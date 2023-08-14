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- Голос Америки
Міністр оборони Китаю вдруге цього року їде в Росію, а також відвідає Білорусь
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу розпочинає 6-денний візит до Росії та Білорусі в понеділок, 13 серпня, повідомляє агенство AP. Він планує виступити на Московській конференції з міжнародної безпеки, а також зустрітися з керівництвом російського Міністерства оборони та білоруськими військовими лідерами і президентом Лукашенком.
Такий візит підтримки на тлі міжнародних санкцій і поглиблення ізоляції Росії та Білорусі має показати незмінність близьких зв’язків Китаю з Росією і підкреслити глибину військової співпраці. «Друзі без обмежень» Китай і Росія і надалі продовжать узгоджувати свою політику у спробах протистояти очолюваному США і заходом ліберально-демократичному світовому порядку, хоч це і веде до неабияких економічних та репутаційних витрат, зауважує AP.
Лі, який перебуває під санкціями США з 2018 року за співпрацю з російськими виробниками зброї, вже відвідував Москву у квітні цього року, приблизно через місяць після призначення на свою посаду.
Згідно з повідомленнями російського агентства ТАСС, представники близько 100 країн відвідають Московську конференцію з міжнародної безпеки, де також виступить і голова російського МЗС Сергій Лавров.
Відповідаючи на запитання про візит, речник МЗС Китаю Ван Веньбінь зауважив, що «Дві країни продовжуватимуть розвивати китайсько-російське всеосяжне стратегічне партнерство в нову еру», посилаючись, як вказують оглядачі, на спільну заяву президентів Росії Володимира Путіна та Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні минулого року перед лютневим вторгненням Росії в Україну, в якій вони оголосили про «безмежну дружбу».
Водночас, Китай офіційно займає нейтральну позицію щодо війни Росії проти України, а безпосередню участь китайських представників у конференції в Саудівській Аравії для обговорення українського плану миру було позитивно оцінено в Україні і на заході. Зокрема, як повідомляв Голос Америки, професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає збереження нейтральності Китаю великим досягненням української дипломатії.
В матеріалі використані джерела AP.
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Німеччина каже, що підтримує Україну, але вагається з ракетами
Чільний представник німецького уряду, міністр фінансів Крістіан Лінднер, відвідуючи Київ вперше за понад рік з часу російського вторгнення, заявив 14 серпня, що Німеччина «стоїть пліч-о-пліч з Україною» і налаштована на довготермінову допомогу українцям.
Лінднер, який очолює Вільну демократичну партію в урядовій коаліції, заявив, що від наслідків цієї війни залежить «майбутнє миру і свободи у Європі».
Візит німецького міністра відбувається на тлі гострих дискусій щодо закликів України та деяких політиків у Німеччині надати українській армії крилаті ракети Таурус.
Канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю німецькому суспільному телеканалу ZDF 13 серпня підкреслив, що Німеччина, найбільша країна ЄС, стала другою після США за обсягами військової допомоги Україні, але він уник прямої відповіді щодо ракет.
«Як і раніше, ми дуже ретельно зважуватимемо кожне окреме рішення: що можливе, що має сенс, яким може бути наш внесок», - сказав канцлер.
Київ наполягає, що далекобійна зброя потрібна українській армії, щоб вражати російські окупаційні війська, зокрема вузли постачання та інші цілі і Україна відкидає побоювання Німеччини, що такі ракети загрожують ще більшим розростанням війни.
Велика Британія і Франція вже надали Україні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, що діють на відстанях приблизно 250 км.
За даними німецького військового відомства ракета Taurus здатна вражати цілі на відстані до 500 км.
Німецькі представники натякають, що дивляться на те, чи підуть США на постачання Україні більш далекобійних ракет зокрема так званих ATACMS з радіусом дії 300 км.
Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF заявив, що вважає міжнародні переговори щодо України на зразок тих, що відбулися у червні в Данії і в серпні в Саудівській Аравії важливим способом досягнення миру на додаток до подальшої допомоги українцям в протидії російській агресії.
Шольц назвав ті дипломатичні зусилля «лише початком», але зауважив, що вони «збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла хибність обраного шляху, що вона повинна вивести свої війська і створити умови для миру».
- Голос Америки
"Що далі: танки, гусениці яких блокуються при перетині кордону?" Німецькі політики про ідею надання Києву ракет Taurus з обмеженям дії
Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням, чи відправляти Україні німецькі крилаті ракети далекої дії Taurus.
"Як і в минулому, ми завжди дуже ретельно перевірятимемо кожне рішення, що відбувається, що має сенс, яким може бути наш внесок", - сказав Шольц в інтерв'ю німецькому виданню ZDF 13 серпня.
Зміна риторики Німеччини?
Канцлер пояснив, що не хоче поспішати в питанні Taurus і додав, що більшість німців вважають правильним те, щоб не на кожну вимогу Києва про постачання нових типів зброї відповідати одразу "так".
Раніше у Берліні офіційно казали, що про постачання українцям ракет Taurus наразі не йдеться. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Німеччина зосереджується на своїй "провідній ролі" у постачанні Україні засобів протиповітряної оборони і бронетехніки, але "зараз не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення" стосовно крилатих ракет.
Заступник канцлера Німеччини Роберт Габек тоді ж заявив, що Німеччина не відмовляється назавжди від можливості надання Україні ракет Taurus, але зараз Берлін вважає це недоцільним.
Можливе обмеження дії Taurus
В інтерв'ю Шольц підтвердив повідомлення про те, що також розглядається технічне обмеження дальності дії цих ракет, що може сягати 500 кілометрів.
