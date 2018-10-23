В ЄС засудили мілітаризацію Азовського моря Росією

"Коли нехтують основоположними правилами мирного співіснування, нестабільність та напруга неодмінно зростає". Так прокоментувала ситуацію на Азовському морі Координатор зовнішньої політики ЄС Федеріка Моґеріні, виступаючи на пленарній сесії Європейського парламенту.

Вона засудила будівництво Керченського мосту, яке відбулось без згоди України, а також висловила занепокоєння через обмеження мореплавства, що відбувається поряд з мілітаризацією на морі.

"Будівництво Керченського мосту між Кримським півостровом та Росією було проведено без згоди України і це становить ще одне порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосила посадовець.

"Ще більше турбує те, що посилення контролю над мореплавством у протоці відбувалось паралельно з мілітаризацією Азовського моря. Росія почала розміщати військові кораблі в регіоні в значній кількості і Україна у відповідь дещо збільшила військову присутність", - зауважила вона.

Азовське море раніше було практично повністю демілітаризоване, нагадала Моґеріні.

"Нагадую, що Азовське море було практично повністю демілітаризоване і Україна та Росія підписали угоду про співпрацю "з користування Азовським морем та Керченською протокою". Угода передбачає вирішення суперечностей між двома сторонами шляхом консультацій та переговорів. Ми цінуємо те, що Україна звернулась до міжнародних судів за правосуддям, включаючи в рамках Конвенції ООН з морського права".

Посадовець ще раз підкреслила, що ЄС стоїть на боці України.

"Коли міжнародне право порушують, коли суверенітет і територіальну цілісність порушують, Європейський Союз стоїть на боці народу України.

Мілітаризація Азовського моря не відповідає нічиїм інтересам і може лише дестабілізувати хитку безпекову ситуацію і Чорноморському регіоні", - проголосила вона.

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