Меркель назвала анексію Криму та війну на Сході України підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відзначила анексію Росією Криму та війну на Сході України у спеціальному відео блозі покликаному пояснити необхідність збільшення Німеччиною витрат на оборону. Про це повідомляє DW.

"Виклики, які стоять перед НАТО радикально змінились в останні роки", - заявила Меркель. За словами канцлера Німеччини, після анексії Росією Криму та підтримки Москвою сепаратистів на сході України, для НАТО важливо "сфокусуватись на захисті Альянсу".

Після анексії Росією Криму та підтримки Москвою сепаратистів на сході України, для НАТО важливо "сфокусуватись на захисті Альянсу"

"Для цього необхідно провести певні заходи, наприклад, шляхом присутності у країнах Центральної та Східної Європи", - заявила Меркель.

При цьому, сказала Меркель, хоча НАТО має показати "готовність захищати нас", необхідно працювати над хорошими відносинами із Росією.

"Звісно ми хочемо мати відповідальні відносини з Росією", - додала Меркель, - "Через це ми будемо продовжувати вести перговори у Раді Росія-НАТО.

На саміті НАТО у Вельсі, країни Альянсу підписались під забов'язанням витрачати 2% ВВП на оборону, припинити скорочення видатків на оборону, поступово підвищувати військові бюджети. Для досягнення цієї мети було встановлено термін у 10 років.

У своїй промові Меркель підвердила забов'язання Німеччини збільшити витрати на оборону до 2% ВВП (нині вони складають 1.24%). Звертаючись до німецької громадськості, яка загалом критично ставиться до збільшення видатків на оборону, канцлер зауважила, що метою збільшення бюджету оборони є не гонка озброєнь, а надання військовим кращих озброєнь для виконання покладених на них завдань.

Тенденція до зростання видатків країн НАТО на оборону триває вже другий рік поспіль на тлі жортских закликів президента США Трампа

При цьому канцлер Німеччини також наголосила, що одночасно зі збільшенням оборонного бюджету, країна буде більше витрачати і на програми розвитку.

За даними Bloomberg, лише кілька членів НАТО із 29-ти - США, Велика Британія, Греція та Естонія - виконують забов'язання витрачати на оборону 2% ВВП. Оборонний бюджет Польщі складає 1.99% ВВП.

При цьому у середньому витрати країн на оборону зараз складають 2.42% ВВП.

Тенденція до зростання триває вже другий рік поспіль на тлі жорстких закликів президента США до країн НАТО збільшити видатки на оборону. Раніше про недостатній рівень інвестицій країн НАТО у власне безпеку заявляв Барак Обама.

Дональд Трамп також заявляє, що США із власної кишені фінансують безпеку Європейських країн, які не відповідають Америці взаємністю та вдячністю у інших галузях співпраці, наприклад, у сфері торгівлі і т.п.

Нещодавно Дональд Трамп гостро розкритикував Німеччину за низький рівень витрат на оборону (у 2017-му становив 1.24% ВВП, а у попередній рік - 1.20%) при тому, що Німеччина готова витрачати мільярди на фінансування проекту газогону "Північний потік -2" з Росії.

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