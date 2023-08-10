36 людей загинули внаслідок лісових пожеж на Гаваях

Лісові пожежі на гавайському острові Мауї забрали життя щонайменше 36 людей, а сотні місцевих втратили свої домівки та майно.

Пожежа розгорілась у вівторок ввечері, коли потужний вітер від урагану Дора роздмухав вогонь. Полум'я швидко почало ширитися островом.

Мешканець Мауї Дастін Калейопу в інтерв'ю NBC News сказав, що його сім'я мала лише кілька хвилин, щоб евакуюватись, і втратила у полум'ї все майно: "Є ще дуже багато людей, з якими ми не можемо зв'язатися... Всі, кого я знаю, тепер безхатьки".

Дехто з місцевих навіть був змушений стрибати в Тихий океан, щоб уникнути диму та вогню, берегова охорона змушена була рятувати їх із води.

На кадрах з місця подій видно вщент випалені цілі райони, спалені машини, домівки й підприємства, а також курортні місця. Адже вогонь відрізав більшість доріг найбільшого туристичного місця на Мауї Лахайна, де розташовано кілька великих готелів.

Понад 11 тисяч туристів були евакуйовані. Попри те, що низка доріг була закрита, аеропорт повноцінно функціонував, а авіакомпанії знижували тарифи та пропонували безкоштовно вивозити людей з острова.

Причину першого займання на острові не встановлено, але Національна метеорологічна служба заявила, що найімовірніше загорілась суха рослинність, й цьому сприяли сильний вітер і низька вологість.

Експерти відзначають, що цього літа лісові пожежі набули небачених масштабів. Десятки тисяч людей були евакуйовані у Греції, Іспанії, Португалії та інших частинах Європи. У західній Канаді низка надзвичайно масштабних пожеж призвела до того, що хмари диму й смоґу поширилися на великі території США.

Загалом липень став найспекотнішим місяцем за всю історію метеоспостережень і, ймовірно, за всю історію людства, кажуть науковці.

У статті використано матеріали Reuters