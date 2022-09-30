Інтерв'ю
Міністр закордонних справ Латвії: Фальшиві референдуми - знак страху Росії перед українським контрнаступом
Фальшиві «референдуми» і заяви Росії про незаконну анексію окупованих територій - свідчення страху Росії перед успіхом українського контрнаступу. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ексклюзивному інтервʼю журналістці Грузинської служби Голосу Америки Екатеріне Маґалдадзе. Рінкевичс наголошує, що Росія - небезпечна для всього світу країна, погрози якої не відрізняються від вчинків терористів.
Про відповідь Заходу на псевдореферендуми, заяви про анексію і ядерні погрози, визнання Росії державою-спонсором тероризму та європейську єдність - в інтервʼю.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Екатеріне Маґалдадзе: Росія через оголошення анексії окупованих в Україні територій до подальшої ескалації із Заходом, погрожуючи ядерною зброєю та продовжуючи бойові дії навколо Запорізької АЕС. Чому, на Вашу думку, Росія провела ці псевдореферендуми самe зараз?
Едгарс Рінкевичс: Ці фальшиві «референдуми», а тепер поспішне рішення про приєднання цих частин України до Росії відбуваються тому, що деякі з посланих Росією бандитів на місцях вимагали цього і це є свідченням того, що Росія боїться українського наступу, українського успіху. Росія тепер розуміє - якщо українські Збройні Сили будуть такими ж успішними як це було декілька днів і тижнів тому, то українці звільнять частини окупованих територій і Росія вже не зможе претендувати на ці території. Що насправді вражає, те що Росія претендує навіть на ті території, які вони не контролюють, вони вибрали таку агресивну позицію для довгострокової війни.
З цієї точки зору, незаконні референдуми в кількох областях України, я думаю, були проведені лише тому, що Росія відчула, що втрачає ті частини України і Україна їх успішно звільняє. По-друге, я думаю, що вони не так сильно бояться подальшої ескалації із Заходом. Я б не виключав, що хтось у Кремлі розраховує також на якесь застосування тактичної ядерної зброї. В такому випадку, думаю, що позиція мусить бути чіткою із боку Заходу. Якщо хтось у XXI столітті використовує тактичну ядерну зброю в Україні, чому хтось у НАТО чи Європейському Союзі настільки впевнений, що він не стане наступною мішенню ядерної війни? Саме тому я виступаю за дуже жорстку відповідь. Ми зараз обговорюємо, якою була б правильна відповідь. Але я не вважаю, що ще один раунд санкцій чи щось схоже – належна відповідь.
Е.М.: Росія незаконно анексує українські землі і сподівається, що це дасть їй формальне обґрунтування для використання для використання принципу самооборони. Чи вважаєте ви, що це - ще один прорахунок Росії?
Росія тепер розуміє - якщо українські збройні сили будуть такими ж успішними як це було декілька днів і тижнів тому, то українці звільнять частини окупованих територій і Росія вже не зможе претендувати на ці території.Едгарс Рінкевичс
Е.Р.: Росіяни знають, що це рішення – сміття, тому що міжнародна спільнота і міжнародне право не визнають, що це їхня територія. Це українська територія. Таким чином, використання ядерної зброї в цьому випадку суперечило б міжнародному праву, навіть певною мірою суперечило б законодавству в Росії, тому що можна дискутувати про те, наскільки юридично правильно вони діють навіть відповідно до власних законів. Заяви Росії – свого роду димова завіса на всі випадки життя. Ми говоримо про тактичну ядерну зброю, але давайте не будемо забувати і про хімічну зброю, наприклад, тому що це теж не виключено. Ми бачили, що її неодноразово використовували в Сирії. Росія – справді небезпечна країна і це чітка та реальна небезпека для всього світу.
Е.М.: Парламент Латвії в серпні оголосив Росію державою-спонсором тероризму за навмисні напади на мирних жителів в Україні, а також закликав інші країни прийняти відповідне рішення. Що ця декларація означає дипломатично та чи мусять інші країни наслідувати приклад Латвії?
