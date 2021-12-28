Ліквідація "Меморіалу" в Росії - це образа жертвам ГУЛАГу, - "Міжнародна амністія"

Неурядова правозахисна організація "Міжнародна амністія" назвала ліквідацію товариства "Міжнародний Меморіал" в Росії - образою жертвам ГУЛАГу та "прямим нападом на права свободи слова та зібрань".

28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію товариства. Російська Генпрокуратура наполягала, що організація систематично порушувала закон про іноземних агентів. На підсумковому засіданні представник відомства заявив, що організація "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, реабілітує нацистських злочинців".

Правозахисники вважають, що для ліквідації організації не було законних підстав. Сотні російських та іноземних митців, нобелівських лауреатів, журналістів підписали звернення на імʼя президента Росії Володимира Путіна із проханням припинити переслідування організації.

"Міжнародний Меморіал - це високо шанована організація із захисту прав людини, яка невпинно працювала, щоб задокументувати звірства та політичні репресії, здійснені під керівництвом Йосипа Сталіна та інших радянських лідерів. Закриваючи цю організацію, російська влада зневажає пам'ять мільйонів жертв, втрачених у ГУЛАГу", - заявили у "Міжнародній амністії".

Голова правління "Меморіалу" Ян Рачинський заявив, що рішення буде оскаржене, а товариство "Меморіал" не може зупинити роботу, оскільки має структури, що не мають юридичної особи.

"Меморіал" – одна з найстаріших правозахисних організацій у Росії. Товариство було створене в січні 1989 року. Його першим головою став лауреат Нобелівської премії миру Андрій Сахаров.

Організація понад 30 років досліджувала радянські репресії та створила докладну базу даних з іменами репресованих. Адвокат товариства Генрі Резнік на засіданні у вівторок зазначив, що організація "сприяє здоровʼю нації".

Поблизу будівлі Верховного суду Росії у центрі Москви зібралася невелика група людей, які підтримують організацію під час процесу. Вони скандували: "Ганьба".

У середу, 29 грудня, суд розгляне позов прокуратури щодо ліквідації Правозахисного центру "Меморіал". Він є членом міжнародного "Меморіалу", але має окрему юридичну особу.

У матеріалі використано статті "Радіо Свобода", Amnesty International

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