При цьому не всі в Німеччині погоджуються з таким підходом. Як депутат партії ХДС Родеріх Кізеветтер заявив в коментарі для видання Tagesshau, він виступає проти обмежень дальності дії цих ракет. "Технічна модифікація Taurus призведе лише до подальшої затримки і не має сенсу, - сказав він. - Призначення крилатої ракети - висока точність і дальність 500 кілометрів"
Обмеження використання цієї ракети виключно українською територією Кізеветтер називає більш розумним і вказує, що Україна не використовує на території Росії британську крилату ракету Storm Shadow. Ця "фіктивна дискусія" скоріше свідчить про те, що канцлер Олаф Шольц не має довіри до України, сказав він і додав: "Швидше я боюся, що офіс канцлера хоче запобігти використанню Taurus для того, що має найбільший стратегічний військовий сенс: для звільнення Криму".
Депутатка від партії ФДП Марі-Агнес Штрак-Ціммерман також розкритикувала ідею обмеження радіуса дії в інтерв'ю Rheinische Post: "Україні потрібні німецькі крилаті ракети Taurus для того, щоб мати можливість атакувати суто військові позиції на території Росії, звідки постійно ведуться напади на Україну".
Представниця "Партії зелених" Сара Нанні також заявила: "Україна повинна отримати звичайні матеріали, які ми б використали самі, якби нам довелося захищати себе або НАТО".
А депутат від Лівої партії Лоренц Геста Беутін підкреслив: "Крилата ракета із обмеженнями радіуса дії - це злий жарт". "Будь-яка молодь може обійти стандартне геоблокування (для обмеження дальності) для цифрових сервісів", а сучасна держава, яка має доступ до ІТ-компаній і виробників літаків, "зможе обійти таке блокування". Він попередив, що таке рішення може довести до абсурду: "Що буде далі: танки, гусениці яких блокуються, щойно вони перетинають кордон? Штурмові гвинтівки з попередженнями "стрілянина вбиває"?"
Тиск з боку Києва
Днями глава МЗС України Дмитро Кулеба знову закликав до постачання Києву крилатих ракет і запевнив, що західну зброю не використовуватимуть для ударів на території РФ: "Ракети великої дальності виявилися вирішальними. Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше. Обидва типи зброї будуть використовувати виключно в межах наших кордонів. Що більша дальність ракети, то коротша війна".
Також Кулеба закликав до цього у розмові державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Також нещодавно пресслужба президента України оприлюднила репортаж, що підтверджує використання українськими військово-повітряними силами крилатих ракет британського та французького виробництва SCALP/Storm Shadow, що стали першими західними далекобійними ракетами загального призначення для України з радіусом дії у понад 250 кілометрів.
Репортаж нагадав, що Україна віддавна закликає міжнародних партнерів надавати їй далекобійну зброю, і зокрема сподівається на німецькі крилаті ракети Taurus, а також на американські ракети ATACMS.
SCALP, Storm Shadow. Чи далі ATACMS?
Як відзначають оглядачі, з Вашингтона останнім часом лунали неофіційні повідомлення, що США "розглядають можливість" надання Україні ракет ATACMS. Однак офіційно підтверджень цього не було.
Низка західних експертів неодноразово закликали США надати Україні ракети далекої дії, зокрема ATACMS. "Я щодня наголошую на ракетах ATACMS, на можливості утримувати весь Крим під загрозою за допомогою зброї, яка здатна проникати й завдавати неймовірної шкоди російським військовим силам", - сказав Голосу Америки колишній Верховний командувач військ НАТО в Європі Філіп Брідлав.
Роберт Гамільтон, директор Євразійської програми в Інституті досліджень закордонної політики, також сказав, що ATACMS надали б Україні "надзвичайні можливості" і дозволили б ЗСУ ще більше послабити російську логістику і "бойову міць" РФ.
Генерал-лейтенант армії США у відставці Дугласом Лют також розповів в інтерв'ю Голосу Америки, що підтримує як надання Україні винищувачів F-16, так і ракет ATACMS. Він пояснив: "Україна хоче мати можливість вражати російське командування та управління, російські логістичні об’єкти, російську транспортну мережу всередині окупованої території України".
"Українці мають бути забезпечені як технікою для розмінування, так і засобами дальнього вогню типу ATACMS, а також F-16", - погоджується й генерал ВПС США у відставці Девід Дептула. В інтерв'ю Голосу Америки він сказав, що ці потужності надали б українцям "асиметричну перевагу" і важливі "важелі впливу".
- Голос Америки
Папа Франциск закликав молитися за Україну та розв'язати проблему міграції у Середземному морі
У своєму недільному зверненні до вірян на площі Стятого Петра у Ватикані папа Франциск закликав молитися за Україну, звернув увагу на трагедії Середземномор’я та заохотив об’єднатися у молитві з камерунцями за мир, повідомляє Vatican News.
«І молімося також за мученицьку Україну, яка дуже страждає від цієї війни», – сказав папа Франциск, завершуючи свій заклик, присвячений паломництву заради миру, що відбудеться у Камеруні.
Понтифік також привітав зусилля політиків та дипломатів, які «у дусі солідарності та братерства» намагаються запобігти загибелі мігрантів та корабельних катастроф у Середземному морі.
«З болем і соромом ми повинні заявити, що з початку року вже майже 2000 чоловіків, жінок і дітей загинули в цьому морі, намагаючись дістатися до Європи», – сказав Франциск після недільної молитви.
Папа Франциск також закликав молитися за жертв лісових пожеж на острові Мауї.
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