Е.Р.: Цю декларацію ініціював парламент. Депутати вважали, що поведінка Росії, яка вторглась в Україну в лютому, всі звірства та геноцид проти українського населення, катування військовополонених, Буча та Ірпінь - усі ті приклади, які ми бачили, російські погрози про застосування ядерної зброї, погрози країнам НАТО і ЄС насправді схожі на те як вчиняють терористи.
По-друге, в Європейському законодавстві, оголошення когось державою-спонсором тероризму не має жодних правових наслідків. Але політично це надсилає чітке повідомлення про те, що люди Латвії думають про Росію. Це прокладає шлях наперед, і ми вважаємо, що нам також потрібно працювати на європейському рівні, щоб розглянути подальші заходи щодо заборони громадянам Росії в’їжджати до Європейського Союзу. Ви знаєте, що ми встановили певні обмеження для власників короткострокових шенгенських віз, а також ми повинні вжити заходів щодо конфіскації активів російського уряду, які ми заморозили з початку війни. Це потрібно, щоб допомогти Україні у її зусиллях з відновлення. Отже, з цієї точки зору, хоча ця політична декларація не має жодних правових наслідків, це шлях вперед також і для країн ЄС. Є велика різниця у подібних заявах від США – бо у Сполучених Штатах така декларація мала б дуже чіткі правові наслідки, а в Європі – це більше політична заява.
Е.М.: Цього вересня виповнюється 83 роки з дня нападу нацистської Німеччини на Польщу. Зараз Росія веде війну проти України. Після 7 місяців війни, як, на вашу думку, змінилася безпекова ситуація та загальні оцінки загроз у країнах Балтії та в Європі загалом?
Е.Р.: Якщо говорити про розуміння того, що відбувається, то Європа, країни-члени Європейського Союзу, такі країни як Грузія і Молдова або країни Західних Балкан розуміють всю серйозність ситуації. Звісно, ми всі розуміємо, що все ще є проблеми, які потрібно вирішити і одна із них – енергетична безпека.
Депутати (Латвії) вважали, що поведінка Росії, яка вторглась в Україну в лютому, всі звірства та геноцид проти українського населення [...], російські погрози про застосування ядерної зброї, погрози країнам НАТО і ЄС насправді схожі на те як вчиняють терористи.Едгарс Рінкевичс
Є країни, які, скажімо, досі не можуть домовитись про повномасштабні санкції проти Росії, коли йдеться про газ і нафту, тому що існує певна залежність. Ми все ще працюємо над підготовкою до зимового сезону. Ми все ще намагаємося знайти довгострокові рішення, коли справа доходить до енергетики – як нафти, так і газу, а також електроенергії. Отже, з цієї точки зору, я вважаю, що ми всі повинні мати те, що я називаю стратегічною витривалістю. Тому що ми повинні розуміти, що війна не закінчиться через тиждень. На жаль, Росія робить наступні кроки, намагаючись приєднати українські землі. Кремль демонструє, що війна затягнеться, конфлікт триватиме довго. Але я також вірю, що незважаючи на деяке занепокоєння, ми зможемо зберегти нашу європейську єдність.
Е.М.: Чи вважаєте ви, що випробування європейської єдності спрацювало проти Росії і вона не отримала того, що очікувала? Що, на вашу думку, потрібно Україні зараз і в чому країни Заходу могли б робити більше?
Е.Р.: Я справді вважаю, що відповіддю номер один є надсилання Україні більше зброї, допомога Україні у військовому, фінансовому, політичному плані, допомога з біженцями. Українська армія воює і їй потрібна зброя. Потрібні всі види зброї. Важкі танки, артилерійські системи, літаки. Ми повинні давати Україні стільки зброї, скільки зможемо.
Е.М.: Труби газопроводів «Північного потоку» пошкоджені після того як Москва загрожувала Європі припиненням газопостачання. Ви назвали це «саботажем» та «найсерйознішим інцидентом у сфері безпеки та навколишнього середовища в Балтійському морі», який вимагає серйозної відповіді. Що сталось, на вашу думку та якою буде реакція НАТО та ЄС?
Е.Р.: Розслідування все ще триває. Втім, з того, що я почув із моїх розмов зі шведськими, данськими та фінськими колегами, дискусій, які ми мали також на рівні НАТО, дискусіями послів - ми можемо сказати зі стовідсотковою впевненістю, що ці три вибухи були навмисними. Це було тим, що називають навмисними нападами чи диверсіями.
Е.М.: Ще до пошкодження газопроводу «Північного потоку», Росія на різних підставах припиняла газопостачання країнам Європи. Як ви вважаєте, чи сподівається Кремль, що використовуючи енергетику як зброю, вони зможуть підірвати допомогу Заходу Україні?
Е.Р.: Тепер, коли ми побачили що для Росії і Білорусі майже все – зброя - енергетика, міграція, інструменти цифрової пропаганди, нам потрібно бути готовими до того, що вони намагатимуться зробити багато неприємних речей, щоб вплинути на думку громадськості, на наш спосіб життя та, звичайно, зима – завжди чудова можливість для цього. Принаймні в цій частині Європи іноді буває холодно, випадає сніг. Безперечно, думаю, що в Росії все ще є надія, що якщо вони використовуватимуть пропаганду в поєднанні з усіма цими енергетичними атаками проти Європи, то вони якимось чином впливатимуть на громадську думку європейських країн на свою користь. Я маю сумніви, що ця стратегія буде успішною. Я думаю, що вони недооцінили європейську рішучість і єдність у лютому та березні. Вони недооцінили готовність України до боротьби. Вони переоцінили власний військовий потенціал, тому я вважаю, що це досить довгий список прорахунків з боку Росії.
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В екслюзивному інтервʼю Голосу Америки, Тіна Кароль розповіла про творчість під час війни, шлях до перемоги та боротьбу на культурному фронті.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Ірина Соломко, Голос Америки: Тіно, вітаю Вас. Ви зараз в Нью-Йорку, приїхали сюди підтримати першу леді. Чому для вас це важливо?
Все, що сьогодні під нашим прапором, це все важливо.
Тіна Кароль, співачка: Для мене важливо все, що відбувається зі словом «Україна». Все, що сьогодні під нашим прапором, це все важливо. І кожну ініціативу я готова підтримати і бути ініціатором питань культурної дипломатії, які стосуються саме України, тому що це мій поклик серця, моя місія і тому що в мене такий паспорт.
І.С.: Ви вчора виступали, там були Гілларі Клінтон, топові американські політики, але кілька тижнів тому ви давали концерт в метро для медиків і волонтерів. Як вам така аудиторія?
Коли ти співаєш для наших людей в метро – це місія.
Т.К.: Зараз Ви мене зворушили. Коли я вийшла на сцену, я зрозуміла, що я страшенно злюсь. Якщо порівнювати аудиторії, по-перше, ми підтримували нашу першу леді, нашу Олену Володимирівну і це важливий крок. Це честь. Але коли ти співаєш для наших людей в метро – це місія.
І.С.: Ви вперше в Америці з того моменту, як розпочалася війна. Але Ваша культурна дипломатія і Ваша діяльність була зосереджена в Японії, тому Ви туди кілька разів їздили з того часу, і в Європу а також дуже багато були в Польщі.
Т.К.: Я була до початку війни у Греції. І потім, прервавши свій молитовний час, я поїхала до Польщі і зрозуміла, що я маю діяти. Що тих новин, які бачать іноземці і європейці, недостатньо, тому що ми всі маємо об’єднуватись українцями і їх [європейців] об’єднувати з нами. Вони мусять бачити, що це супротив людей і ніяка не політична гра. І ми почали збирати марші. Коли я обернулась назад, а нас реально йдуть тисячі людей, це було в Варшаві, і це було зворушливо і водночас [відчувалося, що] ми це зможемо.
