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США

Меланія Трамп повертається до Білого дому з лікарні

Дружина президента Дональда Трампа Меланія Трамп повернулася в суботу до Білого дому після того, як у понеділок пройшла хірургічну процедуру у зв’язку з незлоякісною пухлиною в нирках.

48-річна перша леді перебувала в медичному центрі Волтера Ріда з понеділка, коли вона пройшла процедуру емболізації для лікування нирок.

Прес-секретар Стефані Ґрішем заявила, що перша леді повернулася до Білого дому в суботу вранці.

«Вона відпочиває комфортно і в доброму настрої, – сказала Ґрішем. – Наш офіс отримав тисячі дзвінків та електронних листів із побажаннями для пані Трамп, і ми дякуємо всім, хто знайшов на це час».

Емболізація – це процедура мінімального втручання, яка часто використовується для блокування потоку крові до пухлини або аномальної ділянки тканини.

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