Microsoft: російські хакери атакували Агентство США з міжнародного розвитку

Хакерське угруповання Nobelium, яке вважають відповідальним за кібератаку з використанням програмного забезпечення SolarWinds виявлену наприкінці минулого року, знову атакувало урядові установи, аналітичні центри, консультаційні та неурядові організації у США, повідомили в четвер в Microsoft Corp.

Цього тижня. повідомила компанія, кіберзлочинці з Nobelium зламали обліковий запис електронної пошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та запустили фішингові атаки на інші організації від імені агентства. У результаті операції, були атаковані «близько 3000 облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях».

Оглядачі ставлять питання, чи вплине інформація про атаку на запланований саміт президентів США та Росії.

"Саміт Байден-Путін мабуть перебуває під ризиком з огляду на новини про кіберзлам USAID Росією та спроби отримати доступ до систем численних правозахисних та державних організацій. Неналежний вчинок, це входить за межі обміну заходами розвідок. Додайте ще і те, що Росія блокує польоти європейських авіаліній до Європи", - твітує сьогодні економіст Тімоті Еш, експерт з питань України.

"Перед мітингом з Байденом, Путін хоче подивитись, що він може зробити без наслідків, від поводження з Навальним та його організацією, до підтримки Лукашенка (включно зі скасуванням польоту Air France)", - твітує Джош Рудольф, експерт German Marshall Fund.

"Цікаво чи хакерська атака на USAID становить ескалацію. У звичайні часи це було би нормою, але зараз не звичайні часи. Байден попердив Путіна після інциденту із Solar Winds тож Путін міг би і прибрати ногу з педалі зважаючи на наближення саміту", - пише Джей Хілі, старший дослідник Школи міжнародних зв'язків та зв'язків​ з громадськістю Колумбійського університету (SIPA).

Як заявили у Microsoft, атаки, розкриті в четвер очевидно стали продовженням спроб атакувати зовнішньополітичні урядові установи в рамках збору розвідувальної інформації.

За даними Microsoft, хоча більшість цілей атаки перебували в США, зловмисники також намагалися атакувати організації як мінімум в 24 країнах.

США і Великобританія звинуватили Службу зовнішньої розвідки (СЗР) Росії у минулорічному зламі, в результаті якого постраждали дев'ять американських федеральних агентств і сотні компаній в приватному секторі.

Цього місяця глава російської розвідки вже заперечував відповідальність за кібератаку на SolarWinds, заявляючи, що йому «лестять» звинувачення США і Великобританії, що за витонченою атакою стоїть російська розвідка.

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