І.С.: Якщо говорити про культурну дипломатію, з початку війни вона змінилася. Тобто, змінився акцент підґрунтя культурної дипломатії, воно стало інше. Як ви думаєте, воно залишиться після війни?
Т.К.: Я думаю, що взагалі, культура, суспільство, цінності змінились. І культура впливає на цінності, і цінності впливають на культуру. Тобто, що сьогодні – це вже два невід’ємних поняття. Змінились цінності, якісь окріпли, якісь стали зрозуміліші, оформлені, без «сірого» і якісь цінності підкреслились червоним. І вони вплинули на культуру сьогоднішню. І культура впливає на ці цінності, ось це треба добре розуміти. Ми не маємо права знизити цей патріотичний градус, який зараз є в культурі. Не треба казати, що це комусь набридло, це неправда. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватись в щось наше окреме, особисте, без впливу штампів Радянського Союзу. Це реально важливо сьогодні, дати можливість молоді чи грантами, чи щоб на світовому рівні здійснились творчі проекти і колаборації, які реально дадуть зміцнення цьому культурному пласту.
І.С.: Як війна в цілому змінила ваше життя і вашу творчість? Тому що мені здається, за цей час Ви видали одну нову пісню, вона нещодавно буквально з’явилась.
Т.К.: По-перше, музика не писалась. І так багато треба було «зафіксити» іншого, ніяк муза там взагалі не пробігала і ніяк не засиджувалася. Якщо б навіть і хотілось, то писалось про біль. Не хотілось віддавати свій біль, людям і так всім боляче. Хотілось мотивації і дати людям якусь енергію, поштовх і стимул супротиву, стимул бути, боротися, встати зранку і зарядитися цією музикою або треком. Саме таку [пісню] «ВІЛЬНІ.НЕСКОРЕНІ» ми написали». Те, що сталось з моєю творчістю, так у мене в репертуарі багато російських пісень, я їх відклала. Тобто, це десяток хітів, які просто лежать на полиці і, можливо, надовго.
І.С.: Ви за кілька днів починаєте свій тур Сполученими Штатами. Які очікування від цього, тому що все ж таки, я так розумію, головна аудиторія буде не українська громада, а саме американська, і це теж частина вашою культурної дипломатії. Чи все ж таки це намагання якимсь чином отримати фінансову підтримку, тому що Ви про це говорили – складний час, в Україні не можна проводити концерти. Напевно, такі тури – єдина можливість українським артистам заробити.
Т.К.: Це об’єднання всіх, хто ототожнює себе з Україною, всіх, хто дотичний до нас на святі української музики. Це зустріч людей, в яких одні інтереси, одне серцебиття, яких об’єднує герб, прапор, гімн, українська пісня, слово «культура», наші цінності. Про це цей концерт, про єднання.
І.С.: Кошти частково будуть іти на підтримку ЗСУ?
Т.К.: Вони так і йдуть, вони йдуть зараз.
І.С.: Про що мріє Тіна Кароль?
Т.К.: Така мрія справжня і дуже особлива, це не загубити свої сили і себе в боротьбі, щоб сили на боротьбу не втратити; щоб не прийшла зневіра, відчай, щоб вистачило грошей, правильних думок, духу. Змогти і боротися.
І.С.: Ви вже візуалізуєте собі перемогу?
Щоб не жити цим очікуванням, перемога має статися в кожному дні.
Т.К.: Я думаю, що це великий, довгий і тернистий шлях. Ця перемога не стається з одного слова чи етапу. Щоб не жити цим очікуванням, перемога має статися в кожному дні. І ось це змінило зовсім мою філософію в принципі. Тобто, ми готові до бою, не до якогось рівня, а в принципі, тому що після перемоги почнеться інша складна і важлива наша сторінка історії – відбудова. І ми так само станемо пліч-о-пліч і будемо йти до цієї перемоги. Тобто, це вже така парадигма в кожному дні.
