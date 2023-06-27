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- Голос Америки
Українці в ЄС добре інтегруються, це може мати серйозні наслідки для України - експерти про політику ЄС щодо біженців
Євросоюз намагається сформувати єдину міграційну політику, що передбачатиме однакові принципи прийняття мігрантів з різних країн. Дискусію на тему, якою має бути майбутня міграційна політика ЄС, організував напередодні у США аналітичний центр “Інститут Брукінгса”. Експерти, серед яких дослідники університетів в Німеччині та Туреччині, зауважують, що в ЄС критикували правила прийому мігрантів з України, закидаючи владі нерівне ставлення до біженців з різних країн, мовляв, українці мають більше можливостей і їм дозволено пропускати деякі процедури, які є обов'язковими для інших мігрантів.
Однак, зауважують експерти, “українцям не гарантовано дають статус біженців” в ЄС, як на це сподіваються, до прикладу, шукачі притулку з Сирії чи Афганістану. Спікери дискусії наголосили, що Європейський Союз потребує міграційної реформи - угоди щодо всіх біженців та прохачів притулку, легальних та нелегальних, при цьому забезпечивши вільне пересування людей в межах Європейського Союзу.
За словами експертів, мігранти здебільшого обирають крани, які є більш щедрими до біженців у питанні соціального пакета та фінансової допомоги. Станом на червень 2023 року у Європі зафіксовано майже 6 мільйонів українських біженців. З них півтора мільйона - у Польщі.
Професор Університет Богазічі, що у Стамбулі, співробітник Інституту Брукінгса Кемал Кіріші звертає увагу, що країни всередині Європи критикують країни ЄС, які знаходяться на кордоні, за те, що вони приймають надто багато мігрантів і відправляють їх далі - всередину Європи.
“Країни всередині Європейського Союзу скаржаться, що країни, які знаходяться на зовнішніх кордонах ЄС, не докладають достатньо зусиль, тому що багато цих людей (мігрантів) потрапляють в Євросоюз. Наприклад, нещодавно канцлер Німеччини скаржився, що майже 80% людей, яких затримують у Німеччині, це люди, які прибувають із зовнішнього кордону”, - розповідає Кемал Кіріші.
Професорка політології Петра Бендель з Університету Фрідріха-Александра в Німеччині зауважує, що навіть серед прикордонних країн немає солідарності щодо прийняття біженців, зокрема українських.
“Що стосується ситуації в Україні та директиви про тимчасовий захист, я думаю, що в політичному плані це дійсно історична ситуація, але вона також унікальна. І ми не бачимо, щоб, наприклад, Польща та Угорщина, які були готові прийняти до своїх країн українців, що тікали від загарбницької війни, об’єднували сили з іншими державами-членами на кордонах, які більше перевантажені. Солідарності не було”, - зазначила німецька професорка.
Що робить українських тимчасових мігрантів унікальними, каже німецька професорка, вони мають більше свободи вибору, порівняно з іншими шукачами притулку.
“Важливо побачити, якими будуть є наслідки вільного вибору, тому що українці мали вільний вибір, їх не відправляли на розподіл у певні території чи в певні країни-члени. Хоча це дуже важливо для людей, це не сприяло більш рівному розподілу (мігрантів між країнами ЄС - ред.)”, - зазначила експертка.
Одним з ефективних шляхів вирішення ситуації, вважають експерти, мав би бути розподіл так званого тягаря біженців серед усіх європейських країн.
“Зважаючи на велику кількість українців, краще було б мати певний розподіл тягаря. Я не називаю біженців тягарем, але країни-члени називають це так, тож це цитата. Щоб полегшити тягар первинного прийняття біженців в Центральній та Східній Європі, забезпечити, щоб приїжджі люди мали найкращі можливості доступу до медичних послуг, житла, ринку праці, освіти тощо. Я думаю, ми повинні залишити до певного моменту можливість вільного вибору, тому що це дійсно корисно для людей, для сімей. Проте країни-члени, які прийняли порівняно невелику кількість біженців, можуть кількісно визначити мінімальний (обов'язковий) рівень прийому біженців, наприклад, відповідно до своїх економічних можливостей, або щоб вони надали іншу допомогу”, - аналізує професорка Петра Бендель.
Пані Бендель наводить статистику, що заходи ЄС із тимчасового захисту біженців були дуже сприятливими у ситуації з потоком українців - зростають можливості знайти роботу, більшість українських дітей забезпечені доступом до освіти. “Рівень зайнятості повільно, але зростає. 18% українців вже знайшли роботу”, - зазначила експертка.
Втім турецький професор Кемаль Кіріші опонує, що солідарність європейських країн з українцями не триватиме вічно.
