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Злість, розгубленість, безпорадність. Жителі прикордонного російського Шебекіна «розчаровані тим, що до такого дійшло» – NYT
Внаслідок обстрілів у прикордонних з Україною районах Бєлгородщини загинули щонайменше сім людей. CNN з посиланням на російських офіційних осіб повідомляє про атаки зі смертельними наслідками щонайменше в чотирьох місцях Бєлгородської області.
Двоє чоловіків і жінка загинули під час обстрілу села Соболівка із 18 ракет, повідомив Гладков у серії дописів у своєму Telegram-каналі. Також в результаті удару були пошкоджені газопровід і лінія електропередач.
Через Соболівку проходить залізнична лінія, яка сполучає Росію з окупованиси нею частинами Украни, що свідчить про те, що ціллю могли бути російські лінії постачання - пише CNN.
Мешканці Бєлгородської області Росії унаслідок останніх обстрілів “починають розуміти жахи війни, що точиться на їхньому порозі”. А також висловлюють обурення у соцмережах про те, що “Москва не турбується про їхню долю”.
Такі свідчення мешканців, зокрема евакуйованих з прикордонного міста Шебекіно, публікує видання New York Times.
Вони почали використовувати у соцмережах хештег “Shebekino Is Russia”, а в інтерв’ю журналістам чимало з них висловлювало обурення через те, що ведучі державного телебачення неправильно вимовляли назву їхнього міста.
“Таке враження, що в Москві не розуміють, що у нас тут відбувається. Коли безпілотники прилетіли до Москви, відразу з’явилися великі історії, це було в усіх новинах. А тут люди під обстрілами місяцями і нічого”, — цитує NYT місцевого вчителя англійської мови.
Водночас видання свідчить, що завдяки обстрілам на російській території “через 15 місяців після того, як російські ракети вперше впали на Київ, мешканці прикордонного з Росією Бєлгорода починають розуміти жах війни на їхньому порозі”.
Газета New York Times опитала мешканців прикордонного регіону Росії, більшість із них, як і вчитель, наполягали на тому, щоб їх називали лише іменами, посилаючись на страх розплати за розмови про війну.
Незважаючи на зростання кількості нападів на російській території, лише кожен четвертий росіянин уважно стежить за війною і, ймовірно, виходить за межі державних ЗМІ, щоб отримати інформацію про неї, – такими є висновки травневого опитування російських соціологів з недержавного “Левада-центру”. Майже половина респондентів заявили, що не стежать за конфліктом взагалі або лише побіжно.
Директор “Левади” Денис Волков сказав, що російське суспільство “не цікавиться далі власного носа”.
Але останні події змушують принаймні мешканців Шебекіно переоцінити свою апатію чи підтримку війни, а ще – породжують обурення проти влади, яка, на їхню думку, не змогла їх захистити, пише NYT.
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- Голос Америки
Західні експерти активно обговорюють останні маневри на полі бою. Відео
Останні маневри на полі бою активно обговорюють західні експерти. Дехто звертає увагу на те, що впевненість ЗСУ контрастує із ознаками хаосу в Росії. Про це зокрема кажуть в американському Інституті вивчення війни.
- Голос Америки
В Держдепі вірять, що РФ програє, та сподіваються, що зупиниться, поки не втратила більше
Росія програє у своїй війні проти України та має припинити агресію, поки не втратила ще більше. Про це заявив під час брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.
"Я не збираюся вдаватися в конкретні оцінки щодо ситуації на полі бою або говорити від імені української влади. Проте, відверто кажучи, я вірю, що Росія програє у цій війні. Тому я сподіваюся, що Кремль переоцінить свою присутність, зупиниться, поки не втратив більше, та негайно покине українську територію", - відповів Пател на прохання оцінити ситуацію на полі бою.
Він додав, що США загалом не підтримують атаки всередині Росії, але нагадав, що саме Росія завдає жорстоких ударів по цивільному населенню України.
«Загалом ми не підтримуємо напади всередині Росії, але Росія продовжує свої авіаудари по Києву, багато з яких спустошили цивільні райони, і Росія продовжує свої жорстокі напади на народ України. І тому важливо те, що Росія може закінчити цю війну в будь-який час, вивівши свої сили з України, замість того, щоб продовжувати щоденні жорстокі атаки на українські міста з людьми, націлюючись на цивільну інфраструктуру, націлюючись на цивільні території».