І.С.: Дуже дякую вам за розмову.
Т.К.: Мені дуже приємно.
“Щоб люди мріяли жити в Україні”: інтерв’ю з командувачем ВМС України Олексієм Неїжпапою. Відео
Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа отримав звання віце-адмірала через два дні після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Росії «Москва». Мирослава Гонгадзе поспілкувалася з командувачем під час патрулювання Дніпра про звільнення о. Зміїний та бойовий дух ЗСУ.
Треба завдати такої поразки, щоб вони генетично зрозуміли, що знущатись з інших країн не можна - командувач ВМС України Олексій Неїжпапа
Командувач Військово-Морських Сил ВМС України Олексій Неїжпапа отримав звання віце-адмірала через два дні після затоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Росії «Москва».
За сім місяців війни під його керівництвом ВМС України продовжують ефективно стримувати супротивника. Минулого тижня Мирослава Гонгадзе мала нагоду поспілкуватись з командувачем у Києві під час патрулювання Дніпра. В інтерв'ю командувач ВМС України розповів про зброю, звільнення острова Зміїний і бойовий дух ЗСУ.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Мирослава Гонгадзе, Голос Америки: Зараз середина вересня, як ви оцінюєте ситуацію на фронті – як з моря, так і на землі?
Олексій Неїжпапа, командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України: На морі противник наразі відмовився від висадки свого десанту. Тому що є певні заходи, яких ми вжили за ці півроку війни. Противник знаходиться на відстані більше 70-80 морських миль від нашого узбережжя. Я маю на увазі окрім Автономної республіки Крим, яка зараз під їхнім контролем та частини Херсонської області. На відповідніх вогневих позиціях знаходяться кораблі, які несуть смертоносний калібр, який по радіусу може досягати будь-якої точки нашої країни. Вони постійно цим займаються – наносять вогневе ураження по обʼєктах інфраструктури, соціальних обʼєктах країни саме з кораблів Чорноморського флоту, які зараз знаходяться в морі.
М.Г.: Український Військово-Морський Флот не може подолати ці вогневі точки. Чому?
О.Н.: Багато причин, в тому числі відсутність відповідного озброєння, яке може досягати такої відстані. По-друге, є певна обмеженість в інформації. Але в цілому ми в перспективі доб'ємось результату і будемо мати можливість знищення кораблів в місцях розміщення противника.
М.Г.: Українці продемонстрували здатність воювати, захищати свою територію, відвойовувати свою територію. Як ви оцінюєте бойову здатність українського і російського війська сьогодні?
Українці – не слабка нація. Нас подолати неможливо. І Збройні Сили цієї нації – вони потужні. Я думаю, настане той час, коли ми будемо святкувати перемогу, саме завдяки цим здібностям нашого народу
О.Н.: Це дуже просто, ми захищаємо свою землю. І наша армія, наші Збройні сили захищають свої домівки, свої сімʼї. Вони елементарні загарбники, які не мають совісті, ніяких елементарний людських принципів життя. Ми сильніші, тому що ми – вдома, ми захищаємо себе. Це перше. По-друге, українці гарні воїни, це всі знають, у всі віки, починаючи із Запорізької Січі. Тому, ми гарно воюємо. По-третє, ми дуже швидко навчаємось. Все озброєння, яке надається нашими партнерами, наші військові дуже швидко вивчають і дуже швидко правильно і гідно застосовують. Іноді ті тактичні прийоми, які застосовуються із цим озброєнням, відрізняються від тих способів застосування, які використовуються нашими партнерами, в тактиці застосування, і це дає відповідні результати. Дійсно, коли ми говоримо про другу армію світу, як вони себе називають, хоча, думаю, що вона вже давним-давно не друга, і вона такою і не була. Це все пихатість і самовпевненість. Не буду говорити причини, думаю, аналітики вже багато разів про це говорили. Але українці – не слабка нація. Нас подолати неможливо. І Збройні Сили цієї нації – вони потужні. Я думаю, настане той час, коли ми будемо святкувати перемогу, саме завдяки цим здібностям нашого народу.
