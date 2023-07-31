Мексика закликає запросити Росію на зустріч щодо України у Саудівській Аравії

Мексика готова приєднатися до зустрічі, яку скликає Саудівська Аравія щодо України, лише у випадку, якщо туди запросять і Росію. Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

"Якщо буде згода і з боку України, і з боку Росії шукати рішення для досягнення миру, ми будемо брати участь", - сказав президент про зустріч, яку, за повідомленнями, планує провести Саудівська Аравія на початку серпня.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, на цій зустрічі країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України. Зокрема, на зустріч, серед інших, запрошують Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію.

Президент Мексики, коментуючи запрошення, закликав припинити “ірраціональну” війну в Україні: “Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна тривала, це дуже нераціонально. Єдиний, хто від цього виграє, це військова промисловість”.

Мексика заявляла, що зберігає нейтралітет у питанні російської війни в Україну. Президент країни відмовився долучитись до міжнародних санкцій проти Росії. Країна також утрималась від голосування в ООН за виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Як повідомляв Голос Америки, Саудівська Аравія планує провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Очікується, що високопосадовці з 30 країн візьмуть участь у переговорах 5-6 серпня в Джидді. Росія на зустріч не запрошена, повідомляє видання із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні.