Міністр фінансів США прокоментував подальші санкції стосовно Росії

"Ми продовжимо застосовувати надані нам повноваження в сфері санкцій", - наголосив міністр фінансів США, відповідаючи на запитання конгресмена Гарольда Роджерса стосовно подальших дій міністерства в сфері санкцій стосовно Росії.

На слуханнях в комітеті з асигнувань Палати представників Конгресу США, Стівен Мнучин привернув увагу до потужного впливу, який санкції мали на фінансові ринки Росії.

"Ми нещодавно ввели санкції проти російських олігархів і російських політиків і, вважаю, вони мали великий вплив. Ви бачили вплив на ринки. Ми також ввели санкції проти значної кількості компаній, пов’язаних з цими олігархами і ми продовжимо застосовувати ці повноваження в сфері санкцій", - заявив Мнучин.

"Це (санкції – Г.А.) дуже потужний інструмент і ми маємо використовувати його обережно і продумано", - застеріг Мнучин.

Спілкуючись з пресою, Мнучин також наголосив, що він підтримує висновки міністерства зроблені в січні, де застерігалось проти введення обмежень на інвестицій до боргових зобов'язань Росії, адже такі дії можуть спричинити нестабільність на світових фінансових ринках.

Співпраця з іншими країнами, особливо Китаєм і Японією, є необхідною для ізоляції економік Північної Кореї, Ірану та Росії

"Конгрес дав чіткі вказівки міністерству стосовно посилення санкції проти Північної Кореї, а також в рамках CAATSA і добре бачити, що ви використовуєте ці нові повноваження, видаючи санкції проти північнокорейських перевізників, російських олігархів та іранців, які крали інтелектуальну власність", - наголосив конгресмен Роджерс.

"Співпраця з іншими країнами, особливо Китаєм і Японією є необхідною для ізоляції економік Північної Кореї, Ірану та Росії", - наголосив конгресмен.

"Стосовно Росії, ми дуже серйозно поставились до законодавства CAATSA (закону про протидію суперникам Америки шляхом санкцій - Г.А.), ми ввели багато санкцій проти Росії перед CAATSA, в рамках інших повноважень", - зазначив міністр фінансів США, коментуючи російські санкції.

Мнучин також відзначив успіх політики санкцій стосовно Північної Кореї.

"Міністерство фінансів дуже агресивно провадило політику санкцій протягом минулого року, починаючи з Північної Кореї, де ми взяли участь в кампанії максимального тиску і, на наше переконання, це потужно працює і є основним фактором чому Північна Корея тепер готова зустрічатись з президентом і обговорювати те, як позбутись ядерної зброї", - зауважив міністр.

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