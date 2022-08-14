Мінфін США стурбований російським походженням нафти, яку індійське судно привезло в Нью-Йорк - заступник Резервного банку Індії   

Заступник керівника Резервного банку Індії заявив, що Сполучені Штати висловили стурбованість через те, що Індія постачає морем до США нафтопродукти, виготовлені, ймовірно, з російської нафти і приховує, звідки походить джерело палива. Це порушує американські санкції щодо Росії.

Про це повідомляє видання Reuters.

За словами Майкла Патри, Міністерство фінансів США повідомило Нью-Делі, що за їхніми даними, індійське судно було завантажене нафтою з російського танкера у відкритому морі, після чого цю нафту доставили в індійський порт штату Гуджарат, де її очистили і відправили у Сполучені Штати.

Санкції, які США запровадили щодо Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, забороняють імпорт до Сполучених Штатів енергоносіїв російського походження, зокрема, сиру нафту, очищене паливо, дистиляти, вуглець і газ.

“Очищений продукт повернули на це судно, і корабель відправився у плавання без пункту призначення. Посередині свого шляху судно ... взяло курс на Нью-Йорк”, - розповів високопоставлений чиновник центробанку Індії під час заходу з нагоди святкування 75-річчя незалежності країни.

Патра повідомив, що російську нафту в Індії переробили і перетворили на дистилят, який використовується для виготовлення одноразового пластику. Він не уточнив, як називається індійське судно, чи де розташований нафтопереробний завод в Індії.

“Ви знаєте, що існують санкції проти людей, які купують російську нафту, і про це нам повідомило Міністерство фінансів США”, - сказав заступник голови Резервного банку Індії Майкл Патра, виступаючи перед аудиторією з урядовців, фінансистів і банкірів.

Посольство США в Індії заявило, що поки не готове коментувати цю заяву.

Заява Патри — це перший офіційний коментар, що свідчить про занепокоєння США цим питанням. Індія не приєдналась до санкцій щодо Росії та не засудила війну на території України.

Індія - третій у світі найбільший імпортер і споживач нафти. У минулому Індія рідко купувала нафту з Росії. . Втім, з початком повномасштабної війни в Україні російська нафта потрапила під західні санкції і Росія запропонувала її Індії зі значною знижкою.

Нині Індія закуповує близько чверті своєї нафти з Росії.

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