М.Г.: Ви в процесі війни вже створили певні частини Збройних Сил, змогли сформувати, що вам вдалося зробити, чого навчитися в процесі самої війни?
О.Н.: Підґрунтя для цього було ще до війни. Наприклад, у Військово-Морських силах була розроблена концепція розвитку ВМС. В принципі, вона була повністю виправдана під час війни. Сформовані берегові ракетні війська, озброєні крилатими ракетами “Нептун”, крилатими ракетами “Гарпун”, які зараз є основним фактором, який впливає на поведінку противника на морі. Створені відповідні підрозділи на річках. Причому, найцікавіше, що ініціатором створення цих річкових підрозділів були Сухопутні Сили, які зрозуміли, що у нас багато річних артерій в Україні, і там відповідно потрібно мати сили для забезпечення дій сухопутних військ при річкових операціях. Ми створили відповідний підрозділ, дивізіонний, в декількох місцях на річці Дніпро. Відповідні органи управління сформовані для керівництва цих підрозділів. Посилили відповідні бригади над батальйонами новоствореними, для збільшення чисельності і потужності морської піхоти.
Але, війна війною, як кажуть, а ми продовжуємо набувати спроможності і будувати той флот, який ми ще спланували до війни. Це і будівництво кораблів класу “корвет”, і отримання від наших партнерів, Великобританії, протимінних кораблів, отримання від Сполучених штатів гідроакустичного обладнання для пошуку мін, для виявлення надводних цілей. Ці плани, які ми планували до війни, під час війни просто прискорились. Саме війна дала поштовх для пришвидшення цих процесів.
М.Г.: Острів [Зміїний] – яким чином вдалося його звільнити?
О.Н.: Це робота всіх Збройних Сил під керівництвом відповідного стратегічного угруповання, яке було сформоване, декілька угруповань, створених Збройними Силами. Задача Військово-Морських Сил в складі цього угруповання була не допустити поповнення запасів, тобто порушення логістики на цей острів. Тому що, що таке острів? Щоб там існувати, потрібна логістика: харчування, боєприпаси, вода – елементарні речі. Острів знаходиться до нашого узбережжя значно ближче, ніж, наприклад, до Автономної Республіки Крим, яку окуповано.
Найкраще логістику забезпечити кораблями. Ми просто знищили систему доставки. Знищений був корабль забезпечення Чорноморського флоту, який, до речі, ніс ракетно-зенітні комплекси. Ми можем вважати, що це військовий корабель, тому що він мав на борту зенітно-ракетний комплекс, озброєння, боприпаси, які віз до цього острова. Порушивши логістику, залишилось Сухопутним Військам, маючи відповідну дальність, підтримувати постійний вогневий вплив на цей острів. Плюс Повітряні Сили, які здійснювали вогневий вплив з повітря. Тим самим просто вимусили противника покинути, відмовитись від контролю цього острова. От і все – це сучасна війна.
М.Г.: Україна почала відвойовувати свої території, світ вражений але багато ще залишилось - південь, залишився Крим. Як ви бачите здатність України витиснути росіян з Криму?
Ми не втомилися, ми будемо йти далі і ми будемо звільняти нашу землю від загарбників.
О.Н.: Збройні сили здатні звільнити Україну. Дійсно, допомога, яка є у партнерів, вона має дуже дуже велике значення. В першу чергу зброя, боєприпаси. І звісно, для того, щоб планувати такого роду операцію, потрібно мати відповідні комплекти зброї. Я не говорю зараз про людей, вони у нас є, вони навчені, вони патріотично налаштовані, вони професійні. Але зброя вирішує все. Багато інших речей, завдяки нашим партнерам у нас уже є, тому саме зброя зараз грає ключову роль в цих операціях. І знову ж таки: ми не втомилися, ми будемо йти далі і ми будемо звільняти нашу землю від загарбників.