“Солідарність не триває вічно. Так, європейці прийняли українців з відкритими обіймами. Це похвально, але ми вже спостерігаємо, що цей елемент солідарності знижується, хоча рівень все ще дуже високий. Це потрібно мати на увазі”, - зауважує Кіріші і рекомендує уніфікувати правила для всіх біженців.
“Ті, хто ухвалює рішення в ЄС, вирішуючи це нове законодавство про міграцію та надання притулку, повинні приділяти більше уваги тому, що пропонує Глобальний договір щодо біженців, особливо щодо тих країн, які приймають найбільшу кількість біженців. У цьому контексті необхідно виражати солідарність”, - зазначив Каріші.
Професор також наголошує, що українські біженці дуже швидко адаптуються, відтак є ризик, що вони не повернуться додому.
Кемаль Кіріші: “Українці досить добре інтегруються там, де їх приймають. Це має серйозні наслідки щодо майбутнього самої України. Адже в Україні, як і в багатьох європейських країнах, особливо західних і східних, демографічна ситуація не дуже добра, і велика частина її населення через війну була змушена виїхати. Коли ми говоримо про реконструкцію України та передбачаємо можливе членство в Європейському Союзі, Україні знадобляться ці люди, щоб повернутися та взяти участь у цих зусиллях з реконструкції, це потрібно мати на увазі”.
Марк Елкснат, керівник відділу Асоціації німецьких міст та муніципалітетів виступив за інтеграцію всіх шукачів притулку по всій території ЄС. За його словами, кожна країна має зробити свою частку.
“Якщо вашою метою є інтеграція, і ви хочете її досягнути, ви повинні мати таку систему солідарності, де кожен у Європейському Союзі приймає частку біженців і допомагає один одному, щоб інтеграція місцевого рівня по всій Європі була можлива. Я думаю, що це буде спільна мета, яку ми маємо досягти, і країни Європейського Союзу візьмуть на себе тягар прийому біженців. Якщо кожен зробить свою частку, це допоможе”, - зазначив представник німецької Асоціації міст та муніципалітетів
Загалом, як розповіли доповідачі, у Європі 76% біженців прийняли країни із середніми доходами, які самі переживають економічні труднощі. Тож експерти також рекомендували багатим країнам демонструвати більше солідарності з рештою членів європейської спільноти.
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- Голос Америки
Якщо Пригожин в готелі без вікон в Мінську, це багато говорить про його відносини з Путіним - Голова комітету розвідки Сенату США
Згідно з повідомленнями в відкритому доступі, співзасновник "Групи Вагнера" Євген Пригожин може бути в номері без вікон в готелі в Мінську, вказує голова Комітету розвідки Сенату Марк Ворнер в коментарі виданню MSNBC.
Якщо ці повідомлення правдиві, говорить Ворнер, то це свідчить, що розбіжності між російським президентом Путіним та Пригожиним не врегульовано. Ворнер натякнув, що Пригожин може боятись замаху на вбивство. "Я кажу це, бо, знову ж були публічні повідомлення, що деякі росіяни, які зіткнулись із Путіним за ці півтора року і потім таємничим чином випали з вікон п'ятого, шостого, сьомого поверхів. Отже, якщо він у Мінську в готелі без вікон, це щонайменше свідчило б про його ставлення до відносин з Путіним на цей час".
В Кремлі відмовились коментувати місцезнаходження Пригожина. Речник Кремля Песков сказав, що не має інформації про те, де перебуває Пригожин. Песков також відмовився наводити деталі домовленостей з "ПВК Вагнер", в рамках яких бойовики зупинили свою ходу в напрямку Москви цими вихідними. Перемовини з "Групою Вагнер" за повідомленнями, вів Олександр Лукашенко.
У своїй промові у вівторок Путін високо оцінив дії служб безпеки та російських військових у протистоянні діям "ПВК Вагнер".
За 15 місяців війни Росія здійснила щонайменше 77 позасудових страт в Україні – ООН
З початку війни Росія здійснила позасудові страти щонайменше 77 мирних жителів з-поміж осіб, які утримуються під вартою на окупованих територіях України. Про це йдеться в опублікованій 27 червня доповіді ООН «Затримання цивільних осіб у контексті збройного нападу Російської Федерації на Україну».
Дослідження охоплює перші 15 місяців війни – з 24 лютого 2022 року до 23 травня 2023-го.
Усього за цей період моніторинговій місії ООН вдалося підтвердити довільні затримання понад 800 осіб.
«Ми задокументували страти 77 мирних жителів, які були довільно затримані Російською Федерацією», – заявила на брифінгу в Женеві голова Місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Серед цих страчених – 72 чоловіки та пʼять жінок. Згідно зі звітом, щонайменше ще один затриманий помер «унаслідок тортур, негуманних умов тримання та/або відмови у необхідній медичній допомозі».
