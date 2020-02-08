У Маямі скасували святкування Китайського нового року через "необґрунтовані побоювання" пов'язані із коронавірусом

У п'ятницю у Маямі, штат Флорида, скасували святкування Китайського нового року заплановане на наступні вихідні. Організатори фестивалю у повідомленні на сайті Facebook заявили, що причиною скасування став коронавірус. У спілкуванні із ЗМІ один з організаторів уточнив, що причиною рішення були побоювання, що через "необґрунтовані побоювання" на події очікувалась незначна кількість відвідувачів.

Видання Miami Harold також повідомило, що базована у місі круїзна компанія Royal Caribbean Cruises та Norwegian Cruise Line більше не будуть приймати на борт своїх суден осіб із паспортами Китаю, Гонконгу та Макао, щоб недопустити поширення коронавірусу.

За інформацією влади Китаю, на поточний момент відомо про 34546 випадки вірусу на території Китаю та 722 померли.

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