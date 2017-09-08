У південному районі Мексики стався сильний землетрус; повідомляють про десятки жертв

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що землетрус, який у четвер ввечері знищив багато будинків у південному штаті Чіапас, був найсильнішим в країні за сто років. Він сказав, що землетрус був сильніший за той, що стався у 1985 році, в результаті якого загинули тисячі людей.

Пенья сказав, що сила землетрусу досягла 8,2 бала, тоді як Геологічна служба США встановила його силу на 8,1 бала.

«Це бу великомасштабний землетрус», сказав президент.

Землетрус викликав однометрову хвилю цунамі. Про це повідомив Тихоокеанський центр поперердження цунамі. Поки що не повідомлено про збитки, спричинені цунамі.

Родріґо Соберанос, який живе неподалік Сан-Кристобал у провінції Чіапас, сказав, що його будинок так потрясло, немов він був з жувачки.

Губернатор штату Чіапас Мануель Веласко заявив у телевізійному інтерв’ю, що були пошкоджені доми, школи і лікарні.

Поштовхи землі були відчутні навіть у столиці країни, а також у столиці Гватемали. Багато мешканців Мехіко, чимало лише в піжамах, вибігли на вулиці, побоючись обвалу будинків.

Про кількість загиблих надходять суперечливі повідомлення. Згідно з інформаційним агентством Reuters, загинули щонайменше 32 особи.

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