційно залученим до неї, ризикує бути ув’язненим в Росії.
Загроза для будь-яких критиків Кремля є вкрай реальною. У квітні суд засудив Володимира Кара-Мурзу, опозиційного політика та оглядача, до 25 років позбавлення волі, зокрема за поширення, за словами російської влади, “неправдивої” інформації про армію РФ. Правова організація “Міжнародна амністія” (Amnesty International англійською) заявила, що звинувачення проти Кара-Мурзи пов'язані "виключно з його правом на свободу слова".
В статті використано матеріали Англомовної служби Голосу Америки
Три роки після наймасовіших протестів у Білорусі. Як опозиція продовжує боротьбу проти Лукашенка? Відео
З початком повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь стала військовим плацдармом для Росії. Лукашенко ще більше став залежати від Путіна. Початок їхніх “тісних” відносин закладений три роки тому, коли після виборів у Білорусі вибухнули багатотисячні протести. Путін тоді підтримав Лукашенка.
“Потрібно допомагати білоруським добровольцям у складі ЗСУ”. Білоруська опозиція через три роки після спроби мирно усунути Лукашенка
Через три роки після спроби мирно усунути від влади Лукашенка, білоруська опозиція опинилась або за ґратами, або в у вигнанні чи у складі Збройних Сил України. Більшість з опозиціонерів сходяться у тому, що тепер доля Білорусі вирішується не у Білорусі. Останній шанс змінити ситуацію зсередини був улітку 2020-го.
9 серпня 2020 року пройшли президентські вибори. Через кілька днів ЦВК Білорусі назвало переможцем Олександра Лукашенка. За нього нібито віддали голоси 80 % виборців. Він вшосте вступив на найвищу посаду в країні. Та більшість демократичних країн світу назвали вибори сфальсифікованими. А на вулиці білоруських міст вийшли тисячі незгодних з офіційними результатами виборів людей. За даними незалежної білоруської платформи “Голос” найбільше підтримки на виборах мала опозиціонерка Світлана Тихановська, яку підтримали 56% виборців.
“20-й рік змінив Білорусь назавжди. Це були величезні протести, яких країна ніколи не бачила. Нам вдалося створити таке двовладдя - є Лукашенко, який за допомогою Путіна захопив трон і утримує його в Мінську, але є представник білоруського народу, який продовжує об'єднувати сили у боротьбі проти диктатури” - згадує про ті події в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки Франек Вячорка, радник Світлани Тихановської.
Лукашенко живе в країні, де кожен його ненавидить
Протести тривали до листопада 2020-го і здебільшого були мирними. Натомість президент Лукашенко заявляв, що його збираються силою позбавити влади за підтримки Заходу. Тоді було оприлюднено відео, як він разом із сином зі зброєю в руках ходить Мінськом. Зрештою білоруським силовикам таки вдалось зламати протест. Сотні людей потрапили за ґрати.
“Рух пішов у підпілля. Зараз вуличний протест неможливий. При цьому енергія і бажання людей нікуди не поділось - Лукашенко живе в країні, де кожен його ненавидить”, - розповідає Вячорка.
Жорстке придушення протестів ще більше ізолювало Лукашенка. Країни ЄС, США, Канада, Україна не визнали легітимність його влади. Натомість президент Росії одним з перших привітав його з переобранням. Лукашенко, який раніше дозволяв собі публічні випади проти Росії, перестав навіть вдавати, що веде незалежну міжнародну політику, кажуть аналітики.
“Напевно єдиним позитивом є те, що Білорусь формально досі не стала частиною Росії. Але, якщо подивитись на це з холодним розрахунком, то в цьому й так немає потреби. Росія фактично контролює зовнішню політику Білорусі та її армію”, - заявив в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки Кенет Яловіц, колишній посол США в Білорусі (1994-1997 рр.)
Зрештою з початком повномасштабного вторгнення в Україну Білорусь стала військовим плацдармом для Росії. З її території Україну атакували наземні та повітряні сили. Цього року, за словами Путіна і Лукашенка, на території країни розмістили тактичну ядерну зброю. А найманці "Групи Вагнера" тепер мають там свою базу і тренують білоруську армію.
Як показав 20-й рік протести з квіточками та білими шкарпетками, залізаючи на лавки нічого не дають
За даними білоруського опозиціонера Павла Латушка для “вагнерівців” роблять білоруські паспорти, за якими вони зможуть потрапити на Захід і готувати провокації. Сьогодні Білорусь створює загрозу не лише для України, а й для Східної Європи. До кордонів з Білорусією Польща та Литва перекидають додаткові війська.
“Для них доволі важливо, щоб більше засобів, людських ресурсів, фінансів, зброї пішли на захист кордонів Польщі, Литви та Латвії, а це значить менше ресурсів піде на підтримку України. З іншого боку мета змусити Україну направити частину своїх резервів на північ, далі від східного фронту, боїв з росіянами”, - заявив в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки Павло Латушко.
На думку білоруських опозиціонерів геополітичні ігри Лукашенка та Путіна несуть загрозу і самій державності Білорусі. Та чи може білоруська опозиція сьогодні змінити хід подій в країні?
“Для цього нам потрібен сильний підпільний рух активістів всередині країни. Для цього нам потрібно допомагати білоруським добровольцям, які у складі ЗСУ б'ються за визволення України, але хочуть визволити Білорусь. Для цього нам потрібні партнери, які будуть проактивними партнерами на Заході, а не спостерігати за тим, як зникає білоруська країна”, - вважає Павло Латушко.
Представники мілітарних організацій Білорусі, більшість із яких воюють зараз в Україні проти Росії, кажуть, що треба бути готовими змінювати владу в Мінську силовим шляхом. Павло Мар’євскі, голова Асоціації білоруських ветеранів та колишній боєць полку Калиновського у складі ЗСУ вважає, що треба готуватись і чекати моменту, коли ослабне Росія, а відтак і Лукашенко.
“Я бачу можливість для Білорусів повернутись додому. Плюс досвід, який ми здобуваємо в Україні, буде дуже корисним в Білорусі. Тому що як показав 20-й рік протести з квіточками та білими шкарпетками залізаючи на лавки нічого не дають” - заявив в інтерв’ю Рейтерс Мар’євскі.
В статті використано матеріали журналістки Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко, а також журналістів Російської служби Голосу Америки.
Мітинг у третю річницю фальсифікації президентських виборів у Білорусі. Відео
9 серпня у третю річницю з часу фальсифікації президентських виборів у Білорусі та придушення режимом Олександра Лукашенка протестного руху в центрі Варшави пройшов мітинг. Дивіться, як це було.
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