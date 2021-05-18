6 000 мігрантів проникли за добу в іспанський анклав Сеута на африканському континенті

Уряд Іспанії оголосив про використання армії в намаганні стримати наплив мігрантів до іспанського міста Сеута - анклаву, що межує з Марокко на північному узбережжі Африки.

Повідомлення про тисячні натовпи у Сеуті з’явитися у дні, коли в умовах весняної погоди активізувалися також інші маршрути пересувань мігрантів та біженців через Середземне море до Європи.

Але коментатори кажуть, що зараз кількість людей, які досягають європейських країн, залишається нижчою, ніж це було 2015-2016 року у розпал війни в Сирії.

У Сеуті місцевий телеканал Faro TV транслював репортажі, в яких видно солдатів у бронемашинах біла огорожі на кордоні та вздовж пляжу, а також показано юрби людей, які намагаються дістатися берега Сеути, обпливши високу дротяну огорожу з моря.

Іспанський міністр внутрішніх справ Фернандо Ґранде-Марласка сказав 18 травня, що до анклаву за минулу добу проникли 6000 осіб.

У Мадриді заявили, що це переважно марокканці, і що близько 2700 людей вже депортовані, окрім неповнолітніх, яких нараховують приблизно півтори тисячі.

Іспанське місто Сеута з населенням 80 000, яке розташоване на африканському боці Гібралтарської протоки, а також інший іспанський анклав на півночі Марокко - Мелія віддавна стали цілями для африканських мігрантів, які намагаються дістатися Європи у пошуках кращого життя.

Суперечка довкола Західної Сахари

Загострення кризи з мігрантами відбувається на тлі напруженості між Іспанією та Марокко через Брагіма Ґалі, лідера руху Фронт Полісаріо, що домагається незалежності Західної Сахари.

Іспанський уряд заявив, що прийняв Брагіма Ґалі з гуманітарних міркувань для лікування в іспанській лікарні.

Західна Сахара до 1975 року була окупована Іспанією, а поті більша частина того регіону перейшла під контроль Марокко.

Марокканський міністр закордонних справ звинуватив Іспанію у таємному наданні прихистку Брагіму Ґалі.

Іспанський уряд заявляє, що питання Західної Сахари є окремим від ситуації з мігрантами.

Сполучені Штати у грудні визнали суверенітет Марокко над територією Західної Сахари, яку Фронт Полісаріо проголосив незалежною країною.

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