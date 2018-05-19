«Північний потік 2» у центрі розмов Меркель і Путіна в Сочі

Володимир Путін обіцяв відкинути будь-які спроби президента Дональда Трампа заблокувати будівництво російсько-німецького газопроводу «Північний потік 2».

Путін привітав у п’ятницю канцлера Німеччини Анґелу Меркель букетом рожевих і білих троянд у своїй приватній резиденції в Сочі.

Берлін і Москва обговорюють питання будівництва газопроводу «Північний потік 2», який дозволив би Росії експортувати більшу кількість природного газу до країн Північної Європи, незважаючи на різкі відмінності з приводу анексії Москвою Криму у 2014 році.

Зустріч Меркель з Путіним відбувається незабаром після того, як кілька днів тому голова Європейської ради Дональд Туск, пишучи у Twitter, піддав гострій критиці рішення Трампа про вихід з міжнародної ядерної угоди щодо Ірану.

Недавно американські офіційні особи висловили занепокоєння з приводу проекту «Північний потік 2», попереджаючи, що компанії, причетні до угоди про побудову газазопроводу, ризикують тим, що на них можуть бути накладені санкції.

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