М.Г.: Яка сьогодні зброя необхідна Україні, якщо можна публічно про це сказати. Як ви взагалі оцінюєте цю допомогу?
О.Н.: Для того, щоб захистити себе, нам потрібна потужна система протиповітряної оборони. На подив нашого противника, який доповів через пару тижнів, що він майже зруйнував повністю протиповітряну оборону України, наші Повітряні Сили доблесно знищують їх літаки та крилаті ракети майже кожен день. Але все ж таки її недостатньо для того, щоби прикрити важливі обʼєкти, прикрити важливі міста. Кожен день ви бачите враження цивільної інфраструктури.
Це намагання "путлера" знищити націю, залякати її. Він не розуміє, що залякати вже нікого не вдасться. Але для того, щоб цього не сталося, наші міста повинні бути захищені. Звісно, і військові обʼєкти повинні бути захищені, тому система протиповітряної оборони повинна бути поповнена сучасними системами виявлення, сучасними системами знищення повітряних цілей. Це не тільки зенітно-ракетний комплекс, радіо-технічний комплекс, це літаки винищувальної авіації, які спроможні підтримати Сухопутні Війська, підтримати Військово-Морські Сили на морі. Це така потужна система, яка нам дуже важлива, для того, щоби далі йти вперед. Ну, і по-друге, я називаю це “зброя довгої руки”, як на землі, так і на морі. Щоб знищувати командні пункти противника, склади з боєприпасами, тилові зони, логістику. Вдарити якомога далі по тих тилових пунктах управління, по їх складах, запасних командних пунктах. Для того, щоб не давати можливості їм чинити спротив або йти вперед.
Завдяки Сполученим Штатам є HIMARS, артилерія “три сімки”. Це зіграє, і продовжує грати дуже ключову роль на фронті. Але дальність повинна бути збільшена. Це ж саме стосується і моря. Ми могли відтіснити противника на 70-100 миль від нашого узбережжя, але щоб вивільнити решту, нам потрібна відповідна зброя. Ракетні комплекси, які спроможні долати великі відстані. Два ключові моменти: це протиповітряна оборона і це зброя “довгої руки”.
М.Г.: Зараз, у звʼязку з наступом України на сході, в приницпі ми бачимо, наскільки неорганізована російська армія, і були порушені вже там ці логістичні ланцюги, які вона створила. Як ви бачите можливість Росії регенеруватися? Чи знову піти в якийсь серйозний наступ? Як ви оцінюєте цей ризик?
О.Н.: Знаєте, нічого не змінюється в цій країні, я маю на увазі Російську Федерацію. Це відбувається постійно: вони отримують по зубах, потім знову відновлюються. Вони пропонують перемирʼя не для того, щоб створити мир, а для того, щоб зробити війну. Ось в чому різниця їхнього перемирʼя. Якщо ми хочемо мир заради миру, то у них мир заради війни. От їхній принцип, і вони не міняються, сторіччями. Кожне сторіччя в історії Російської імперії вона не змінюється. І приниципи, підходи не міняються, хто би нею не керував. На сьогоднішній день це "путлер", завтра буде інший. Тому треба завдати такої поразки, щоб вони генетично в цій країні зрозуміли, що знищувать інші нації, знущатись з інших країн не можна. Треба зробити прививку, А наскільки вистачить? Ну це сторічне питання. Але ми повинні зробити так, щоб наші нащадки жили спокійно, наші діти, внуки, найближчі сто років.
М.Г.: Як ви бачите сьогодні перемогу Україні, як має виглядати перемога України?
О.Н.: 91-й рік, Україна в тих територіях, але розвинена, цивілізована, економічно на високому рівні, щоб люди мріяли жити в Україні. Не просто жили в Україні, а мріяли тут жити. Щоб тут було комфортно, радісно і щасливо. У нас класна країна, у нас краща країна у світі.
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