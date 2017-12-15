Меланія Трамп виявилась популярнішою за президента США серед американців - опитування

54% американців позитивно сприймають першу леді США Меланію Трамп, при цьому її чоловіка президента США, Дональда Трампа, 56% американців сприймають негативно і лише 41% - позитивно. На це вказують результати опитування проведеного соціологічною компанією Gallup.

"Перевага Меланії Трамп над Дональдом Трампом, за результатами дослідження позитивного ставлення американців, загалом відповідає попереднім опитуванням Gallup, які встановили, що перші леді у середньому є більш популярними, ніж їх чоловіки. Ймовірно це пояснюється тим, що роль першої леді більш церемоніальна і викликає менш суперечливі почуття, ніж робота президента", - відзначає Gallup.

Дослідження також відзначає, що Мішель Обама та Лоура Буш випереджали своїх чоловіків-президентів на 12 та 17 пукнтів відповідно. Зараз Меланія Трамп випереджає свого чоловіка на 13 пунтків.

Прикметно, що Гілларі Клінтон у бутність першою леді США поступалась за рівнем позитивного сприйняття з боку американців своєму чоловіку - Біллу Клінтону.

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