У Нідерландах вшановують річницю загибелі MH17 і готують судовий процес

Через три роки після загибелі 298 людей у малайзійському авіалайнері MH17 над сходом України з’являються ознаки наближення судового процесу.

Оскільки Росія заблокувала створення суду Радою Безпеки ООН, група п’яти країн погодилася на суд в Нідерландах.

Рідні загиблих у літаку скористалися річницею для нових закликів притягти винних до відповідальності і вимог від Росії припинити перешкоди.

Я не бачу, як можна буде когось швидко посадити до в’язниці, але я вважаю, що правда буде виявлена

Понад 2 000 родичів та близьких зберуться у понеділок у Нідерландах біля аеропорту Схіпгол поблизу Амстердама, звідки рейс MH17 вилетів 17 липня 2014 року до Куала-Лумпура.

На церемонії зачитають імена усіх загиблих пасажирів та членів екіпажу.

Для “живого меморіалу” висадили 298 дерев, а довкола - соняшники.

Літак упав з висоти близько 10 тисяч метрів у полі поблизу населеного пункту Сніжне на сході України на території, контрольованій підтримуваними Росією озброєними формуваннями.

Розслідування, завершене фахівцями Нідерландів 2015 року, дійшло висновку, що “Боїнг-777” був збитий ракетою з виготовленого в Росії зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту були громадяни 17-ти країн: переважно голландці (196), але також австралійці, британці, малайзійці, та індонезійці.

Росія офіційно відкинула висновки слідства Нідерландів. Представники Москви заперечують, що літак збила російська ракета і покладають відповідальність на Україну.

Росія також скористалася своїм правом вето у Раді Безпеки ООН, щоб заблокувати створення міжнародного суду у справі рейсу MH17.

Суд буде в Нідерландах

Уряд Нідерландів повідомив у червні, що п’ять країн, включно з Україною, які співпрацюють у розслідуванні, погодилися, що судовий процес відбуватиметься у Нідерландах.

Малайзійський міністр транспорту Ліу Тіонґ Лаі сказав минулого тижня, що до кінця року будуть відомі імена підозрюваних у причетності до злочину.

Минулого року головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке сказав, що його відомство зібрало дані про 100 осіб, включно з тими, хто організовував транспортування ракетної установки з російської території на українську і назад.

Нідерландський міністр закордонних справ Берт Коендерс нещодавно заявив про важливість співпраці п’яти країн, причетних до розслідування.

Він також поскаржився на “дезінформацію та намагання дискредитувати розслідування”.

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп закликала Росію співпрацювати з міжнародним слідством і припустила минулими вихідними, що підозрюваних судитимуть заочно.

Напередодні третьої річниці трагедії група родичів жертв встановила перед будівлею російського посольства у Нідерландах лавочку з табличкою на вшанування загиблих рейсу MH17 і зі словами: "Чекаємо відповідальності та повної ясності... Людяність вища від політики (російською мовою)".

Британська журналістка Анна Гуліґан написала у Twitter, що лавочку видно з вікна російського посольства, але щоб прочитати табличку, їм треба було б вийти.

Bellingcat

Група журналістів-рослідувачів Bellingcat з нагоди третьої річниці загибелі літака оприлюднила новий звіт, в якому спростовує найвідоміші "альтернативні версії", які зокрема проштовхує російська сторона.

Застуник начальника Генерального штабу збройних сил Росії Андрій Картаполов стверджував, що літак збили українські військові.

Bellingcat, опрацювавши розповіді свідків, супутникові знімки та відео й фотографії з Інтернету, стверджує, що встановлені імена росіян, які відповідали за транспортування ракетної установки «Бук» з Росії.

Результати попередніх розслідувань Bellingcat були надіслані на розгляд офіційного розслідування Нідерландів.



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