Він також додав, що союзники продовжують забезпечувати українські війська технікою та тренуванням, щоб Україна змогла повернути свої суверенні території.
Чи може Україна вести вогонь у відповідь на території РФ - думки сенаторів США
На тлі посилення російських атак на Україну та довгоочікуваного контрнаступу кореспондентка Голосу Америки у Конгресі США Катерина Лісунова запитала американських сенаторів, чи вважають вони допустимою воєнну відповідь України по території РФ?
"Україна має право захищатися. І захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор, - такою є природа війни".Боб Менендес, сенатор-демократ, штат Нью-Джерсі
А також, чи вплине таке розширення географії війни на військову допомогу Україні, яку надають західні партнери?
Сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі та голова сенатського Комітету із міжнародних відносин Боб Менендес заявив, що Україна має право захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор.
"В Україні йде війна. І це не війна, яку вони обирали. Це війна, яку їм нав’язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися. І захищатися не лише на своїй суверенній території, але й скрізь, де є агресор, такою є природа війни. Знову ж таки, якби Путін не розв'язав цю війну, він би не опинився в тих обставинах, в яких зараз перебуває", - каже сенатор Боб Менендес у коментарі для Голосу Америки.
Своєю чергою сенатор-республіканець від штату Айдаго Джим Ріш вважає, що вирішувати характер своїх воєнних операцій мають самі українці.
"Це питання, на яке українці мають відповісти самі. Це їхній конфлікт. Вони краще знають, що їм робити, яку дати відповідь. І я це розумію. Я точно не з тих, хто збирається сидіти та засуджувати, що вони роблять. А щодо самої Росії, коли вона чинить такі речі, то більшість людей мали б усвідомити, що на це буде реакція. І реакція, найімовірніше, буде аналогічною", - вважає співголова сенатського Комітету із міжнародних відносин.
Бен Кардін, сенатор-демократ від штату Мериленд, вважає, що існують певні обмеження, яких потрібно дотримуватись. Але при цьому варто не забувати, що будь-які дії Києва є лише захистом від російської агресії.
"Треба визнати, що Росія є винною в цій загарбницькій війні. Усі наслідки цієї війни, включно з діями обох сторін, ініційовані саме росіянами, і вони мають нести відповідальність. Україна захищається. Ми визнаємо, що існують певні обмеження, і їх потрібно дотримуватись. Україна проявила велику стриманість під час цієї загарбницької війни, яку почала Росія. Тим часом Росія не стримується взагалі", - коментує Кардін в інтерв'ю Голосу Америки.
Сенатор-республіканець від штату Небраска Джон Рікеттс вважає, що українці мають робити усе необхідне, щоб виграти цю війну. "Знову ж таки, це війна. Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, аби виграти цю війну", - наголошує законодавець.
Також, за словами Рікеттса, США мають допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно: "Перше і найголовніше – зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Щодо конкретної тактики, то це ми залишимо на розсуд України, саме вони мають визначити, як найкраще вести цю війну. Але найважливіше - Україна має виграти, а Путін – програти. Якою тактикою та стратегією цього досягти? Я тут не експерт. Але Сполучені Штати повинні бути відданими допомозі Україні у довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що українці виграють цю війну", - пояснив сенатор.
Дивіться також: Чи може Україна завдавати ударів по території Росії? Коментарі законодавців США.
Гроссі звітує про дипломатичні успіхи на Запорізькій АЕС. Експерти не поділяють оптимізму
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що його агенція “зробила кроки у правильному напрямку”, щоб запобігти ядерній аварії на Запорізькій атомній електростанції в Україні. Про це він сказав, виступаючи перед Радою директорів МАГАТЕ.
"Я думаю, що ми отримали дуже хорошу підтримку в цьому питанні. Місія МАГАТЕ у Запоріжжі стежить за цим. Ми сподіваємося продовжувати нашу роботу до повної стабілізації ситуації там. Це ще не кінець. Я продовжу спілкуватись з усіма сторонами з дипломатичних та технічних питань. І ми сподіваємося розраховувати на вашу повну підтримку в цьому”, - сказав Гроссі, виступаючи перед Радою директорів агенції.
