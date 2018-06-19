Анґела Меркель: кліматичні зміни – це факт

Канцлер Німеччини Анґела Меркель піддала критиці рішення президента Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди, називаючи цей крок «дуже жалюгідним» у час, коли велика більшість країн світу намагається обмежити глобальне потепління.

«Ми знаємо, що кілматичні зміни – це не справа віри», сказала вона на міжнародній зустрічі з питань кліматичних змін у Берліні. – Це факт».

Як пише видання Politico, ще торік президент Трамп повідомив про вихід США з угоди, яку досягнуто за правління його попередника, якщо він не зможе отримати кращих умов.

Канцлер Меркель заявила, що Німеччина залишиться відданою Паризькій кліматичній угоді в боротьбі з глобальним потеплінням, але визнала, що країна повинна робити більше для обмеження кількості викидів в атмосферу, зокрема в галузі транспорту, якщо вона хоче досягти встановлених перед собою цілей.

Лідер Німеччини закликала 178 країн, які ратифікували Паризькі угоди від 2015 року, погодитись до кінця цього року щодо правил про її запровадження в життя.

«Німецький уряд повністю підтримує Паризькі кліматичні угоди, тому що амбітна політика щодо клімату не лише допомагає обмежити наслідки кліматичних змін, вони також пропонують можливість запровадження інновацій і зростання і добробуту по всьому світу», сказала вона.

Німеччна, як найсильніша економіка серед 28 країн Європейсього Союзу, підкреслює Politico, колись була лідером у боротьбі з кіліматичними змінами, але останніми роками залишилася позаду. Офіційні особи передбачають що Німеччина не досягне своєї мети що скорочення викидів газів в атмосферу до 2020 року.

«Нам у в Німеччині треба визнати, що мусимо докласти зусиль», сказала Меркель, додаючи, що найбільше занепокоєння викликає транспортний сектор, у якому рівень викидів в атмосферу навіть дещо збільшився в порівнянні з 1990 роком.

У переговорах у Берліні беруть участь міністри із приблизно 30 країн. Ці переговори є частиною ряду зустрічей у підготовці до запланованого на грудень саміту про глобальне потепління, який відбудеться у Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив міністрам, що саміт відбудеться в місті Катовіце, колишньому центрі важкої індустрії і регіоні видобування кам’яного вугілля. Це буде демонстрацією економічних змін, які необхідні для запобігання кліматичним змінам.

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