У доповіді також ідеться, що й Україна порушувала міжнародне право, довільно затримуючи цивільних осіб, але у значно менших масштабах.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. За цей час їй вдалося захопити майже всю Луганську область, значні частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей, але жодний із цих регіонів Москва не контролює повністю. Також Росія з 2014 року продовжує окупацію Кримського півострова.
- Голос Америки
США: немає ознак наміру Путіна застосувати ядерну зброю в Україні чи неминучої загрози підриву ЗАЕС
США поки на бачать ознак того, що Путін готується застосувати ядерну зброю на території України чи деінде, або свідчень, що загроза підриву ЗАЕС є неминучою. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив під час брифінгу для преси в понеділок.
Минулого тижня керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції і готують терористичний акт. На прохання преси оцінити попередження України про те, що Росія буцімто завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС, Кірбі сказав, що не буде вдаватися в конкретні розвідувальні дані, однак додав, що США поки не вважають цю загрозу неминучою.
"Як ви знаєте, у нас є можливість відстежувати радіоактивність біля станції. Наразі ми не бачимо жодних ознак, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", - додав Кірбі.
Кірбі також зауважив, що США не бачать ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю.
"Росія є ядерною державою. Ми якнайкраще стежили за стратегічною позицією Росії та її ядерним потенціалом - і це робимо це далі. Крім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні", - заявив він.
Американський посадовець відзначив, що існує багато причин для занепокоєння через нещодавні події в Росії, в контексті війни в Україні: "Ми за цим уважно спостерігаємо. Ми просто не бачимо ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю всередині України або деінде".
Після невдалого повстання, організованого боєвиками ПВК "Вагнер" в Росії, у США та Європі висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.
Чому США і Європа стримано реагували на міжусобиці в Росії?
Західні посадовці демонстративно стримано відгукнулися на спробу заколоту в Росії, яка стала найпомітнішим викликом для влади президента Путіна.
«Події в Росії впродовж минулих вихідних є внутрішньою російською справою», - наголосив у понеділок 26 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, а далі підкреслив, що міжусобиці в Росії є «ще одним підтвердженням стратегічної помилки», яку Путін зробив, захопивши Крим і почавши війну проти України.
Ми не даємо Путіну виправдань.Джо Байден
Згодом того ж дня президент США Джо Байден вважав за потрібне підкреслити, що він та керівниками інших західних держав «дають чітко зрозуміти, що ми не причетні».
«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи», - повторив Байден.
Не грати на користь російській пропаганді
«Нам треба запевнити, що ми не даємо Путіну жодних виправдань, дозвольте мені підкреслити: ми не даємо Путіну виправдань, щоб покладати відповідальність за це на Захід, або звинувачувати НАТО», - сказав Джо Байден після активних телефонних нарад з союзниками і партнерами, зокрема розмови з президентом Зеленським.
Президент Путін не проминув нагоди заявити у зверненні у понеділок, що міжусобиці в Росії хочуть бачити зовнішні вороги, зокрема, за його словами, в Україні та на Заході, а також внутрішні «зрадники».
Російський міністр закордонних справ Лавров також пробував натякати на можливу причетність Заходу до заколоту Пригожина і казав про розслідування.
Не заохочувати крайніх кроків Путіна і зберігати підтримку України
Деякі коментатори припускають, що Путін, аби відвернути увагу від провалів і щоб показати свою силу, може вдатися до демонстративно жорстоких дій проти України.
Чільний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що «ніхто не зацікавлений в тому, щоб ця війна піднялася на ще вищий рівень насильства, від якого вже потерпає український народ».
Чудовисько діє проти свого творця.Жозеп Боррель
Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс закликав не марнувати час на розмови про «зміну режиму в Росії», бо це, за його словами, «росіяни здатні зробити самостійно».
«Нам не потрібно відволікатися на це, бо подібні події можуть повторитися в майбутньому. Але нам треба зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій, постачати їм спорядження, необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою. Також, коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО», - заявив 26 червня міністр закордонних справ Литви.
Жодного співчуття Пригожину
Гостро критикуючи Путіна, і називаючи російську війну проти України злочинною, західні лідери не мають жодного доброго слова про Євгенія Пригожина, хоча він перед невдалим походом бойовиків Вагнера на Москву назвав вторгнення в Україну наслідком змови корумпованих російських керівників.
Західні представники не раз засуджували Москву за переслідування російських опозиційних лідерів, наприклад, за ув’язнення Алексея Навального та нещодавно Владіміра Кара-Мурзи, але очільник Вагнера не викликає жодних симпатій.
Верховний представник ЄС Жозеп Боррель назвав угруповання Вагнер «чудовиськом», яке створив сам Путін, і наголосив, що тепер «чудовисько діє проти свого творця».
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