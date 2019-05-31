Меркель зустріли оваціями в Гарварді

"Руйнувати стіни невігластва та світоглядних обмежень" закликала канцлер Німеччини Анґела Меркель, виступаючи перед випускниками Гарвардського університету 29 травня.

Меркель стала четвертим канцлером Німеччини, який виступив на випускній церемонії Гарвардського університету. Раніше в Гарварді виступали Конрад Аденауер (1966), Гельмут Шмідт (1979) та Гельмут Коль (1990). Про це нагадала посол Німеччини у США Емілі Габер.

Канцлер Німеччини почала промову зі спогадів про своє минуле у Східній Німеччині. "Берлінська стіна обмежувала мої можливості. Вона в буквальному сенсі стояла мені на дорозі", - промовила політик.

"Ніщо не можна сприймати як належне", включаючи демократію, мир та процвітання, - твітує цитату з промови Мекрель колишній дипломат США професор Гарвардського університету Ніколас Бернс.

У промові канцлер багато уваги приділила небезпекам протекціонізму, ігнорування зміни клімату а також наголосила на важливості не "подавати брехню, як правду, а правду, як брехню".

Промову Меркель тепло сприйняла аудиторія. Глядачі стоячи аплодували канцлеру, яка впродовж десятиліття керує найбільшою економікою Європи. В промові Меркель наголосила, що полишить посаду, після того, як її термін завершиться в 2021 році, пише Politico.

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