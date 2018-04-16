Політика Меркель щодо Росії зустрічається з опозицією з боку деяких німецьких політиків

Після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії минулого місяця, канцлер Німеччини Анґела Меркель висловила рішучу пітримку Великобританії, незважаючи на на стриманість частини німецької політичної еліти та її небажання протистояти з Росією, пише видання Reuters.

Міністр з європейських питань Міхаель Рот, член Соціал-демократичної партії, заявив, що хоча Європейський Союз повинен зайняти спільний фронт щодо Росії, то метою санкцій має бути спонукати Росію сісти за стіл перерговорів.

«Антиросійські рішення так само небезпечні, як і наївні, залишаються мовчазними через націоналістичну риторику в політиці нинішнього російського керівництва», написав він у газеті Die Welt.

Багато західних країн вимагають, щоб зайняти рішучішу позицію проти Москви з приводу підтримки Путіним сирійського президента Башара аль-Асада, якого звинувачують у використанні хімічної зброї в ході громадянської війни.

Як пише Reuters, втримуючи широкі ділові та енергетичні контакти з Росією, Німеччина обережна у своїх відносинах з Москвою, хоча тон її став рішучішим з часу анексії Криму Росією.

Рот, який є членом Соціал-демократичної партії, дотримується думки свого шефа президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, що, мовляв, «на карту поставлено надто багато», щоб вважати Росію ворогом.

Однак відмінності в думках щодо Росії не конче йдуть по партійної лінії. Міністр закордонних справ Гайко Маас, також соціал-демократ, відійшов від примирлової позиції до Москви, тоді як законодавець Александер Добриндт із баварського Християнсько-соціального союзу, що є союзником Соціял-демократичної партії Меркель, піддає під сумнів ефективність санкцій проти Кремля.

На думку авторів статті, поміщеної на сторінці видання Reuters, це лише вказує на слабкість позиції під час її четвертого і, за всіма ознаками, останняього терміну на посаді канцлера.

Раніше консервативний міністр економіки Петер Альтмаєр, слідом за Меркель, висловив скептицизм про суперечливий трубопровід «Північний потік 2, яким постачатиметься російський газ до Німеччини через Балтійське море в обхід України, з якою Москва веде збройний конфлікт на Донбасі.

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