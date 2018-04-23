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США

Меркель і Макрон у Вашингтоні закликатимуть Трампа не виходити з іранської ядерної угоди

  • Голос Америки

12 травня закінчується встановлений президентом США крайній термін для усунення недоліків з ядерної угоди з Тегераном



Лідери Франції та Німеччини мають намір закликати президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном, оскільки подібний крок міг би привести до серйозних проблем, заявив в понеділок міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Нагадаємо, що президент Трамп назвав 12 травня нинішнього року як крайній термін, до якого повинні бути ліквідовані «жахливі недоліки» в ядерній угоді 2015 року. В іншому випадку Трамп має намір відмовитися від продовження терміну, на який скасовані американські санкції проти Ірану.

За словами глави зовнішньополітичного відомства Німеччини, в ході майбутніх у Вашингтоні самітів німецький канцлер Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликатимуть президента Трампа не виходити з договору.

Нагадаємо, що угода надала Тегерану звільнення від санкцій в обмін на згортання ядерної програми.

«Ми вважаємо збереження цієї угоди надзвичайно важливим», - заявив Маас, виступаючи перед журналістами.

Ця заява була зроблена за лаштунками наради міністрів закордонних справ G7, яка проходить у Торонто.

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Україна серед головних тем обговорення між Трампом та Макроном. Відео

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