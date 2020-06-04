Меґан, американська дружина британського принца Гаррі, “спустошена” подіями у США

Меґан, герцогиня Сассекська - дружина британського принца Гаррі, сказала, що вона “спустошена” подіями у США, пов’язаними зі смертю чорношкірого американця Джорджа Флойда і висловила жаль через те, що діти досі виростають у світі, де існує расизм.

Члени британської монаршої родини зазвичай не висловлюються про політику, але Меґан і Гаррі від березня припинили виконувати офіційні обов’язки і зараз мешкають у Лос Анджелесі зі своїм новонародженим сином.

І я шкодую за тим, що ми не зробили наш світ таким, якого ви заслуговуєте.

38-річна Меґан, у якої мати чорношкіра, говорила у записаному відеозверненні до випускників школи у Лос Анджелесі, де вона колись навчалася.

“Упродовж кількох останніх днів я думала над тим, що сказати вам з нагоди вашого закінчення школи, і ми всі минулого тижня спостерігали за абсолютно спустошливими подіями в нашій країні, в нашому штаті і в нашому рідному місті Лос Анджелесі”, - цитує її слова агентство Reuters.

“Насамперед, я хочу сказати, що мені шкода, мені дуже жаль, що вам доводиться виростати у світі, де це досі існує”, - наголосила вона.

Меґан, у дівоцтві Меґан Маркл, зауважила, що дуже хотіла підібрати правильні слова і переймалася тим, що її звернення “розберуть на частинки”.

“Єдине, що було б зараз неправильним, це не говорити нічого, бо життя Джорджа Флойда має значення, і життя Бріони Тейлор також має значення, і життя Філандо Кастіля має значення, і життя Таміра Райса має значення, і так само - життя багатьох інших людей, про яких ми знаємо, а також людей, імена яких нам невідомі”, - сказала вона.

Меґан пригадала про заворушення у Лос Анджелесі 1992 року.

“Ті спогади залишаються, і я не думаю, що ви 17-ти або 18-ти річні матимете інше враження від подібних подій”, - говорила Меґан.

“Вам це треба це розуміти, але не як вашу реальність, а як урок історії. І я шкодую за тим, що ми не зробили наш світ таким, якого ви заслуговуєте”.

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