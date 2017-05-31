У США успішно випробували систему перехоплення МБР

Випробування пройшло на тлі чергового запуску північнокорейської балістичної ракети





Пентагон оголосив про те, що перше випробування системи ПРО по цілі у вигляді міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) пройшло успішно.



«Перехоплення комплексної загрози у вигляді МБР є величезним успіхом», - заявив віце-адмірал Джим Сирінґ з Агентства протиракетної оборони США.



Ракета-перехоплювач, запущена 30 травня з військово-повітряної бази Ванденберґ в Каліфорнії, успішно вразила умовну міжконтинентальну балістичну ракету противника, яка стартувала з Маршаллових островів.



Як говориться в заяві Сирінґа, «ця система є життєво необхідною для захисту нашої території, і здійснене випробування продемонструвало, що у нас є боєздатний і надійний засіб стримування».



Представник Пентагону капітан Джефф Дейвіс заявив журналістам, що дана система - лише один з елементів більш широкої стратегії протиракетної оборони, яку США мають намір протиставити потенційним загрозам.



Випробування пройшло на тлі зростаючої небезпеки, пов'язаної з розвитком програми зі створення балістичних ракет у Північній Кореї.



Раніше у вівторок Північна Корея оголосила про те, що її чергове випробування балістичної ракети пройшло успішно.



Тихоокеанське командування США повідомило, що воно протягом шести хвилин відстежувало об'єкт, який, за всіма ознаками, був балістичною ракетою малої дальності. Ракета впала в Японському морі, у виключній економічній зоні Японії, що викликало обурення у Токіо.



Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що «Північна Корея продемонструвала велику неповагу до свого сусіда, Китаю, запустивши чергову балістичну ракету». У той же час Трамп віддав належне Китаю за те, що він «з усіх сил намагається» приборкати військові амбіції Північної Кореї.





Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила у вівторок, що адміністрація Трампа вважає, що Китай веде «закулісну роботу» з Північною Кореєю щодо її ядерної програми, і що США будуть надалі чинити тиск на Китай.



Гейлі також зазначила, що США і Китай обговорюють строки внесення чергової резолюції про посилення санкцій проти Північної Кореї.



Запуск північнокорейської ракети в понеділок став третім ракетним випробуванням протягом трьох тижнів, які Пхеньян провів всупереч резолюціям ООН.



Лише за кілька днів до цього світові лідери - учасники економічного саміту «Великої сімки» зажадали, щоб Пхеньян відмовився від своїх ядерних амбіцій.

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