Менш оптимістичний щодо місії МАГАТЕ в Запоріжжі професор Гарвардського Університету Сергій Плохій, автор кількох книг про ядерні загрози, зокрема "Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи", "Ядерна дурість: кубинська ракетна криза", "Атоми й попіл: глобальна історія атомних катастроф".
В інтерв'ю “Голосу Америки” він розповів про залежність МАГАТЕ від голосу Росії в ООН та про застарілі міжнародні угоди щодо ядерної безпеки.
“Вони не роблять достатньо, і вони це прекрасно розуміють. Питання не до Гроссі, проблема в тому, що ми як міжнародна громада не готові мати справу з подібними кризами. Міжнародні угоди, які це регулюють, не працюють. Ті, що є, вони були підписані ще в 60-х роках”, - зазначив професор Плохій.
“МАГАТЕ - це агенція, яка є органом ООН. А Росія - постійний член Ради Безпеки ООН, а це означає, що вибори генсека ООН, зарплати людей, які працюють в агенціях, залежать, зокрема, і від доброї волі Росії. То ж структурно, юридично, інституційно ми не готові мати справу з кризою, яка може розвинутися навколо Запоріжжя”, - сказав професор Гарварду Плохій.
Про те, що зусилля МАГАТЕ з демілітаризації зони навколо ЗАЕС "нікуди не привели", сказав також напередодні американський дипломат, перший посол США в Україні Роман Попадюк під час модерування конференції у Manor College, що у Дженкінтаун, Пенсильванія. Попадюк додав, що Україна не може відповідати на вогонь Росії з АЕС через побоювання спричинити "радіоактивний витік".
Минулого тижня під час засідання Ради Безпеки ООН Рафаель Гроссі представив п’ять принципів, які, на його думку, допоможуть запобігти ядерній аварії на Запорізькій АЕС.
1 червня глава російської державної компанії "Росатом" заявив, що високо цінує роботу глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо захисту Запорізької АЕС.
Посол України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки заявив, що Україна вважає єдиним способом убезпечити Запорізьку АЕС - це повернути її під контроль України за участі інспекторів МАГАТЕ. До принципів, які Гроссі виголосив на Раді Безпеки, Кислиця додав демілітаризацію та деокупацію ЗАЕС.
Дивіться також: Сергій Плохій про роль України у світі, ядерні загрози та можливі сценарії для Москви
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- Голос Америки
Саудівська Аравія сплачує ціну за російське вторгнення до України, каже аналітик Тімоті Еш
Найбільший нафтовий експортер світу Саудівська Аравія, оголосила про одноосібне скорочення видобутку нафти починаючи з липня. Рішення було прийняте попри те, що в неділю нафтовий картель ОПЕК та його партнери, включаючи Росію, оголосили, що не будуть змінювати плани щодо видобутку.
Рішення Саудівської Аравії вимушене, переконує британський аналітик Тімоті Еш з компанії BlueBay в серії твітів. Він вважає - країна змушена скорочувати видобуток, щоб компенсувати вплив російського вторгнення до України, через яке попит на нафту в світі впав.
Еш побачив ознаки напруги у відносинах між Саудівською Аравією та Росією на засіданні ОПЕК: "Саудівська Аравія хоче отримати більш чітку інформацію від Росії щодо обсягів, і це означає тертя між ними всередині ОПЕК+".
На напругу у перемовинах щодо нафти між Саудівською Аравією та Росією вказує і Wall Street Journal. На засіданні ОПЕК+ в неділю розбіжності стали більш очевидними, адже Росія постачає на ринок величезні обсяги дешевої нафти, що руйнує намагання Саудівської Аравії підняти ціни.
У виданні вважають, зростання світових цін на нафту у відповідь на рішення Саудівської Аравії, буде короткостроковим.
А от видання The Insider побачило в рішенні Саудівської Аравії узгоджену з Росією позицію, покликану викликати зростання цін на нафту. Зростання цін на нафту, вважає видання, може засмутити Сполучені Штати.
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Саудівську Аравію 6-8 червня. Напередодні координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що візит Блінкена допоможе розвивати відносини США та Саудівської Аравії. "Не значить, що ми завжди погоджуємося із саудитами про все, або що вони з нами в усьому погоджуються. У нас є різні точки зору", - заявив Кірбі.
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