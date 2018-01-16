Міністри 20 країн без Китаю та Росії обговорюють санкції проти КНДР

16 січня в Ванкувері, Канада, відбувається зустріч міністрів закордонних справ близько 20 інших країн, присвячена безпеці та стабільності на Корейському півострові.

Організаторами засідання виступили США та Канада. З метою участі в цьому форумі до Канади поїхав держсекретар США Рекс Тіллерсон.

Про те, як збираються на засідання дипломати більш ніж 20 країн, повідомив в своєму Twitter журналіст BuzzFeed.

Серед можливих заходів, які обговорять на форумі, є і перехоплення суден, що прямують до Північної Кореї, повідомляє видання DefenseOne. Такий захід може бути вжито, щоб натиснути на Пхеньян з метою примусити Північну Корею відмовитись від програм ядерного озброєння та балістичних ракет

В грудні Північна Корея попередила, що вона розглядатиме морську блокаду як «акт війни».

Серед учасників засідання будуть країни, які надсилали військових для участі в Корейській війні 1950-53, включаючи Південну Корею, Японію, Австралію, Індію, Британію та Францію.

Китай та Росія не беруть участі, однак будуть поінформовані про хід дискусій.

Пекін раніше виступив з критикою засідання. Адміністрація Трампа неодноразово наголошувала, що Китай, як найбільший торговельний партнер Північної Кореї, має можливості чинити тиск на режим Кім Чен Ина.

«Перехоплення на морі допомагає руйнувати постачання ресурсів», - сказав Браян Гук, директор зі стратегічного планування Державного департаменту, повідомляє DefenseOne з посиланням на AFP.

«Ми з нашими партнерами та союзниками обговоримо ті кроки, які ми можемо вжити з морських перехоплень, а також з припинення фінансування і поставок ресурсів», - додав він.

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