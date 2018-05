Адвокат Трампа, можливо, отримав 500 тисяч доларів від компанії, пов'язаної з Вексельберґом

Але експерти заявляють, що в цій інформації «занадто багато чого ще невідомо», щоб робити висновки про незаконність виявлених транзакцій





Адвокат актриси фільмів для дорослих Стормі Деніелс заявив, що адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коен отримав 500 тисяч доларів від компанії, пов'язаної з російським олігархом, проти якого в квітні були запроваджені американські санкції.

Про це йдеться в репортажі інформаційного агентства Reuters.



Адвокат актриси Майкл Авенатті написав у Twitter, що гроші Коена перерахувала американська компанія, контрольована російським бізнесменом Віктором Вексельберґом, пов'язаним з російським президентом Володимиром Путіним.



Поки що неясно, яким чином Авенатті міг дізнатися про будь-які виплати Коену. Деніелс, чиє справжнє ім'я Стефані Кліффорд, заявила, що Коен виплатив їй 130 тисяч доларів в жовтні 2016 року в якості плати за мовчання про сексуальний контакт з Трампом у 2006 році.



Ні Авенатті, ні Коен не відповіли на прохання Reuters коментувати цю нову інформацію.



Заява Авенатті може привести до посилення тиску на Коена, чий будинок, офіс і номер в готелі були обшукані ФБР місяць тому в рамках кримінального розслідування у справі про виплату згаданих грошей за мовчання та інших ділових операціях.



вісім виплат



Авенатті стверджує, що Вексельберґ і його родич Ендрю Інтратер в січні-серпні 2017 роки зробили вісім виплат Коену через американську компанію Columbus Nova на загальну суму 500 тисяч доларів.



Юрист Columbus Nova заявив, що Вексельберґ не має ніякого відношення до цих транзакцій.



Група компаній «Ренова» вказувала Columbus Nova, як одну зі своїх дочірніх компаній в листопаді 2017 року, згідно з архівною версією сайту групи, який зараз знаходиться в стадії розробки.



Група «Ренова» контролюється Вексельберґом.



У квітні США запровадили санкції проти Вексельберґа і «Ренова» у відповідь на ймовірне втручання Кремля у вибори 2016 року в США і іншу «шкідливу діяльність».

Минулого тижня газета The New York Times повідомила, що Вексельберґ був допитаний американськими агентами в цьому році в рамках розслідування російського втручання і можливої змови з боку передвиборчого штабу Трампа, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Російського мільярдера Вексельберґа допитали в США



Росія відкидає звинувачення американських розвідувальних відомств про втручання в хід виборів, а президент Трамп заперечує будь-яку змову. Він також заперечує, що у нього був любовний зв'язок з Деніелс.



Columbus Nova наймала Коена



Вексельберґ і Інтратер не були доступні для коментарів, але адвокат Columbus Nova Ричард Овенс заявив, що компанія найняла Коена після інавгурації Трампа в січні 2017 року «в якості бізнес-консультанта з питань джерел капіталу і потенційних інвестицій в нерухомість і інші підприємства».



Овенс підкреслив, що Columbus Nova належить виключно американцям, і будь-які твердження, що Вексельберґ причетний до виділення коштів для виплат Коена «свідомо невірні».



Авенатті заявив, що виплати Коену також робили американська телекомунікаційна компанія AT & T, швейцарська фармакологічна компанія Novartis AG, а також аерокосмічна компанія Korea Aerospace Industries. За його словами, всі виплати були зроблені в кінці 2017 - початку 2018 року.



«Занадто багато ще невідомо, щоб робити висновки про те, що ці транзакції пов'язані з чимось незаконним», - заявив експерт з відмивання грошей і колишній федеральний прокурор Майкл Зелдін, який сьогодні є аналітиком з правових питань на каналі CNN.



AT & T підтвердила виплати, заявивши, що вони робилися, щоб отримати аналітичну інформацію про нову адміністрації. AT & T намагається купити компанію Time Warner за 85 мільярдів доларів. Міністерство юстиції США намагається запобігти цій угоді.



Авенатті також повідомив, що виявив чотири інші виплати, менше 100 тисяч доларів кожна, перераховані компанією Novartis компанії Essential Consultants - тієї ж самої компанії, яку використовував Коен для виплат Деніелс.



Представник Novartis повідомив: «Всі угоди з Essential Consultants були укладені до вступу на посаду нинішнього виконавчого директора в лютому цього року. Термін їх дії закінчився».



AT & T стверджує, що Essential Consultants була однією з кількох фірм, з якими вона працювала «на початку 2017 року для отримання інформації для розуміння нової адміністрації». У той же час телекомунікаційна компанія заперечує, що користувалася юридичними або лобістськими послугами фірми Коена.



Зазначений контракт завершився в грудні 2017 року, стверджує AT & T.



Представник Korea Aerospace Industries заявив, що компанія підписала контракт з Essential Consultants в минулому році для отримання консультацій про стандарти бухгалтерського обліку, що стосуються виробничих витрат, і після закінчення контракту здійснила виплату у листопаді.

