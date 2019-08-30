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Як не втратити військову допомогу США - Валерій Чалий. Відео

Як не втратити військову допомогу США - Валерій Чалий. Відео
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Американські конгресмени, Співголови групи співробітництва України-США в Палаті представників, Марсі Каптур та Майк Квіглі засудили спроби Адміністрації Трампа уповільнити надання військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. Про це йдеться у їхній заяві. Із закликами до адміністрації Трампа не зволікати із наданням такої допомоги звернулись й інші впливоі сенатори та конгресмени.

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Раніше видання Politico, посилаючись на джерело в адміністрації США, повідомило, що президент Дональд Трамп розпорядився дослідити ефективність програми військової допомоги Україні. Пізніше видання написало, що Пентагон нібито вже завершив перевірку

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