У США стартує сезон басейнів, барбекю та літніх подорожей

В останній понеділок травня американці відзначають День пам’яті (Memorial Day), коли згадують усіх військовиків, які віддали своє життя на службі в збройних силах США.

Посадовці беруть участь у церемоніях вшанування полеглих, зокрема, на Арлінгтонському військовому кладовищі неподалік Вашингтона щорічно встановлюють прапорці біля кожної з могил військовиків.

Водночас для країни ці вихідні знаменують початок літа, коли починають працювати басейни під відкритим небом, а магазини продають набори для пікніків та барбекю зі знижками.

Однак ці святкові травневі вихідні значно відрізнятимуться від минулорічних, адже для США це перші свята, коли влада офіційно дозволила вакцинованим зустрічатись із друзями й родичами без масок, а американські штати й низка країн значно послабили карантинні обмеження, тож мільйони людей вирушають у подорож.

"Зазвичай День пам’яті знаменує початок літнього сезону подорожей, але цього року це свято має ще більше значення для всіх, тому що люди щеплюються і почуваються комфортно виходити з дому, тож це повернення до подорожей для багатьох людей по всій країні", - розповідає Стефані Семпсон, прес-секретарка Міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса.

Люди, що просиділи вдома майже рік, кажуть: спраглі до подорожей.

"Я щасливий і радію святковим вихідним, ми бачимо, що все просувається, що є надія, що ми скоро вийдемо із цієї ситуації, і я закликають усіх щепитись, бо це один із варіантів, як повернутись до нормального життя", - каже Маріо Ернандез, що летить на вихідні до Колорадо.

За оцінками, 40 мільйонів американців поїдуть за місто на своєму авто, що призведе до значних заторів. Американські аеропорти перед святами фіксують по 2 мільйони пасажирів на день і готуються до рекордної кількості подорожувальників від початку пандемії. Тож на низькі ціни сподіватись не варто, розповідає Скотт Кіз, власник сайту із пошуку дешевих авіаквитків.

Минулий рік приніс значні збитки штатам, що найбільше залежали від туристів. Зокрема, найвищий стрибок безробіття зафіксували на Гаваях.

"Всі родичі й друзі працювали у готелях і ресторанах, і все позакривалось. Всі сиділи на допомозі із безробіття", - згадує Тобі Фішер, власниця крамниці морозива, яка лише нещодавно знову змогла відкрити свій бізнес.

Місцевим серферам, що навчали приборкувати хвилі відпочивальників, довелось шукати нові способи заробляти.

"Коли почалась пандемія, наша школа серфінгу закрилась, працівників скоротили, родини втратили прибуток, - каже Дастін Тестер. - Але також місцеві батьки шукали активні розваги на вулиці для дітей, тож ми організували денний табір із серфінгу".

Але тепер працівники туристичної галузі та власники маленьких бізнесу радіють ажіотажу і кажуть: готові приймати гостей.

"Ми звикли, що у нас тут нічого не змінюється, але торік змінилось усе, - Кеті Порч, власниця закусочної у штаті Мен, що спеціалізується на лобстерах. - Бізнес майже закрився, але ми вистояли".

Проте підприємці кажуть, що вже відчувають зміни. Директорка броварні Дженн Левер оптимістична: "Ми готуємось до того, що це буде найкращий рік в історії нашої компанії. Й усі місцеві броварні також готові надолужити втрачене за минулий рік".

Вихідні до Дня пам’яті також не обходяться без традиційних розпродажів. Експерти пояснюють, що магазини пропонують гарні ціни на зимові товари, аби звільнити місце на полицях для нового сезону. Але також вигідні пропозиції можна знайти і на літні товари, все для дому й подвір’я, одяг. Але щоб вполювати найкращі ціни на грилі, парасольки й шезлонги, треба почекати, поки спаде ажіотаж.

"Через те, що вони зараз у такому попиті, розумно почекати на 4 липня, тоді сезон барбекю уже наполовину завершиться", - радить Крістін МакГрес, редакторка сайту із пошуку розпродажів.

Знижки до Дня пам’яті зазвичай менші, ніж на Чорну п’ятницю, але це може бути гарним варіантом для людей, які не хочуть чекати аж півроку. Однак, експерти кажуть, що терпіння онлайн-покупцям все одно знадобиться: почтові служби не можуть впоратись із кількістю замовлень через інтернет, тож доставляють товари зі значними затримками.

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