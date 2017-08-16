Понад 300 мігрантів врятовано неподалік узбережжя Іспанії

Неподалік південного узбережжя Іспанії врятовано понад 300 мігрантів, які на сімох човнах намагался пересікти Середземне море з Марокко до Європи. Про це повідомила в середу Іспанська морська рятувальна служба.

Серед 317 мігрантів, які були головно північнафриканського походження, а також з країн на південь від Сахари, була 31 дитина і немовля, додала рятувальна служба.

Іспанія повідомила цього року про збільшення кількості мігрантів, які прибувають до цієї країни через море, або через кордони до двох іспанських північноафриканських анклавів Сеута і Мелілья. У порівнянні з 2016 роком, як передбачається, кількість мігрантів цього року подвоїться.

Згідно з офіційними даними, кількість мігрантів, які прибувають до Іспанії, досягне цього року 11 тисяч, у порівнянні із п’ятьма тисячами пересічно між 2010 і 2017 рокам. Набагато більше мігрантів, щоб прибути до Європи, користуються морським шляхом з Лівії до Італії.

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