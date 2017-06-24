Саудівська поліція запобігла планам з метою здійснити атаку в Мецці

Поліція в Саудівській Аравії запобігла в п’ятницю терористичній атаці, скерованій проти Великої мечеті в Мецці. Поліція здійснила рейд на дім особи, що планувала атаку.

На відеозаписі, що його передало саудівське телебачення, показано рейд поліції на триповерховий будинок, у якому жив терорист. За словами поліції, розпочалася перестрілка поліції з чоловіком, який підірвав себе. Вибух знищив будинок.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що терорист-смертник – єдина особа, що загинула. Проте в інциденті поранення отримало п’ятеро службовців поліції і шестеро цивільних.

П’ятеро інших осіб, включно з жінкою, були арештовані у зв’язку з планованою атакою, повідомило міністерство. Нічого не сказано про те, яке угруповання причетне до планування атаки.

Як Іран, так і ліванське угруповання Гезболла осудили плановану атаку на найсвятіше місце ісламу.

Міністерство закордонних справ Ірану оприлюднило в суботу заяву, в якій, посилаючись на свого представника Баграма Гасемі, підкреслило, що «тероризм поширений і збільшується тепер по всьому світі».

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