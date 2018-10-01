Донька Маккейна повертається на ТБ вперше після смерті батька

Меган Маккейн готова повернутися на телебачення в ролі співведучої програми The View після перерви, пов’язаної зі смертю батька, повідомляє видання The Hill.

33-річна донька колишнього сенатора-республіканця Джона Маккейна оголосила в понеділок у Twitter, що через тиждень повернеться на денне ток-шоу телеканалу ABC. У своєму дописі Меган Маккейн поділилася цитатою з класичного фільму про бокс з кінофільму «Роккі»:

«Не важливо, як сильно ти б’єш. Важливо, наскільки сильний удар ти можеш перенести і продовжувати рухатися вперед».

Джон Маккейн, кандидат у президенти від Республіканської партії в 2008 році, помер 25 серпня у віці 81 року від раку мозку.

Меган Маккейн не з’являлася в телеефірі з моменту смерті батька.

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