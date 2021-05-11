СБУ: Медведчук – в Україні, підозру у державній зраді спрямували за місцем його проживання і роботи

Голова Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що Віктор Медведчук, проросійський політик, народний депутат від ОПЗЖ і кум російського президента Володимира Путіна, перебуває в Україні, але точне місце його перебування зараз невідоме.

Що стосується його соратника Тараса Козака, то він перебуває в Росії, додав Баканов, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу 11 травня.

"Що стосується пана Козака, то він, за нашою інформацією, перебуває в Росії тимчасово, можливо, від’їхав із території РФ на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну. Щодо Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється місце його перебування, але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в’їхав на територію України, мені здається, 8 травня і поки з України не виїжджав", – сказав Баканов.

За його словами, у зв’язку з неможливістю безпосереднього вручення підозри, зокрема, Медведчуку, її направили за місцем його проживання і роботи.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що підписані нею повідомлення про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів стосуються народних депутатів України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Вона також заперечила будь-яке політичне підґрунтя у діях правоохоронців. "Ми говоримо тільки про кримінальні правопорушення. Ніякої політики в діях правоохоронної системи України немає", – сказала генпрокурорка.

Раніше сьогодні в СБУ Радіо Свобода підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві проходять обшуки.

Тоді генпрокурорка Венедіктова повідомила, що підписала підозри двом депутатам, яких назвала "М і К".

У політичній партії "Опозиційна платформа – За життя" назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію своїм указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів "112", ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції "репресіями" і "знищенням демократії".

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