Як не втратити військову допомогу США - Валерій Чалий. Відео

Американські конгресмени, Співголови групи співробітництва України-США в Палаті представників, Марсі Каптур та Майк Квіглі засудили спроби Адміністрації Трампа уповільнити надання військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. Про це йдеться у їхній заяві. Із закликами до адміністрації Трампа не зволікати із наданням такої допомоги звернулись й інші впливоі сенатори та конгресмени.