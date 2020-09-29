В Україні за останню добу - понад 3,5 тисяч нових випадків Covid-19. Більше мільйона людей у світі померли

Коронавірус забрав життя вже понад мільйона людей у світі, про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса. Станом на 29 вересня, внаслідок COVID-19 померло 1 002 864 людини.

Найбільше смертей, понад 205 тисяч, зафіксували у США, далі йдуть Бразилія (142 тисячі) та Індія (96 тисяч).

У цих же країнах найбільша кількість хворих: 7 мільйонів 150 тисяч випадків зараження коронавірусом у США, понад 6 мільйонів у Індії та 4,7 мільйонів у Бразилії.

В Украні станом на кінець дня 29 вересня підвердили 204 932 заражень короонавірусом, з них 3 627 людей захворіли лише за минулу добу.

4 тисячі людей в Україні померли внаслідок захворювання COVID-19.

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