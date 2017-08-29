Зняття санкцій щодо Росії принесе користь економіці Німеччини - Меркель

При цьому канцлер заявила, що санкції можуть бути скасовані тільки після виконання Мінських угод



Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що скасування санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з її агресією в Україні, піде на користь як РФ, так і Німеччини, але вони повинні залишатися в силі, поки Москва не виконає умови для їх зняття.

Про це Меркель заявила під час щорічної літньої прес-конференції



Європейський Союз запровадив санкції щодо Росії внаслідок її підтримки сепаратистів на сході України.



У розмові з журналістами у вівторок Меркель зазначила, що ситуація в цьому регіоні до цих пір така, що «Україна не має там повного суверенітету».



Вона закликала всі сторони продовжувати діалог, щоб в кінцевому підсумку можна було виробити план, який приведе до скасування санкцій.



«Ми тільки що дали зрозуміти в нашій спільній заяві, оприлюдненій вчора, що дотримання угоди про припинення вогню має величезне значення, - сказала Меркель. - Якщо Мінські угоди будуть виконані, то будуть виконані вимоги для зняття санкцій проти Росії».



За її словами, скасування санкцій «буде позитивним кроком яки для російської економіки, так і для німецької економіки».

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