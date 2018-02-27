Мінфін США обіцяє нові санкції щодо Росії впродовж найближчих 30 днів

Міністр Стівен Мнучин заявив, що робота над санкціями триває





Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що адміністрація Дональда Трампа впродовж найближчих 30 днів запровадить нові санкції проти Росії за низку дій, включаючи втручання в президентські вибори в США в 2016 році.



«Можете розраховувати на те, що санкції з'являться в найближчі 30 днів. Ми реалізуємо всі існуючі санкції і запроваджуємо нові», - заявив Мнучин, виступаючи в понеділок у Університеті Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє кореспондент інформагентства Bloomberg.





У п'ятницю міністр фінансів повідомив журналістам в Білому домі, що планує проінформувати ЗМІ про вжиті заходи в найближчі тижні.



«Ми працюємо над санкціями проти Росії. Можу запевнити вас, що ця робота йде. - Я повернуся до вас в найближчі кілька тижнів, щоб розповісти про це», - сказав Мнучин журналістам на брифінгу в Білому домі.



Республіканці і демократи в Конгресі влітку минулого року майже одноголосно ухвалили закон про нові санкції проти Росії за її втручання в передвиборну кампанію.



Закон вступив в силу раніше в цьому році, але ні про які нові санкції оголошено не було, після чого президента Дональда Трампа почали різко критикувати за те, що він не карає Москву. Американського лідера звинувачують в тому, що він займає надто м'яку позицію щодо свого російського колеги Володимира Путіна.



Представники адміністрації заявляють, що санкції, спрямовані проти тих, хто веде справи з російським оборонним сектором і розвідкою, вступили в силу 29 січня. За їхніми словами, з огляду на тривалі часові рамки, які асоціюються з великими оборонними угодами, було краще дочекатися цієї дати, щоб почати застосовувати обмежувальні заходи, замість того щоб запроваджувати їх заднім числом.



Трамп інколи скептично ставився до торішніх висновків американської розвідки про те, що Москва втручалася в передвиборчу кампанію 2016 року, щоб вплинути на результати голосування в його користь. Президент також обурювався з приводу федерального розслідування дій Росії і можливої змови за участю його передвиборчого штабу. Москва заперечує будь-яке втручання на виборах, а Трамп заперечує наявність змови.



Мнучин підкреслив, що Міністерство фінансів США підготувало відкриту і засекречену версії доповіді щодо санкцій відповідно до закону 2017 року. Публічна версія доповіді включала список російських олігархів, які, як стверджується, близькі до Кремля.



«Я вже не раз говорив, що ми працюємо над санкціями в продовження цих зусиль», - сказав Мнучин.



Міністр зазначив, що адміністрація продовжує вивчати питання про втручання на виборах і працює в тісному контакті з ФБР, в тому числі надає агентству інформацію, пов'язану з недавніми звинуваченнями, висунутими проти російських громадян і організацій.



«У міру необхідності ми розглядатимемо питання про запровадження санкцій проти окремих осіб, виходячи з інформації, якою володіє ФБР», - сказав Мнучин.



Представники адміністрації, що працюють над санкціями, пояснюють повільний темп цього процесу причинами правового характеру, заявляючи, що він не може бути прискорений лише на підставі критичних матеріалів у ЗМІ.

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