Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників у найдовших виборах на цю посаду за останні 160 років

Республіканця Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників США під час голосування вночі з п'ятниці на суботу.

Цьому передували кілька днів переговорів та 14 невдалих спроб голосувань після того. Для обрання Маккарті зробив значні поступки прихильникам жорсткої лінії в Республіканській партії.

57-річний каліфорнієць переміг з рахунком 216-212. Він зміг бути обраним голосами менше, ніж половини, членів Палати представників лише тому, що шість членів його партії відмовилися від своїх голосів, не підтримавши Маккарті як лідера, але також не проголосувавши за іншого претендента.

«Сподіваюся, після цього тижня стане ясно одне: я ніколи не здамся. І я ніколи не здамся заради вас, американський народе», – сказав Маккарті після обрання.

Як вважають оглядачі, вибори спікера Палати представників, які зазвичай відбуваються як формальність, цього разу стали найдовшими за останніх 164 роки. Вони показали потенційні майбутні труднощі, з якими доведеться зіштовхнутись новому спікеру, керуючи більшістю, яка є глибоко розділена, і має незначну перевагу голосів у Палаті, вважають спостерігачі.

Маккарті подякував Трампу за допомогу з голосами

Після обрання Маккарті подякував за підтримку попередньому президенту Дональду Трампу, який допоміг переконати представників радикального крила республіканців.

«Я не думаю, що хтось повинен сумніватися в його впливі. Він був зі мною з самого початку», – сказав Маккарті. Він додав, що колишній президент був глибоко включений у процес і «допоміг отримати ці остаточні голоси».

Останні голоси для спікера набиралися у напруженій атмосфері, коли близько опівночі депутат-республіканець Метт Гетц відмовився від свого голосування на 14-му турі, що спровокувало бійку, під час якої конгресменам довелося фізично відтягнути свого колегу-республіканця Майка Роджерса.

Коментатори прогнозують складне спікерство

Оглядачі говорять, що поступки, на які пішов Маккарті заради обрання, можуть вказувати на подальшу турбулентність у найближчі місяці, особливо коли Конгресу потрібно буде ухвалювати заплановані запозичення на понад 30 трильйонів доларів.

За останнє десятиліття нездатність Конгресу домовитись щодо бюджету неодноразово призводила до так званого шатдауну, коли більша частина уряду не отримувала фінансування.

Після обрання спікером Маккарті зміг привести до присяги повний 118-й склад Конгресу, включно з новообраними, серед яких значна увага дісталася 34-річному нью-йоркцю Джорджу Сантосу. Напередодні він зізнався, що сфабрикував частину свого резюме. У його справі ведеться розслідування.

Після розкриття факту неправдивих даних, вже конгресмена Сантоса колеги закликали піти у відставку. Під час голосування за спікера Сантос послідовно голосував за Маккарті на всіх турах виборів, що почалися у вівторок.

Україна привітала Маккарті, Зеленський сподівається на продовження підтримки США

Президент України Володимир Зеленський привітав новообраного спікера Палати представників США і висловив сподівання на продовження американської підтримки України в її боротьбі з російською агресією.

«Вітаємо лідера Республіканської партії з обранням спікером Палати представників», – написав він у своєму твітері.

«Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу», – мовиться у твіті президента.