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“Не хочемо жити у світі, де сильніший атакує свого сусіда” - прем’єрка Італії говорила у Вашингтоні про агресію РФ та продовольчу безпеку
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті в американському Конгресі заявила, що в час російської війни проти України Захід має об'єднатись, аби захистити світовий порядок, базований на правилах.
«Багато речей зараз змінюються навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об’єднаний, і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах. Тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у хаосі, в якому чиє військо сильніше, той може атакувати свого сусіда. Це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити в світі, де ми поважаємо суверенітет та свободу», - сказала Джорджа Мелоні у четвер, 27 липня, у Вашингтоні.
Мелоні наголосила, що зв'язки Італії за США поглибились в час російської агресії, мовляв, це час, коли союзники мають покладатися один на одного.
"Як ніколи ми повинні покладатися один на одного. Ми сьогодні мали нагоду обмінятись поглядами на багато міжнародних питань, від війни в Україні та її впливу на весь світ, особливо стосовно продовольчої безпеки, до стабілізації та розвитку ситуації у Середземноморському регіоні, зокрема в Африці, у Індо-Тихоокеанському регіоні та наступне італійське президентство у “Групі семи”, - сказала очільниця італійського уряду.
Кевін Маккарті, спікер Палати представників США конгресмен-республіканець назвав Мелоні однією з “найбільш вражаючих лідерок”, яка серед іншого, змогла продемонструвати лідерство в час війни в Україні й будує стратегію на майбутнє.
У Вашингтоні Мелоні має намір зустрітися також з президентом США Джо Байденом у Білому домі. На порядку денному зустрічі - питання співпраці США та Італії у підтримці України та протидії російській війні.
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Еліна Світоліна: Це наша відповідальність нагадувати, що війна триває і що Україні потрібна допомога
Українська тенісистка Еліна Світоліна у Вашингтоні сказала, що вважає власною відповідальністю, як й інших спортсменів, використовувати свій голос на різних рівнях під час війни.
“Раніше, до війни я розповідала про красу України, про українську їжу, яку я так люблю. А зараз мова йде про ці жахливі речі, які відбуваються з нашими людьми, з дітьми та з нашими містами, які знищуються. Люди повинні розуміти, що війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня, тому я намагаюся використовувати свій голос з такою метою”, – сказала Світоліна під час розмови у аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.
“Ми просто намагаємося бути згуртованими і робити все, що в наших силах”, – додала Світоліна про своїх колег, українських спортсменів. “Ми маємо позицію і вимагаємо поваги до неї”, – додала тенісистка, згадуючи відмови українських спортсменів потискати руки росіянам і білорусам, навіть під нейтральними прапорами.
Щодо російських і білоруських спортсменів, Світоліна сказала, що уряди використовують їх у власних медіа, у пропаганді. Крім того, після вторгнення Росії до України багато з них не висловили власної чіткої позиції. Тоді як Росія за сприяння Білорусі щодня вбиває українців, знищує чи викрадає дітей. І тому українці, за її словами, не можуть не зважати на національність суперників на полі змагань.
“Ми повинні виграти війну на усіх рівнях. Це починається із медіа і закінчується нашими жінками і чоловіками, які борються на лінії фронту. Ми робимо все можливе, щоб дати їм цю силу підтримки, щоб вони мали силу продовжувати боротьбу і повертати території, які ми, на жаль, втратили”, – наголосила Світоліна.
Вона також зауважила, що певна кількість спортсменів висловлювала підтримку Україні, але у приватних розмовах, та не були готові через страх чи з інших причин взяти на себе відповідальність заявити про цю підтримку публічно та вирішили стояти осторонь.
Світоліна також говорить про жертв пропаганди, які, наприклад, стверджували, що не було бомбардувань Одеси. Тоді як рідна бабуся спортсменки говорила з нею телефоном у той час, коли її будинок в Одесі здригався від вибухів. "Це жахливо, що пропаганда робить з людьми", - підкреслила тенісистка.
Спортсменка також розповіла, що разом з батьками (Еліна родом з Одеси) навчає свою 9-місячну доньку української мови. Батьки чоловіка своєю чергою навчають дівчинку французької.
“Бути сміливою, бути безстрашною і вміти боротися за те, у що віриш – я хочу, щоб вона мала ці цінності за свої”, – сказала Світоліна про те, чого б хотіла навчити свою доньку.
Вона також розповіла про роботу власної фундації, благодійні проекти для дітей - від евакуації до безпечних місць, організації змагань і до підтримки ментального здоров'я.
У Вашингтоні - вперше - Еліна Світоліна виступить на турнірі WTA 500.
"Я маю чіткі цілі, хочу здобути перемогу кожного разу, коли виходжу на змагання і хочу принести ці переможні відчуття для інших українців також. Це величезна мотивація для мене на щодень", - сказала Світоліна.
Як повідомляв Голос Америки, Еліна Світоліна підтримала фехтувальницю Ольгу Харлан, дискваліфіковану з Чемпіонату світу після відмови потиснути руку суперниці-росіянці після гри. Світоліна заявила, що услід за Федерацією тенісу інші спортивні федерації повинні поважати рішення українських спортсменів та їхню відмову щодо рукостискання з росіянами і білорусами.
- Голос Америки
У Білому домі прокоментували пропозицію Путіна надсилати в Африку російське зерно, навіть безкоштовно
Спроба Кремля замістити українське зерно російським на африканському ринку, пропозиція надсилати російське збіжжя в деякі африканські країни безкоштовно виглядає як «відчайдушна спроба» Путіна приховати наслідки блокування Чорноморської зернової угоди. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Це виглядає як відчайдушна спроба пана Путіна приховати, який вплив на африканські країни мало його рішення не продовжувати зернову угоду”, - зазначив Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
За його словами, кожна африканська країна має самостійно для себе вирішити, наскільки правомірною є пропозиція Путіна надсилати їм російське зерно, і чи хочуть вони її прийняти.
Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюдиГенсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяви Путіна про можливість поставок російського зерна африканським країнам
На російську пропозицію відреагував і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. "Жменькою пожертвувань деяким країнам не виправити значний вплив, який є на всіх усюди", - сказав Гутерріш у відповідь на прохання прокоментувати заяви Путіна про можливість поставок російського зерна.
"Очевидно, що коли йдеться про те, щоб забрати з ринку мільйони і мільйони тонн зерна, очевидно, на основі економічних законів, це призведе до росту цін, порівняно з тими, які були б з нормальним доступом українського зерна на міжнародні ринки", - заявив Гутерріш.
Цими днями у Санкт-Петербурзі проходить саміт «Росія-Африка». За повідомленнями ЗМІ, на зустріч прибуло значно менше глав африканських країн, ніж очікували росіяни. За даними Reuters, із 49-ти запрошених африканських делегацій лише 17 очолювані главами держав.
Напередодні саміту Путін в спеціальній публікації про співпрацю Росії з Африкою спробував виправдати односторонній вихід з Чорноморської зернової ініціативи і запропонував замістити українське збіжжя російським. Мовляв, Москва сподівається цього року на рекордно високий врожай і готова продавати своє зерно, або навіть надавати безкоштовно.
Коментуючи саміт у Санкт-Петербурзі, Кірбі заявив, що президент Путін на зустрічі із африканськими лідерами, які прибули в Росію, мав би чесно взяти на себе відповідальність за зростання цін на продовольство у світі.
“Сподіваюся, він скаже їм: “Я є причиною, чому ви матимете ще більше проблем із голодуванням і доступом до продовольства і зерна у ваших країнах”, - сказав Кірбі.
Джон Кірбі також висловив сподівання, що африканські лідери, які все таки вирішили приїхати на зустріч із Путіним, розуміють справжні наслідки виходу росіян із зернової угоди.
“Я, звичайно, не можу говорити за африканських лідерів, які вирішили їхати або не їхати, або що їх мотивувало. Я думаю, що весь світ, включно з африканськими країнами, чітко бачать наслідки рішення Росії вийти із зернової угоди, і який вплив це матиме на їхні економіки, на дефіцит продовольства на всьому континенті”, - додав представник Білого дому.
Серед американців з'явився попит на книги українських авторів, розповіли у книгарні Вашингтона. Відео
Серед американських читачів з'явився попит на книги українських авторів та про Україну. Читачі цікавляться не лише історичними, а й художніми виданнями.
Голлівудська революція - чому вперше з 1960 року актори та письменники організували масштабний страйк
Актори cпілки акторів Голлівуду, або Sag AFTRA, письменники та оператори страйкують спільно вперше за останніх 63 роки. Збираються на пікети біля найбільших голлівудських студій та стрімінг платформ та відмовляються виходити на знімальні майданчики, допоки студії не підвищать зарплати й не погодяться контролювати використання штучного інтелекту для створення творчих продуктів.
Представники творчих професій закидають керівництву студій несправедливий розподіл винагороди.
"Вони приховують від нас цифри, які вони заробляють на переглядах стрімінг-сервісів. Раніше ми могли заробляти на життя серіалами на постійній основі. Тепер Netflix, Hulu чи будь-який інший сервіс платять один раз наперед і все. І я знаю, що всі думають, що ми всі ніби тут багаті та знамениті, але ви не знаєте мене. У мене нічого немає", – каже Джекі Бол, акторка
Спілка акторів є найбільшою у Голлівуді та налічує 160 тисяч артистів - від знаменитостей до акторів масовки. Минулого тижня об'єднання мало підписати новий контракт зі студіями, та так і не змогли домовитись. Вони приєдналися до вже існуючого пікету спілки сценаристів, який триває з травня на найбільших студіях - Paramaunt, Disney, Warner Brothers, Sony, пікети також відбуваються а також біля штаб-квартир стрімінг-платформ - Netflix, Applе та Amazon та інших.
"Ми бойкотуємо за справедливий контракт і заробітну плату. Особливо для письменників середнього класу. Ми просимо не робити більше роботи за меншу суму, а іноді й безплатно. Ми просимо заробляти 2 відсотки з грошей, які вони заробляють на нас".
Також страйкувальників хвилює питання штучного інтелекту, який студії почали залучати для сценарної роботи. Це обурює і знаменитостей. Наприклад, акторів популярного серіалу “Послідовники”.
"Деякі люди, ви знаєте, середньої ланки менеджменту кажуть: "Це чудово. Нам штучний інтелект напише всі сценарії, і тоді нам не доведеться платити цим сценаристам". Це просто абсурдно і бездушно". – каже Алан Рак, актор.
Також актори переживають, що їхні фото та тіла стануть прототипами для віртуальних акторів, створених штучним інтелектом.
З'явились і перші реакції студій. Виконавчий директор компанії Дісней, Боб Ігер в інтерв'ю каналу CNBC назвав страйк тривожною подією і заявив, що студії ще й досі оговтуються після КОВІДУ, а страйки лише додають до кризи.
Великі кіно- та телестудії повідомили ввечері 17 липня, що вони запропонували понад 1 мільярд доларів додаткової компенсації. Альянс продюсерів кіно і телебачення, що веде переговори від імені компаній Netflix і Disney, каже, профспілка акторів «продовжує неправильно трактувати переговори».
Дивіться також: Як актори Голлівуду страйкують біля найбільших студій та стрімінгових платформ. Відео
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